Calcio femminile, le migliori italiane della 20ma giornata di Serie A. Grandi doppiette di Caruso, Piemonte e Bergamaschi

Si è disputata in questo weekend la 20ma giornata della Serie A femminile di calcio. Un fine settimana che ha visto soprattutto le importanti vittorie di Juventus (ormai sempre più vicina allo scudetto), Roma, Milan, e Inter e la retrocessione matematica in Serie B della Lazio. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre di questo weekend.

Arianna Caruso: la Juventus sconfigge la Lazio e lo fa grazie a un bellissimo secondo tempo. Nel 4-0 dei secondi 45′, la protagonista assoluta è Arianna Caruso, autrice di un uno-due in appena sette minuti (oltre all’assist per il goal del 5-1). Due reti che permettono all’italiana di salire a quota 8 marcature in campionato.

Martina Piemonte: nel larghissimo 6-2 delle rossonere contro Pomigliano c’è anche lo zampino della nativa di Ravenna. L’attaccante classe 1997 è fondamentale con una strepitosa doppietta nel solo primo tempo che le permette di raggiungere le 4 reti stagionali.

Valentina Bergamaschi: anche la numero 7 delle rossonere è decisiva nel nettissimo successo contro Pomigliano. Come la compagna qui sopra, pure Bergamaschi realizza una magnifica doppietta nel primo tempo. In virtù di queste due reti l’italiana sale a quota 7 timbri nell’attuale Serie A.

