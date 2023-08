F1, pole di Leclerc ad Albert Park. La Ferrari ha problemi di porpoising, Red Bull favorita in gara?

Ferrari in pole position nel Gran Premio d’Australia, dove Charles Leclerc ha dimostrato ancora una volta tutta la sua abilità nel portare la vettura al limite del proprio potenziale. Il monegasco ha messo in riga le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, fattesi oltremodo minacciose in Q1 e Q2, relegandole in seconda e terza piazza. La Scuderia di Maranello può peraltro recriminare per quanto accaduto a Carlos Sainz, che ha avuto la sfortuna di non aver potuto conteggiare il proprio tempo migliore, essendo passato sul traguardo pochi secondi dopo l’esposizione della bandiera rossa per l’incidente di Fernando Alonso.

Al di là delle gioie odierne, il timore è che il Cavallino Rampante sia destinato a soffrire domani in gara. Il punto è che, per quanto visto nelle prove libere, la F1-75 ha un ceiling più alto della RB18, che però può contare su un floor molto più solido. Cosa significano questi anglicismi? Che la Rossa ha un potenziale più elevato della creatura di Milton Keynes, la quale può in risposta garantire un rendimento più consistente alla distanza, ed è questo a fare la differenza in un Gran Premio.

Nessuna delle due monoposto è apparsa perfetta all’Albert Park. La Ferrari soffre di un porpoising molto marcato, mentre la Red Bull deve fronteggiare una sorta di sottosterzo cronico. Dunque assetto non ideale né per l’una, nè per l’altra. Cionondimeno, se sul giro secco incide meno la prima delle due magagne, nel long run la situazione rischia di ribaltarsi, penalizzando in maniera inferiore Verstappen ed eventualmente Perez. Al di là della partenza davanti a tutti, Leclerc dovrà probabilmente correre in difesa. Lo ha fatto capire anche lui nelle dichiarazioni post-qualifiche, domenica la musica potrebbe cambiare.

In effetti, per quanto visto nelle prove libere, il Drink Team sembrerebbe avere un passo migliore delle Rosse, soprattutto con le mescole più dure. In altre parole, il Cavallino Rampante oggi è stato più forte, ma potrebbe trattarsi “solo” di un’impennata d’orgoglio. Non ci sarà da stupirsi se le gerarchie domenicali dovessero essere rovesciate rispetto a quelle del sabato. I favori del pronostico vanno a quindi a Super Max. Dal canto suo Lord Perceval ricoprirà il ruolo di sfidante e di prima alternativa al Campione del Mondo in carica. Dopodiché i connotati del GP sono tutti da determinare. Su una pista come l’Albert Park l’intervento della safety car è altamente probabile e questo potrebbe sparigliare le carte. Per chi possa essere un bene o un male, è un dubbio la cui soluzione verrà scoperta solo a posteriori.

