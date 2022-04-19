Ciclismo
Freccia Vallone 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Alaphilippe e Pogacar!
Dalle pietre della Roubaix agli strappi belgi. Non sarà una Classica Monumento, ma la Freccia Vallone ha sempre il suo perché: domani appuntamento con la corsa belga che si concluderà sul consueto Muro di Huy. Presenti ovviamente tante delle stelle a livello internazionale: dal campione del mondo Julian Alaphilippe all’attesissimo Tadej Pogacar fino ad arrivare al talento di casa Remco Evenepoel.
Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio con tutti i partecipanti al via.
STARTLIST FRECCIA VALLONE 2022
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM ✓
JULIAN ALAPHILIPPE
MAURI VANSEVENANT
PIETER SERRY
REMCO EVENEPOEL
STAN VAN TRICHT
ILAN VAN WILDER
LOUIS VERVAEKE
JUMBO – VISMA
TIESJ BENOOT
MICHEL HEßMANN
GIJS LEEMREIZE
MILAN VADER
TOSH VAN DER SANDE
JONAS VINGEGAARD
R JOS VAN EMDEN
R DAVID DEKKER
R PASCAL EENKHOORN
MOVISTAR TEAM ✓
ALEJANDRO VALVERDE
GORKA IZAGIRRE INSAUSTI
OIER LAZKANO
ENRIC MAS
LLUIS MAS
GREGOR MÜHLBERGER
CARLOS VERONA
ISRAEL-PREMIER TECH
MICHAEL WOODS
JAKOB FUGLSANG
SIMON CLARKE
RETO HOLLENSTEIN
DARYL IMPEY
KRISTS NEILANDS
MADS WÜRTZ SCHMIDT
R CARL FREDRIK HAGEN
R CORBIN STRONG
R JAMES PICCOLI
R GUY NIV
TEAM ARKEA – SAMSIC ✓
WARREN BARGUIL
WINNER ANDREW ANACONA
ANTHONY DELAPLACE
ELIE GESBERT
SIMON GUGLIELMI
LUKASZ OWSIAN
ALAN RIOU
UAE TEAM EMIRATES
TADEJ POGACAR
JUAN AYUSO PESQUERA
GEORGE BENNETT
MARC HIRSCHI
RAFAL MAJKA
MARC SOLER
DIEGO ULISSI
R RYAN GIBBONS
R BRANDON MCNULTY
INEOS GRENADIERS
THOMAS PIDCOCK
JONATHAN CASTROVIEJO
OMAR FRAILE
MICHAL KWIATKOWSKI
DANIEL FELIPE MARTINEZ
CARLOS RODRIGUEZ CANO
GERAINT THOMAS
R ETHAN HAYTER
R LUCAS PLAPP
R BEN TULETT
R BEN TURNER
GROUPAMA – FDJ
DAVID GAUDU
BRUNO ARMIRAIL
MATTHIEU LADAGNOUS
VALENTIN MADOUAS
RUDY MOLARD
QUENTIN PACHER
ANTHONY ROUX
R KÉVIN GENIETS
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
TSGABU GEBREMARYAM GRMAY
ALEXANDRE BALMER
KEVIN COLLEONI
CHRISTOPHER JENSEN
JAN MAAS
MICHAEL MATTHEWS
NICHOLAS SCHULTZ
R DION SMITH
R JACK BAUER
BORA – HANSGROHE
SERGIO ANDRES HIGUITA
GIOVANNI ALEOTTI
CESARE BENEDETTI
JAI HINDLEY
PATRICK KONRAD
IDE SCHELLING
ALEKSANDR VLASOV
R MATTEO FABBRO
R LUIS-JOE LÜHRS
R MAXIMILIAN SCHACHMANN
R FREDERIK WANDAHL
TREK – SEGAFREDO
GIULIO CICCONE
MATTIAS JENSEN
JULIEN BERNARD
GIANLUCA BRAMBILLA
TONY GALLOPIN
ALEXANDER KAMP
BAUKE MOLLEMA
R ANTWAN TOLHOEK
R DARIO CATALDO
ALPECIN – FENIX ✓
XANDRO MEURISSE
FLORIS DE TIER
JIMMY JANSSENS
KRISTIAN SBARAGLI
ROBERT STANNARD
SCOTT THWAITES
GIANNI VERMEERSCHì
ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
ALEXEY LUTSENKO
LEONARDO BASSO
SAMUELE BATTISTELLA
STEFAN DE BOD
DAVID DE LA CRUZ
ANTONIO NIBALI
SIMONE VELASCO
R FABIO FELLINE
R GIANNI MOSCON
R ALEKSANDR RIABUSHENKO
R ANDREY ZEITS
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
DOMENICO POZZOVIVO
JAN BAKELANTS
KOBE GOOSSENS
QUINTEN HERMANS
LAURENS HUYS
LORENZO ROTA
GEORG ZIMMERMANN
R THÉO DELACROIX
R LOÏC VLIEGEN
R KEVIN VAN MELSEN
R TOM DEVRIENDT
COFIDIS
ION IZAGUIRRE INSAUSTI
SIMON GESCHKE
JESUS HERRADA
VICTOR LAFAY
ANTHONY PEREZ
PIERRE LUC PERICHON
RÉMY ROCHAS
R AXEL ZINGLE
R SANDER ARMEE
R RUBEN FERNANDEZ
R HUGO TOUMIRE
AG2R CITROEN TEAM
BENOIT COSNEFROY
CLÉMENT CHAMPOUSSIN
MIKAEL CHEREL
DORIAN GODON
BOB JUNGELS
AURÉLIEN PARET PEINTRE
LAWRENCE WARBASSE
R MICHAEL SCHÄR
R PAUL LAPEIRA
UNO-X PRO CYCLING TEAM
TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN
IDAR ANDERSEN
FREDRIK DVERSNES
MORTEN HULGAARD
JACOB MADSEN
TORJUS SLEEN
JONAS WILSLY
R ANTHON CHARMIG
BAHRAIN VICTORIOUS
WOUTER POELS
DAMIANO CARUSO
JACK HAIG
GINO MÄDER
LUIS LEON SANCHEZ
DYLAN TEUNS
STEPHEN WILLIAMS
R YUKIYA ARASHIRO
TEAM DSM
SØREN KRAGH ANDERSEN
MARCO BRENNER
ROMAIN COMBAUD
LEON HEINSCHKE
FLORIAN STORK
MARTIJN TUSVELD
KEVIN VERMAERKE
R MARK DONOVAN
R MARIUS MAYRHOFER
R TIM NABERMAN
TOTALENERGIES
PIERRE LATOUR
VALENTIN FERRON
JEREMY CABOT
FABIEN DOUBEY
ALAN JOUSSEAUME
CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN
ALEXIS VUILLERMOZ
R FABIEN GRELLIER
R PAUL OURSELIN
EF EDUCATION – EASYPOST
RIGOBERTO URAN
SIMON CARR
RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO
ODD CHRISTIAN EIKING
MARK PADUN
NEILSON POWLESS
JAMES SHAW
R BEN HEALY
R SEAN QUINN
R MARIJN VAN DEN BERG
LOTTO SOUDAL ✓
SEBASTIEN GRIGNARD
THOMAS DE GENDT
MATTHEW HOLMES
ANDREAS KRON
SYLVAIN MONIQUET
VIKTOR VERSCHAEVE
TIM WELLENS
SPORT VLAANDEREN – BALOISE ✓
RUNE HERREGODTS
JENNO BERCKMOES
KAMIEL BONNEU
GILLES DE WILDE
JULIAN MERTENS
AARON VAN POUCKE
AARON VERWILST
BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
REMY MERTZ
ARJEN LIVYNS
JOHAN MEENS
KENNY MOLLY
MARCO TIZZA
QUENTIN VENNER
LUC WIRTGEN
R TOM PAQUOT
R DIMITRI PEYSKENS
R MATHIJS PAASSCHENS
B&B HOTELS – KTM
FRANCK BONNAMOUR
ALAN BOILEAU
MAXIME CHEVALIER
CYRIL GAUTIER
VICTOR KORETZKY
ELIOT LIETAER
PIERRE ROLLAND
R JONATHAN HIVERT
R QUENTIN JAUREGUI
R THIBAULT FERASSE
R MIGUEL HEIDEMANN
Foto: Lapresse