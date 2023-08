È l’anno del curling! L’Italia fa jackpot a Las Vegas: storico bronzo ai Mondiali, Usa sconfitti!

L’Italia ha firmato un’impresa fantasmagorica e ha conquistato una leggendaria medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di curling. La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 13-4 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Las Vegas, demolendo i padroni di casa con due mani semplicemente stellari: il 4-0 nel primo end e il surreale 6-0 offerto nella settima mano. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno scritto una pagina leggendaria per questo sport alle nostre latitudini, visto che in passato non si era mai riusciti a salire sul podio nella rassegna iridata.

Apoteosi totale per gli azzurri, che in autunno si erano messi al collo la medaglia di bronzo agli Europei e che oggi si sono confermati ai massimi livelli internazionali, dopo aver partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (un paio di inciampi di troppo hanno impedito ai nostri portacolori di andare a caccia del risultato di lusso nella rassegna a cinque cerchi). Questo è indubbiamente l’anno del curling: dopo che Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato l’oro nel doppio misto ai Giochi, oggi è giunto un altro risultato vertiginoso e a fine mese si sognerà ancora in grande ai Mondiali di doppio misto.

Nella città che non dorme mai e i cui casinò sono conosciuti in tutto il mondo, l’Italia ha fatto jackpot sconfiggendo i padroni di casa e torna in patria con un metallo pesantissimo che fa sognare a occhi aperti. Si chiude l’annata agonistica con due podi internazionali e portando il curling nostrano a livelli di notorietà mai visti, ottimo viatico in avvio del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2022.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia parte a spron battuto e con una giocata magistrale marca quattro punti nel primo end. Gli USA cercano la reazione, accorciano le distanze nella seconda frazione (4-2) e poi rubano la mano riaprendo la partita (4-3). Joel Retornaz e compagni rispondono prontamente ai padroni di casa: due punti nel quarto end e poi una bella rubata per involarsi sul 7-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio gli azzurri controllano la situazione, concedono un punto al quartetto guidato da Korey Dropkin (7-4) e poi firmano una giocata da antologia nel curling: sei punti in un solo end, impresa rarissima e insolita a questi livelli. L’Italia si issa sul 13-4, la vittoria è in tasca e dopo la mano nulla nell’ottavo end gli USA stringono la mano ai nostri moschettieri, che festeggiano così un risultato storico.

Foto: © WCF / Céline Stucki