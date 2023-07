Snowboard, Coppa del Mondo Slopestyle 2022: Vockensperger e Blouin vincono a Bakuriani

Leon Vockensperger trionfa nella tappa di Bakuriani (Georgia) valida per la Coppa del Mondo 2022 di snowboard slopestyle. In una gara condizionata dalle tante assenze importanti, il tedesco totalizza 84.75 punti nella seconda run e conquista la prima vittoria in carriera.

Sul podio con lui ci finiscono l’australiano Valentino Guseli, secondo con 81.00 punti, e il tedesco Leon Guetl, terzo con 77.00. A chiudere la top 5 troviamo lo svizzero Patrick Hofmann, quarto con 72.00, e l’australiano Jesse Parkinson, quinto con 69.25. Grazie a questo successo Vockensperger vola in testa alla classifica di specialità con 181 punti (il secondo è il canadese Sebastien Toutant con 145).

In campo femminile arriva invece una doppietta canadese. In una gara con pochissime partecipanti, solo sei, vince Laurie Blouin grazie a una prima manche da 76.25 punti. Per lei si tratta della seconda vittoria in questa disciplina in Coppa del Mondo dopo il successo di Calgary nel 2020.

Dietro Blouin conquista il secondo posto l’altra canadese Jasmine Baird (70.00), mentre termina in terza posizione la svizzera Bianca Gisler (67.25). Quarta la svizzera Ariane Burri (38.75), quinta la spagnola Maria Hidalgo (34.50) e sesta l’altra svizzera Lia-Mara Boesch (16.75). In seguito a questo risultato Blouin raggiunge in vetta alla classifica di specialità la giapponese Kokomo Murase (160 punti).

Foto: LaPresse