Sport in tv oggi (venerdì 18 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Un venerdì 18 marzo ricchissimo di eventi da seguire quello a cui assisteremo. Si comincia dalle prime ore del mattino con i motori e le prime prove libere del Motomondiale in Indonesia, sul circuito di Mandalika.

La giornata poi si svilupperà con la prima giornata dei Mondiali indoor di atletica leggera a Belgrado (Serbia) a precedere gli sport invernali che avranno un ruolo di primo piano.

Motori ancora accesi anche per l’inizio del weekend di F1 in Bahrain e ancora gli sport di squadra con il basket in particolare e le competizioni europee per club. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 18 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDI’ 18 MARZO)

00.00 Basket, NBA: Orlando Magic-Detroit Pistons – Nessuna copertura tv/streaming.

03.30 Calcio, Concacaf Champions League: Leon-Seattle Sounders – Diretta streaming su Onefootball.

01.50 Moto3, GP Indonesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, NOW.

02.50 Moto2, GP Indonesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, NOW.

03.50 MotoGP, GP Indonesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, NOW.

06.05 Moto3, GP Indonesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo e su NOW.

07.05 Moto2, GP Indonesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo e su NOW.

08.05 MotoGP, GP Indonesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Tiro a segno, Europei 10m ad Hamar (Norvegia) – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Nuoto artistico, Assoluti invernali a Riccione: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.10 Snowboard, Coppa del Mondo Slopestyle a Spindleruv (Repubblica Ceca): qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Atletica, Mondiali indoor a Belgrado (Serbia): prima giornata – Diretta tv su RaiSport dalle ore 09.30 alle ore 11.45 e dalle ore 17.10 alle ore 22.10, live streaming su Rai Play dalle ore 09.30 alle ore 11.45 e dalle ore 17.10 alle ore 22.10. A completamento vi sarà la diretta streaming, gratis, su RaiSportWeb durante le fasce orarie non coperte dalla diretta tv.

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo in Val Martello (Italia): individuale maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa a Soldeu (Andorra): superG maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Ginnastica artistica, Deutscher Pokal: gara a squadre maschile juniores – Diretta streaming sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.enbw-dtbpokal.de/aktuelles/detailansicht/news/enbw-dtb-pokal-im-livestream/

11.03 Calcio, J-League: Yokohama FM-Tosu – Diretta streaming su Onefootball.

11.30 Golf, Steyn City Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

12.00 Calcio, Sorteggio quarti di finale Champions League – Diretta tv su Sky Sport 24 (200), canale 20, live streaming su SkyGo, NOW, Amazon Prime Video e Uefa.com.

12.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Courchevel/Meribel (Francia): Team Event – Diretta tv su RaiSport, Eurosport1, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.24 Snowboard, Coppa del Mondo Slopestyle a Spindleruv (Repubblica Ceca): qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 F1, GP Bahrain: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), live streaming su SkyGo e su NOW.

13.15 Biathlon, Coppa del Mondo a Oslo Holmenkollen (Norvegia): sprint femminile – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

13.30 Calcio, Sorteggio quarti di finale Europa League – Diretta tv su Sky Sport 24, live streaming su SkyGo, NOW, DAZN e Uefa.com

13.40 Freestyle, Coppa del Mondo a Megeve (Francia): qualificazioni femminili Moguls – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Boxe, Europei Under22: sesta giornata – Diretta streaming sui canali IBA e EUBC.

14.45 Ciclismo, Bredene Koksijde Classic 2022 – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Sorteggio quarti di finale Conference League – Diretta tv su Sky Sport 24, live streaming su SkyGo, NOW, DAZN e Uefa.com.

15.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Megeve (Francia): qualificazioni maschili Moguls – Nessuna copertura tv/streaming.

15.50 Biathlon, Coppa del Mondo a Oslo Holmenkollen (Norvegia): sprint maschile – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

16.00 F1, GP Bahrain: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), live streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 WEC, Mondiale 2022: 1000 miglia di Sebring – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Boxe femminile, IBO World Championship: Estelle Mossely-Yanina Del Carmen Lescano – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

17.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): qualificazioni HS235 maschile – Diretta streaming su Eurosport Player.

17.30 Basket, EuroCup: Bursaspor-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

17.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Megeve (Francia): Finals femminili Moguls – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

18.00 Ginnastica artistica, Deutscher Pokal: gara a squadre maschile seniores – Diretta streaming sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.enbw-dtbpokal.de/aktuelles/detailansicht/news/enbw-dtb-pokal-im-livestream/

18.00 Basket femminile, Eurolega: ZVVZ USK Praga-Beretta Famila Schio – Diretta streaming sul canale YouTube Euroleague Women.

18.10 Freestyle, Coppa del Mondo a Megeve (Francia): Finals maschile Moguls – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

18.30 Combinata Nordica, Continental Cup a Whistler (Canada): Gundersen HS105/10 km maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

18.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Spezia – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Feminine Division 1: Digione-Lione – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Feminine Division 1: PSG-Soyaux – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Golf, Valspar Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

19.15 Hockey ghiaccio, ICE Hockey League: Villach-HK Olimpija – Nessuna copertura tv/streaming.

19.45 Hockey ghiaccio, ICE Hockey League: Vienna-Klagenfurt – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro-L84 – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.00 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal-Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.00 Calcio a 5, Serie A: Matera-Came Dosson – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.00 Tennis, Masters1000 Indian Wells: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), live streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bochum-Borussia Mönchengladbach – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Ekstraklasa: Pogon-Wisla Cracovia – Diretta streaming su Onefootball.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Alba Berlin – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Bayern – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie A: Genoa-Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e DAZN.

21.00 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Getafe – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Wolverhampton-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurolega: Barcellona-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

04.00 Tennis, WTA1000 Indian Wells: semifinali – Diretta tv su Supertennis, live streaming su supertennis.tv.

