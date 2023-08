Ciclismo, Julian Alaphilippe resta in ospedale: periodo di osservazione dopo la caduta alla Liegi

Julian Alaphilippe resta in osservazione presso l’ospedale di Herentals (Belgio), dove è ricoverato da domenica in seguito alla bruttissima caduta occorsa durante la Liegi-Bastogne-Liegi. Il Campione del Mondo è finito a terra quando mancavano 60 km al traguardo ed è andato a sbattere contro un albero.

Il francese ha riportato la frattura di due costole e di una scapola, oltre a un emo-pneumotorace. La situazione è sotto controllo e non è critica, ma i medici hanno previsto un ulteriore periodo di degenza per il ciclista della Quick-Step, prima di dimetterlo e stabilire i tempi di recupero per tornare in gruppo.

Diverso il discorso per il suo compagno di squadra Ilan van Wilder, che è stato operato per correggere il danno subito alla mascella ed è già tornato a casa, dove si sottoporrà a un periodo di riabilitazione (non riuscirà però a prendere parte all’ormai imminente Giro d’Italia).

Foto: Lapresse