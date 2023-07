Sci alpino oggi, orari e pettorali Team Event Meribel 2022: programma, tabellone, streaming

Dopo la due giorni dedicate alle prove veloci in quel di Courchevel, le finali di Coppa del Mondo si spostano a Meribel, dove andrà in scena quest’oggi il Team Event. L’Italia schiera un quartetto composto da Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti. Gli azzurri cominceranno il loro cammino con la temibile Germania, ma c’è l’ambizione di provare a centrare almeno un piazzamento sul podio.

LA DIRETTA LIVE DEL TEAM EVENT DI SCI ALPINO ALLE 12.00

Di seguito il programma del Team Event di Meribel, valevole per la finali di Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play, Discover+, Eurosport Player, SkyGo, NOW e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA TEAM EVENT – FINALI COPPA DEL MONDO

Venerdì 18 marzo

Ore 12.00 – Parallelo a squadre

ACCOPPIAMENTI TEAM EVENT – FINALI COPPA DEL MONDO

Quarti di finale

Austria – Slovenia

Francia – Norvegia

Italia – Germania

Canada – Svizzera

STARTLIST TEAM EVENT – FINALI COPPA DEL MONDO

Austria

11 56174 HAASER Ricarda F 1993

12 56253 HUBER Katharina F 1995

13 56315 TRUPPE Katharina F 1996

15 54027 BRENNSTEINER Stefan M 1991

16 54359 FEURSTEIN Patrick M 1996

17 54444 GSTREIN Fabio M 1997

Svizzera

21 516690 DARBELLAY Delphine F 2002

22 516283 ELLENBERGER Andrea F 1993

25 512424 JANUTIN Fadri M 2000

26 512301 SIMONET Livio M 1998

Italia

31 299276 BASSINO Marta F 1996

32 297601 BRIGNONE Federica F 1990

33 297910 CURTONI Elena F 1991 (Riserva)

35 990048 BORSOTTI Giovanni M 1990

36 990116 de ALIPRANDINI Luca M 1990

Norvegia

41 426100 HOLTMANN Mina Fuerst F 1995

42 426193 STJERNESUND Thea Louise F 1996

43 426043 TVIBERG Maria Therese F 1994

45 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian M 1987

46 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens M 1996

Francia

51 197651 DIREZ Clara F 1995

52 197124 FRASSE SOMBET Coralie F 1991

53 197497 MIRADOLI Romane F 1994

55 6190628 ANGUENOT Leo M 1998

56 194935 FAVROT Thibaut M 1994

Germania

61 206355 DUERR Lena F 1991

62 206903 KERMER Antonia F 2002

65 202829 GRATZ Fabian M 1997

66 202584 RAUCHFUSS Julian M 1994

Canada

71 106961 MIELZYNSKI Erin F 1990

72 107747 SMART Amelia F 1998

75 103865 PHILP Trevor M 1992

76 103729 READ Erik M 1991

Slovenia

81 565373 ROBNIK Tina F 1991

82 565463 SLOKAR Andreja F 1997

85 561255 CATER Martin M 1992

86 561244 KRANJEC Zan M 1992

DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD (in chiaro), Eurosport 1;

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery +, RaiPlay, DAZN, SkyGo, NOW;

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse