Ciclismo su pista, è subito Italia! Filippo Ganna e il quartetto siglano il miglior tempo in Nations Cup a Glasgow!

Il quartetto femminile batte un colpo e quello maschile risponde a Glasgow, sede della Nations Cup (ex Coppa del Mondo) di ciclismo su pista sul velodromo scozzese. Ha preso il via quest’oggi la tappa del massimo circuito internazionale e l’Italia ha grandi ambizioni.

Come da regolamento, la presenza ai Mondiali di Parigi (Francia) dipende dall’essere al via almeno in una delle gare del circuito (le altre date sono quelle del Canada a Milton, 12-15 maggio, a Cali in Colombia, 7-10 luglio). Per questo la selezione di Marco Villa si è presenta quasi al completo.

Non è un caso che nella prova dell’inseguimento a squadre maschile tre elementi dei quattro che hanno vinto l’oro olimpico a Tokyo abbiano risposto. Il quartetto formato da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e da Liam Bertazzo aveva come nuovo componente proprio quest’ultimo vista l’assenza di Jonathan Milan. Gli azzurri, da questo punto di vista, non hanno deluso le attese, firmando il miglior tempo di 3:52.379.

https://www.oasport.it/2022/04/live-ciclismo-su-pista-coppa-del-mondo-glasgow-2022-in-diretta-filippo-ganna-guida-il-quartetto-campione-di-tutto/

Una prova ben gestita dai nostri atleti, in testa già ai 2000 metri (1:59.467), con un’accelerazione decisa nel terzo chilometro (2:55.675). Nell’ultima parte c’è stato un piccolo calo, forse anche dettato dal desiderio di gestire. Alle spalle del quartetto nostrano troviamo la Danimarca (3:52.734), Francia 1 (3:53.397) e Gran Bretagna 1 (3:54.684). Saranno proprio i britannici i rivali degli italiani in semifinale e ci giocherà l’accesso alla Finale, che metterà in palio il successo di questa tappa. Un risultato che varrebbe molto anche in ottica qualificazione olimpica.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI – INSEGUIMENTO A SQUADRE MASCHILE NATIONS CUP 2022

1 Italy ITA 3:52.379 Q

2 Denmark DEN +0.355 Q

3 France 1 FRA +1.018 Q

4 Great Britain 1 GBR +2.305 Q

5 Germany GER +2.855 Q

6 Japan JPN +4.936 Q

7 France 2 FRA +6.687 Q

8 Great Britain 2 GBR +6.739 Q

9 Poland POL +7.149

10 Belgium BEL +8.133

11 Switzerland SUI +10.280

12 Spain ESP +12.623

13 Uzbekistan UZB +23.855

Foto: Federciclismo