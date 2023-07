Tennis, Rafa Nadal: “Complimenti a Fritz per la vittoria! Preoccupato per un dolore al petto che mi toglie il respiro”

Taylor Fritz fa suo il Masters 1000 di Indian Wells battendo in finale per 6-3 7-6(5) Rafael Nadal. Un match intenso con i due contendenti che sono scesi in campo con problemi fisici assortiti e che, di conseguenza, non hanno potuto esprimere il proprio massimo nell’ultimo atto dell’importante torneo californiano.

Il maiorchino ha raccontato a fine match le sue sensazioni per un problema fisico fastidioso che lo sta tormentando nelle ultime giornate. “Ho un dolore al petto che mi dà la sensazione di avere un ago piantato nel corpo e che mi impedisce di respirare – le sue parole riportate da UbiTennis – La mia prima preoccupazione ora diventa non soffrire più in questo modo e recuperare in tempo per la terra battuta e per i tornei che amo”.

Come sempre la sportività del 21 volte vincitore di un torneo del Grande Slam non ha eguali, ma le condizioni fisiche non posso passare tra parentesi: “Oggi è il giorno di Taylor, è un giocatore in grande crescita con prospettive di entrare tra i primi 10 del mondo. Grande vittoria, è un gran momento per lui, spero che se lo goda, gli auguro il meglio. Io ho iniziato ad avvertire questo dolore al petto poco dopo la semifinale contro Alcaraz e non ho avuto tempo di indagare su cosa fosse. Tutto quello che posso dire è che faccio fatica a respirare. Si tratta di un dolore talmente acuto che mi vengono giramenti di testa. Ma ripeto, adesso non è il momento di parlare di questo. Ho perso da un grande giocatore, che ha giocato in modo aggressivo, è stato capace di convertire le sue chances a differenza mia, quindi bisogna dare credito a Taylor. Non ero in grado di giocare normalmente, ma era una finale importante, ci ho provato, ho dato tutto quello che potevo”.

A questo punto cosa attende Rafa Nadal nelle prossime settimane? Ricordiamo che il nativo di Manacor aveva già annunciato il suo forfeit per il Masters 1000 di Miami che scatterà nei prossimi giorni, per cui tutto sarà assolutamente in divenire nel suo programma. “Non so cosa sia questo problema fisico, ed è questo quello che devo capire. Ci sarà la stagione su terra rossa, una parte di anno che amo, ogni singolo evento è molto speciale per me. Voglio essere al top, come è successo in questo inizio di stagione davvero incredibile. La cosa che mi preoccupa è sapere che tipo di problema sia, cosa devo fare per recuperare e quanto tempo ci vorrà”.

Foto: Lapresse