F1, Nico Rosberg: “Toto Wolff difende Lewis Hamilton, ma lui ha delle responsabilità nel flop di Imola”

Inizio di stagione da incubo nel Mondiale di F1 per Lewis Hamilton e la sua Mercedes: nell’ultimo GP, quello di Imola, il britannico ha concluso la gara addirittura in tredicesima piazza.

Piovono le critiche e a parlare sul sette volte campione del mondo è un ex compagno/rivale come Nico Rosberg ai microfoni di Sky: “Wolff sta cercando di sostenere Lewis mentalmente. Fa il tifo per lui dicendo davanti a tutti: ‘Ehi Lewis, non è colpa tua, il brutto risultato dipende esclusivamente dalla squadra’. Questa mossa da parte di Toto è sicuramente molto intelligente, ma non corrisponde del tutto alla verità”.

A sostenere la tesi del teutonico c’è infatti il confronto con l’altro pilota Mercedes, George Russell, quarto ad Imola e nettamente in vantaggio nello scontro diretto in classifica.

Prosegue Rosberg: “Non dimentichiamo che Russell è arrivato quarto a Imola con quella stessa macchina, quindi Lewis ha avuto un ruolo importante in questo scarso risultato questo fine settimana. George ha avuto un weekend fantastico, quindi si poteva fare di più con quella macchina”.

Foto: Lapresse