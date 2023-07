Sport in tv oggi (mercoledì 30 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport tutta da seguire in compagnia di OA Sport, in questo mercoledì 30 marzo. Fari puntati sugli Europei di lotta di scena a Budapest con gli azzurri protagonisti, prima di avventurarsi nella Dwars Door Vlaanderen di ciclismo che sarà il focus del pomeriggio.

A seguire tanto basket e tanto volley con le competizioni europee e nostrane e poi il tennis con il torneo di Miami sempre più nel vivo e il nostro Jannik Sinner tra i primattori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 30 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 30 MARZO)

01.00 Basket, NBA: Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks – Nessuna copertura tv/streaming.

01.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Chicago Bulls – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Detroit Pistons – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Basket, NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Calcio, Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Bolivia-Brasile – Diretta streaming su Mola.

01.30 Calcio, Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Ecuador-Argentina – Diretta streaming su Mola.

01.30 Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Perú-Paraguay – Diretta streaming su Mola.

01.30 Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Cile-Uruguay – Diretta streaming su Mola.

01.30 Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Venezuela-Colombia – Diretta streaming su Mola.

04.00 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-Utah Jazz – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Nuoto, Criteria Giovanili 2022: ultima giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su https://vimeo.com/event/1965657.

11.30 Lotta, Europei a Budapest: Qualificazioni femminili 50-55-59-68-76 kg – Diretta streaming su UWW.

11.30 Lotta, Europei a Budapest: Ripescaggi stile libero 61-74-86-92-125 kg – Diretta streaming su UWW.

12.30 Ciclismo, Dwars Door Vlaanderen: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

14.30 Calcio, Serie C: Palermo-Taranto – Diretta streaming su Eleven Sports.

14.45 Ciclismo, Dwars Door Vlaanderen: prova maschile – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

15.30 Nuoto, Criteria Giovanili 2022: ultima giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su https://vimeo.com/event/1965657.

16.00 Calcio, Finale Torneo di Viareggio: Sassuolo-Alex Transfiguration – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

16.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Costa Masnaga – Diretta streaming su LBF TV.

16.45 Lotta, Europei a Budapest: Semifinali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Diretta streaming su UWW

18.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Sassari – Diretta streaming su LBF TV.

18.00 Lotta, Europei a Budapest: Finali stile libero 61-74-86-92-125 kg – Diretta streaming su UWW.

18.00 Basket, EuroCup: Lietkabelis-Turk Telekom – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.00 Calcio, Serie C: Picerno-Campobasso – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.30 Basket femminile, FIBA Europe Cup: Bakken Bears-Reggiana – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

18.45 Calcio, Women’s Champions League: Barcellona-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Tennis, WTA1000 Miami: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

19.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Empoli – Diretta streaming su LBF TV.

19.00 Basket, EuroCup: Buducnost-JL Bourg – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.30 Volley femminile, Serie A1: Roma-Vallefoglia – Diretta streaming su LVF TV.

19.30 Basket femminile, FIBA Europe Cup: Leiden-Bahcesehir Kol. – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

19.30 Basket, EuroCup: Hamuburg-Trento – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

19.30 Calcio, Regionalliga West: Rödinghausen-Lippstadt – Diretta streaming su Onefootball.

19.30 Pallanuoto, Serie A1: San Donato-Posillipo – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Pallanuoto, Champions League: Barceloneta-Olympiacos – Nessuna copertura tv/streaming.

19.45 Pallanuoto, Champions League: Novi Beograd-Ferencvarosi – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket, EuroCup: Cedevita Olimpija-Valencia – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-Promitheas – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

20.00 Volley, Champions League: Jastrzebski-Kedzierzyn Kozle – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.30 Pallanuoto, Serie A1: Anzio-Catania – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket femminile, Serie A1: Lucca-Schio – Diretta streaming su LBF TV.

20.30 Volley, Champions League: Perugia-Trentino – Diretta tv su RaiSport e su Eurosport2, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Pallanuoto, Champions League: Brescia-Dinamo Tblisi – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Pallanuoto, Champions League: Radnicki-Jadran ST – Nessuna copertura tv/streaming.

20.40 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lima (Perù): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Calcio, Women’s Champions League: PSG-Bayern – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Tennis, Masters1000 Miami: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo e su NOW.

(Sinner vs Cerundolo non prima delle 21.00 italiane e 2° match sul Centrale)

