Basket, Serie A: Venezia si aggiudica il derby con Treviso, Sassari soffre ma espugna Napoli

Si è completato da poco il ventottesimo turno della Serie A di basket con i due match serali in cui si sono affrontate rispettivamente Venezia-Treviso e Napoli-Sassari. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto in queste sfide che chiudevano la domenica di grande basket.

UMANA REYER VENEZIA-NUTRIBULLET TREVISO 78-68 (21-19, 21-20, 18-13, 18-16)

La Reyer Venezia si aggiudica il derby veneto battendo la Nutribullet Treviso per 78-68. I lagunari approfittano del ko di Tortona per rimanere in solitaria al quarto posto con 32 punti raggiungendo così la matematica certezza di accedere ai playoff. Provano a scappare subito gli ospiti con due triple di Bortolani e Russell (0-6). Con la Reyer che riesce a risalire grazie a Tonut e De Nicolao (6-8). La Nutribullet tenta ancora un mini-allungo con cinque punti di Capitan Imbrò (12-17), ma gli oro-granata non si scompongono ed operano il soprasso con De Nicolao e la bomba di Valerio Mazzola: dopo 10’ Venezia è avanti 21-19. Nel secondo quarto l’Umana mantiene un piccolo vantaggio sui trevigiani grazie a Brooks e Stone (28-21), con Treviso che fatica a tenere il passo dei padroni di casa. La schiacciata di Sims vale il -5 (30-25) a metà parziale, ma Tonut si alza dall’arco per sparare la tripla del +8 (33-25). Dimsa segna in contropiede (37-32), accorciando ulteriormente fino al -3 con la bomba di Sokolowski a fil di sirena per il 42-39 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo. Due contropiedi micidiali di Russell e Dims tengono Treviso a -1 (44-43) ad inizio terzo, con la Reyer che a metà parziale riesce ad andare a +7 grazie al duo azzurro Tonut-Brooks (54-47). Russell tiene la Nutribullet a -7 (57-50), con la bomba di Cerella che fissa il punteggio sul 60-52 alla terza sirena. Sale ancora in cattedra Jeff Brooks nell’ultima frazione, con la schiacciata del +10 (62-52). Sims in sospensione riporta Treviso sotto la doppia cifra di svantaggio (62-54), ma è ancora il centro americano di passaporto italiano a piazzare la tripla del nuovo +12 (68-56) a cui risponde Imbrò con la stessa moneta (68-61). Le due squadre iniziano ad accusare un po’ di stanchezza sbagliando molto su entrambi i lati del campo, con la Reyer che riesce però a mantenere il vantaggio accumulato: la tripla di Tonut sigilla il successo per 78-68 nel derby veneto del Taliercio.

TOP SCORER

Venezia:Brooks 25, Tonut 15, Morgan 12

Treviso: Russell 14, Bortolani 13, Sims 12

GEVI NAPOLI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 72-78 (18-19, 19-24, 21-16, 14-19)

Successo esterno per la Dinamo Sassari sulla GeVi Napoli per 72-78, che sale al sesto posto avvicinando la post-season al termine di una sfida molto intensa e complicata per il Banco di Sardegna con Napoli che si è arresa solo nei minuti finali. Match che inizia subito molto in equilibrio, con le due squadre che si battono colpo su colpo (4-4). Break di Sassari firmato Bendzius-Robinson (4-10), con Napoli che prova a reagire senza però riuscire a contenere in attacco gli ospiti. La tripla di Kruslin sigla il primo vantaggio in doppia cifra della Dinamo (7-17), con la GeVi che si affida ai tiri dalla lunetta per rosicchiare qualche punto (14-19 a -2’53” dalla prima sirena). Uglietti da due ed il libero di Jason Rich consentono a Napoli di chiudere dopo 10’ sotto di un solo punto (18-19). McDuffie appoggia al canestro per il contro-sorpasso con cui si apre il secondo quarto (20-19), a cui risponde prontamente Sassari (20-23). L’americano dalla lunetta non sbaglia e la GeVi accorcia ancora (23-25), ma il Banco di Sardegna aumenta i giri del proprio motore e prende il largo fino al +9 con Logan (23-32). Il piazzato di Treier vale il massimo vantaggio (26-39 e +13), ma Jason Rich riporta i padroni di casa a -10 (29-39). Robinson scatta in contropiede (31-43), ma la squadra di coach Buscaglia si ricompone e ritorna a contatto con i punti di McDuffie: a metà partita Sassari conduce per 37-43. Robinson da due apre le marcature della ripresa (37-45), ma due liberi di Rich e la bomba di McDuffie riportano Napoli a -3 (42-45). Sassari ritorna a +4 grazie al 2/2 di Mian dalla lunetta (44-48), ma Guidaitis appoggia al tabellone per il pareggio GeVi (49-49). McDuffie riporta Napoli davanti (53-52), ma l’uno-due firmato Robinson-Logan ridà ossigeno alla Dinamo (53-57). Quattro punti in fila del numero 1 napoletano portano i padroni di casa a -1 sulla terza sirena (58-59), segnando anche i due punti che aprono l’ultimo quarto (60-59). Sale l’intensità del match, con le due squadre che si battono punto a punto senza arretrare di un centimetro. Tre liberi di Diop ed una tripla di Kruslin riportano Sassari a distanza di sicurezza (62-67), mantenendo due possessi pieni di vantaggio quando mancano meno di tre minuti alla sirena finale (66-73). La GeVi non molla, con Vitali e McDuffie che sono gli ultimi ad arrendersi: la tripla dell’americano a -31″ vale il -3 (71-74), match ancora in discussione. Vitali fa 1/2 dalla lunetta (72-74), ma anche i sardi non sbagliano a cronometro fermo: Bendzius segna entrambi i liberi a disposizione, che valgono il 72-78 finale con cui la Dinamo espugna il PalaBarbuto di Napoli aggiudicandosi questo posticipo.

TOP SCORER

Napoli: McDuffie 26, Rich 16, Vitali 8

Sassari: Robinson 18, Logan 12, Kruslin 11

Credit: Ciamillo