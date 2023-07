Tiro a volo, Coppa del Mondo: Gaia Ragazzini si prende la vittoria nel trap! Terza Alessandra Della Valle

Trionfo azzurro. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Lima, inizia benissimo per i colori italiani.

Nella gara femminile di trap infatti Gaia Ragazzini ha fatto sua la vittoria al termine di un concorso dominato in lungo e in largo nel quale è riuscita, nella fase conclusiva della finalissima, ad avere la meglio per 30-27 sulla statunitense Kayle Browning.

Ma non è finita qui perchè il terzo posto se l’è preso l’altra azzurra arrivata sino al medal match, ovvero Alessandra Della Valle (20/25), un po’ fallosa nella prima parte di gara, ma poi bravissima a trovare il giusto ritmo e a piegare le resistenze dell’indiana Shagun Chowdhary.

E pensare che oltre a questi due risultati, il piatto avrebbe potuto essere anche più ricco. Da segnalare infatti c’è anche Erica Sessa, che era riuscita a passare il primo taglio di qualifica, ma poi si è purtroppo arenata in semifinale. Insomma, un trionfo su tutta la linea per le ragazze di Rodolfò Vigano che nei prossimi giorni saranno attese nuovamente in pedana per le gare a squadre.

Foto: Youtube