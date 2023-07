DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2022 LIVE: pole di Aleix Espargaró, griglia di partenza. Bagnaia e Bastianini fuori dalla top-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA GARA GP ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA E IN DIFFERITA SU TV8

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARGENTINA

L’EDITORIALE DELLE QUALIFICHE: “FULMINE NERO” DISSOLVE “NUVOLA ROSSA”, APRILIA COLPISCE E BAGNAIA SPARISCE

LUCA MARINI SALVA L’ONORE DELL’ITALIA, BASTIANINI E BAGNAIA SPROFONDANO

FRANCESCO BAGNAIA SI INFURIA NELLA FP2: GESTO DI STIZZA, COSA E’ SUCCESSO?

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI ARGENTINA

ALEIX ESPARGARO’: “POLE CHE PREMIA TUTTA L’APRILIA”

LUCA MARINI: “QUESTO E’ IL MIO LIVELLO? FORSE ANCHE DI PIU'”

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE MOTOGP

22.55: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

22.54: Per Bagnaia e Bastianini sarà un GP molto difficile, visti il 14° e il 13° posto finale e considerati i riscontri di Martin e di Marini c’è da riflettere non poco…

22.51: Da capire che cosa accadrà con Miller, undicesimo in questo time-attack, che nel giro di lancio ha danneggiato chiaramente Quartararo, sesto nel corso di queste qualifiche.

22.48: Dunque pole-position significativa per Aleix Espargaró con l’Aprilia che si è confermata molto forte a precedere le due Ducati di Jorge Martin (Team Pramac) e di Luca Marini (Ducati del Team VR46). Un riscontro che certifica la bontà della prestazione della moto di Noale, ma anche della Rossa. Questi riscontri pongono l’accento ovviamente sulla controprestazione di Bastianini 13° e Bagnaia 14°.

22.46: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:37.688 2 89 J. MARTIN +0.151 3 10 L. MARINI +0.431 4 44 P. ESPARGARO +0.477 5 12 M. VIÑALES +0.508 6 20 F. QUARTARARO +0.593 7 42 A. RINS +0.767 8 36 J. MIR +0.828 9 5 J. ZARCO +0.849 10 30 T. NAKAGAMI +0.888

BANDIERA A SCACCHI!!!

22.45: Grande Aleix Espargaro che regala la pole-position all’Aprilia con il crono di 1:37.688 a precedere di 0.151 Martin e di 0.431 Marini.

22.43: Martin si porta davanti con il crono di 1:37.839 a precedere l’Aprilia di Aleix Espargaro e di 0.280 Marini, mentre Quartararo è sesto dopo che il suo giro precedente era stato rovinato da Miller.

22.42: Nel frattempo Quartararo si stava lanciando, ma Miller in traiettoria ostacola il francese. Ci potrebbero essere delle sanzioni.

22.41: Ultimi 4′ di questo time-attack che definirà la griglia di partenza di domani.

22.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:38.108 2 89 J. MARTIN +0.317 3 20 F. QUARTARARO +0.379 4 43 J. MILLER +0.476 5 42 A. RINS +0.547 6 5 J. ZARCO +0.556 7 36 J. MIR +0.556 8 10 L. MARINI +0.657 9 12 M. VIÑALES +0.772 10 33 B. BINDER +0.895

22.40: Rins 5° a 0.547 e Mir 7° a 0.556. Marini dunque ottavo a 0.657.

22.39: Migliora Zarco ed è quinto a 0.556 davanti a Marini, ma arrivano le Suzuki.

22.38: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:38.108 2 89 J. MARTIN +0.317 3 20 F. QUARTARARO +0.379 4 43 J. MILLER +0.476 5 10 L. MARINI +0.657 6 12 M. VIÑALES +0.772 7 42 A. RINS +0.852 8 33 B. BINDER +0.895 9 5 J. ZARCO +1.186 10 30 T. NAKAGAMI +2.184

22.36: Aleix Esargaro ottiene il miglior tempo con l’Aprilia a precedere di 0.317 Martin e di 0.379 Quartararo. Miller quarto a 0.476, ma poco dopo si stende in curva-1. L’australiano corre ai box per salire sull’altra moto, mentre ottimo Marini in quinta posizione a 0.657 con l’altra Rossa.

22.33: Tutti i piloti in pista per centrare il miglior crono possibile.

22.30: VIA ALLA Q2!!!

22.27: Sarà interessante capire a questo punto se l’Aprilia si saprà confermare per la pole.

22.25: Ci si prepara alle 22.30 per una Q2 purtroppo senza i nostri migliori alfieri al via.

22.23: Momento molto difficile per Bagnaia soprattutto, dal momento che le aspettative erano decisamente diverse…

22.20: Di seguito l’ordine dei tempi definitivo della Q1:

POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 1:38.501 2 30 T. NAKAGAMI +0.022 3 23 E. BASTIANINI +0.065 4 63 F. BAGNAIA +0.109 5 21 F. MORBIDELLI +0.304 6 88 M. OLIVEIRA +0.370 7 72 M. BEZZECCHI +0.376 8 4 A. DOVIZIOSO +0.437 9 49 F. DI GIANNANTONIO +0.625 10 25 R. FERNANDEZ +0.652

22.19: Niente da fare per Bastianini e Bagnaia che sono rispettivamente terzo e quarto a 0.065 e a 0.194 dalla vetta.

22.17: Bagnaia prova ridestarsi ma l’1:38.610 non gli consente di centrare il best time. Comanda Pol Espargaro con la Honda in 1:38.501 a precedere di 0.022 Nakagami e 0.109 su Pecco.

22.16: Bagnaia si rilancia per ottenere il pass in Q2.

22.15: Si migliora Morbidelli, ma è quarto a 0.337 dalla vetta di questa Q1. Nel frattempo volti molto tesi nel box di Ducati e Bagnaia è 14° senza un crono dignitoso.

22.12: Bagnaia torna ai box perché la Ducati è troppo nervosa, mentre Bastianini è secondo a 0.014 da Nakagami e i due sarebbero classificati.

22.11: Bagnaia in grandissima crisi con la moto e anche in questa tornata nulla di buono, mentre Bastianini si rilancia.

22.10: Nakagami si prota in vetta con il crono di 1:38.913 a precedere di 14 millesimi Bastianini e di 0.719 Di Giannantonio. Bagnaia è 11° a 3.651 e fa tantissima fatica a trovare stabilità.

22.07: Tutti in pista con le mescole hard/soft.

22.05: VIA ALLA Q1!!!

22.03: Pecco dovrà dimenticare quanto accaduto nel corso della FP2 per esprimere il suo potenziale.

22.00: Per Bastianini e Bagnaia sarà necessario trovare la concentrazione e ottenere i primi due tempi di questa Q1 per aver accesso alla Q2 e giocarsi le posizioni nobili.

21.56: Un Bagnaia molto nervoso e poco sereno dunque nel corso di queste libere. Ora vedremo se lo troveremo un po’ più sereno.

21.54: Contesto molto complicato quindi per il leader del campionato e per Pecco, con evidenti problemi di messa a punto con la Ducati.

21.50: Per questo nelle qualifiche che cominceranno alle 22.05, Bastianini e Bagnaia dovranno partire dalla Q1.

21.47: Situazione molto difficile per Bagnaia e Bastianini estromessi dalla Q2. Il pilota piemontese non è andato oltre il 12° crono a 0.699 dalla vetta, non riuscendo a mettere insieme un buon giro nel corso della FP2 e sfogando non poco nervosismo ai box nei confronti di Pol Espargaro, reo di averlo ostacolato. Per quanto riguarda il leader del campioanto, 16° tempo a 0.741 e tante difficoltà nel trovare la messa a punto sulla GP21.

21.45: Aprilia scatenate nella FP2 di questo GP d’Argentina. Aleix Espargaro e Maverick Vinales hanno ottenuto i primi due tempi con il primo in 1:38.244 e il secondo in 1:38.544. Oltre ai citati, gli altri qualificati alla Q2 delle qualifiche sono Miller, Quartararo, Binder, Rins, Mir, Martin, Zarco e Marini.

21.42: Di seguito l’ordine dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:38.244 2 12 M. VIÑALES +0.210 3 43 J. MILLER +0.219 4 20 F. QUARTARARO +0.227 5 33 B. BINDER +0.304 6 42 A. RINS +0.375 7 36 J. MIR +0.382 8 89 J. MARTIN +0.460 9 5 J. ZARCO +0.553 10 10 L. MARINI +0.671

21.40: BANDIERA A SCACCHI!!!

21.39: Caduta nel frattempo in curva-1 per Marco Bezzecchi.

21.38: Bagnaia si lamenta del traffico e non riesce a mettere insieme un giro completo.

21.35: La maggior parte dei piloti tenteranno il time-attack con una hard sull’anteriore e una soft sul posteriore.

21.33: A 7′ dalla fine prepariamoci a un time-attack finale che definirà il quadro della situazione.

21.30: A 10′ dal termine le due Aprilia comandano le fila con Aleix Espargaro in vetta con il crono di 1:38.244 a precedere di 0.210 Vinales e di 0.227 Quartararo. Bagnaia è 11° ed è per il momento il primo degli esclusi dalla Q2, mentre Bastianini è 14°.

21.28: Quartararo migliora e si porta in terza piazza a 0.227 dalla vetta.

21.27: Si scuote Bagnaia che si porta in sesta piazza 0.699, mentre Bastianini è nono a 0.864. Con questo crono Bagnaia rientra nel novero della top-10 del combinato.

21.25: Scatenati i due piloti dell’Aprilia, con Aleix Espargaro che migliora il crono di Vinales (1:38.244) e si porta in vetta con 210 millesimi di vantaggio sul team-mate, mentre è terzo Mir a 0.571.

21.23: Time-attack impressionante di Vinales che realizza il crono di 1:38.454 in sella all’Aprilia davanti ad Aleix Espargaro di 0.502 e di Marco Bezzecchi di 0.796. Ora attendiamo la risposta degli altri.

21.22: Bastianini si ridesta un po’ portandosi in settima posizione a 0.400 dalla vetta con una combinazione hard/soft.

21.20: Quartararo si dà una bella scossa e si porta in quarta piazza 0.334 dal crono di Aleix Espargaro.

21.17: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato nella FP2:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:38.956 2 12 M. VIÑALES +0.043 3 72 M. BEZZECCHI +0.294 4 5 J. ZARCO +0.368 5 42 A. RINS +0.399 6 89 J. MARTIN +0.420 7 63 F. BAGNAIA +0.434 8 33 B. BINDER +0.540 9 36 J. MIR +0.622 10 43 J. MILLER +0.637

21.15: ATTENZIONE! Problemi al motore molto serio per Brad Binder che così è costretto a fermarsi.

21.14: Segnalo di vitalità per Bagnaia che si porta in settima piazza dopo aver inanellato una serie di giri: 1:39.390 per lui a 0.434 dalla vetta.

21.11: 1:39.848 per Bagnaia che continua a girare su questo ritmo, mentre Miller conferma le difficoltà di Ducati in frenata.

21.10: Da considerare i problemi di Enea Bastianini, solo 20° in questo turno a 1.602 dalla vetta. Fa fatica il romagnolo a trovare la quadra.

21.10: 1:39.796 per Bagnaia che forse potrebbe anche fare un lavoro sul long run.

21.08: 1:39.947 per Bagnaia che completa un giro non velocissimo, non un buon segnale per lui.

21.05: Bagnaia ha cercato di lanciarsi in questa tornata, ma è andato lungo nel secondo settore della pista. Ancora problemi in inserimento per lui.

21.03: Nel frattempo caduta in curva-1 di Pol Espargaro su Honda. Nessuna conseguenza per lui.

21.02: Aprilia fortissima! Dietro ad Aleix Espargaro, c’è Maverick Vinales a 0.043 dal suo compagno di squadra. Da dire che quest’ultimo ha ottenuto il suo best time con due gomme soft, a differenza del team-mate (hard-soft). Bagnaia ottavo a 0.656, attualmente fuori dalla top-10 della classifica combinata, mentre Bezzecchi è terzo in questo turno a 0.294 dalla vetta.

21.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:38.956 2 72 M. BEZZECCHI +0.294 3 89 J. MARTIN +0.420 4 5 J. ZARCO +0.463 5 36 J. MIR +0.622 6 43 J. MILLER +0.637 7 63 F. BAGNAIA +0.656 8 30 T. NAKAGAMI +0.661 9 20 F. QUARTARARO +0.692 10 88 M. OLIVEIRA +0.771

20.57: Super Aleix Espargaró che con l’Aprilia è il primo pilota ad abbattere il muro dell’1:39: 1:38.956 con 0.294 di margine su Bezzecchi e 0.420 su Martin. Settimo Bagnaia 0.656 e nono Quartararo a 0.692.

20.55: Aprilia con Aleix Espargaró fortissima e soprattutto nell’ultimo settore, mentre Bagnaia settimo a 0.496 fa fatica.

20.53: Martin si migliora con il crono di 1:39.376 ed è terzo in questo turno a 0.260 da Aleix Espargaro, mentre Bagnaia è sesto a 0.496.

20.52: Miglioramenti significativi in pista con Aleix Espargaro che si conferma davanti in 1:39.116 a precedere di 0.134 Bezzecchi e di 0.462 Mir. Bagnaia è quinto a 0.496 in questa FP2.

20.50: Quartararo guadagna una posizione ed è secondo in questo turno a 0.358 da Aleix Espargaro.

20.48: Aleix Espargaro vola con il crono di 1:39.293 a precedere di 0.648 Martin e di 0.706 Quartararo. Bagnaia è 5° a 0.867.

20.46: L’Aprilia continua a far vedere ottime cose con Aleix Espargaro che comanda con il crono di 1:39.760 a precedere di 0.416 Morbidelli e di 0.455 Mir.

20.45: Praticamente tutti con l’anteriore hard e con il posteriore soft. Zarco comanda con il crono di 1:40.264 a precedere Bezzecchi di 0.105 ma siamo solo all’inizio del turno.

20.43: Tutti in pista i piloti per saggiare le condizioni dell’asfalto del circuito di Termas de Rio Hondo.

20.41: Visto quanto accaduto con il ritardo dei voli cargo, i piloti avranno 60′ di tempo a disposizione per trovare la quadra.

20.40: VIA ALLA FP2!!!

20.37: Eccellente in alcuni momenti, ma mai capace di completare un fine settimana perfetto. Come accaduto anche in Indonesia. La gara argentina sarà la grande occasione per Alex Rins e Joan Mir di mettere a posto tutte le tessere del puzzle e, finalmente, sfruttare a pieno il valore di una moto che sembra pronta a essere protagonista lungo tutto il corso dell’annata.

20.34: L’esordio di Lusail aveva messo in mostra una GSX-RR eccezionale. Maneggevole, veloce e efficace in ogni modalità. Poi, dalle qualifiche del Gran Premio del Qatar, la Suzuki è tornata quella di un anno fa.

20.31: Francesco Bagnaia arriva al terzo impegno con appena 1 punto in classifica, mentre il suo vicino di box Jack Miller ha fatto poco di più. La nuova moto sembra ancora in ritardo nel percorso di sviluppo, ma a Borgo Panigale sono convinti che, quando arriveranno, lo faranno per dominare la scena.

20.28: Tra le grandi delusioni di questo primo scorcio di annata non possiamo non annoverare il team Ducati ufficiale.

20.24: Secondo i tecnici Brembo questo circuito rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà 3. ​Il tracciato non viene utilizzato da parecchi mesi e ciò significa che i piloti MotoGP si troveranno di fronte un asfalto molto sporco e per niente gommato. Solo con l’aumentare delle sessioni l’aderenza migliorerà, permettendo di osare di più in accelerazione così come in staccata.

20.21: Il circuito di Termas de Río Hondo è mediamente veloce, con un lungo rettilineo opposto ai box che porta al tornantino di curva 5, mentre la seconda parte del circuito è più veloce con curve e contro curve da raccordare. Il tornantino della curva 13, poco prima del rettilineo di arrivo, obbliga a frenare con la moto inclinata a destra. Lì, compagni su Ducati, dopo uno scontro sono caduti Andrea Iannone e Dovizioso, nel 2016.

20.18: Il circuito di Termas de Rio Hondo si trova a sei chilometri dalla cittadina termale, dalla quale prende il nome, nella parte settentrionale dell’Argentina. È stato inaugurato ufficialmente a maggio 2008 con una gara del campionato per vetture turismo. Nel 2012 è iniziato il rinnovamento della pista, e Termas de Río Hondo è diventato uno dei circuiti più moderni, sicuri e spettacolari dell’America Latina. La sua lunghezza è di 4.806 metri, con 14 curve, cinque a sinistra e nove a destra, e il rettilineo principale misura poco più di un chilometro.

20.15: Tra 25′ si comincerà quindi con una FP2 molto interessante.

20.12: Ora per i centauri della classe regina ci sono un paio d’ore di riflessione prima della seconda sessione di prove libere, che avrà luogo a partire dalle 20.40 italiane e sarà determinante per scegliere i set-up definitivi, nonché per determinare i dieci piloti ammessi direttamente alla fase decisiva delle qualifiche.

20.09: La miglior Ducati è, a sorpresa, quella di Marco Bezzecchi che ha sfruttato anche un gancio di Franco Morbidelli per ottenere la quinta performance. Il pilota del Team Mooney VR46 è l’unico della Casa di Borgo Panigale a essere nella top-10 provvisoria, in quanto Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sono rispettivamente 11° e 12°.

20.06: Il terzo tempo di Pol Espargarò ribadisce il concetto. Aprilia ha confermato la sua ottima forma, in quanto Aleix Espargarò e Maverick Viñales hanno chiuso quarto e ottavo.

20.03: Nel finale si sono invece scatenati i time attack, per provare a ipotecare l’accesso diretto al Q2. Anche in questo caso Quartararo ha rubato l’occhio, proponendosi come l’uomo più solido del lotto. Il francese si è dovuto inchinare a Takaaki Nakagami, che conferma come Honda non possa mai essere sottovalutata su questo tracciato, almeno sul giro secco.

20.00: In ogni caso l’equilibrio ha regnato sovrano e anche le Aprilia sono apparse particolarmente pimpanti.

19.56: Nell’ora iniziale di free practice si è notato scarso grip, tanto che i dritti alla prima staccata si sono sprecati, soprattutto per quanto riguarda i piloti Ducati. Il principio del turno è stato caratterizzato da una leggera supremazia delle Yamaha in termini di passo, soprattutto da parte di Fabio Quartararo.

19.53: I centauri avranno a disposizione un’ultima ora di tempo per testare la pista, poi si sfideranno sul giro secco e si definirà la griglia di partenza della gara di domani.

19.50: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di prove libere 2 e qualifiche del GP di Argentina 2022, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo.

Risultati prove libere 1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di prove libere 2 e qualifiche del GP di Argentina 2022, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il ritardo nell’arrivo dei materiali ha costretto gli organizzatori a stravolgere il programma del fine settimana e oggi si disputano due sessioni di prove libere e le qualifiche. I centauri avranno a disposizione un’ultima ora di tempo per testare la pista, poi si sfideranno sul giro secco e si definirà la griglia di partenza della gara di domani.

Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi cercano risposte dalle loro Ducati. Franco Morbidelli vuole brillare con la Yamaha insieme al compagno di squadra Maverick Vinales. La Honda deve fare a meno dell’infortunato Marc Marquez, attesa per le KTM e per le Suzuki di Joan Mir e Maverick Vinales.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di prove libere 2 e qualifiche del GP di Argentina 2022, terza tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.40 con le prove libere 2, poi alle ore 22.05 scatteranno le qualifiche. Buon divertimento a tutti.

Foto: MotoGP.com Press