Scherma, le classifiche di Coppa del Mondo individuali ed a squadre. Alice Volpi e Alessio Foconi si distinguono nel fioretto

La stagione della scherma è entrata nel vivo dopo un avvio reso stentato dai molteplici rinvii per la pandemia. L’Italia si è ben distinta negli ultimi mesi e vanta almeno un azzurro in tutte le top10 individuali, eccezion fatta per la sciabola femminile; Spicca il primo posto assoluto di Alessio Foconi nel fioretto.

CLASSIFICA INDIVIDUALE SCIABOLA MASCHILE

1 249 0 SZILAGYI Aron HUN 1990 39 26 12 12 32 96 32

2 228 0 OH Sanguk KOR 1996 48 20 (6) 48 20 42 30 (14) 20

3 199 0 KIM Junghwan KOR 1983 30 (8) 21 (4) 60 48 20 20

4 174 0 BAZADZE Sandro GEO 1993 (3) 8 21 30 8 54 21 32 (8)

5 168 0 DERSHWITZ Eli USA 1995 21 14 39 48 14 24 (6) (4) 8

6 159 0 IBRAGIMOV Kamil RUS 1993 21 (2) 21 39 4 42 6 26

7 148 0 HARTUNG Max GER 1989 30 32 30 30 2 24

8 148 0 CURATOLI Luca ITA 1994 21 14 30 6 (14) 12 39 (8) 26

9 141 0 APITHY Bolade FRA 1985 12 14 48 21 (2) 12 (6) 20 14

10 135 0 SAMELE Luigi ITA 1987 12 8 3 6 14 78 (3) 14

CLASSIFICA A SQUADRE SCIABOLA MASCHILE

1 424 0 KOREA KOR 40 64 64 128 64 64

2 348 0 ITALY ITA 64 40 52 104 36 52

3 296 0 GERMANY GER 28 64 40 72 52 40

4 264 0 HUNGARY HUN 36 52 36 80 28 32

5 232 0 IRAN IRI 32 52 26 60 32 30

6 226 0 EGYPT EGY 19 64 23 64 30 26

7 223 0 U.S.A. USA 26 64 28 52 25 28

8 208 0 RUSSIA RUS 52 30 30 56 40

9 167 0 JAPAN JPN 22 40 8 50 22 25

10 144 0 FRANCE FRA 30 32 32 26 24

CLASSIFICA INDIVIDUALE FIORETTO MASCHILE

1 207 0 FOCONI Alessio ITA 1989 26 48 48 21 20 (3) 24 20 (4)

2 192 0 CHEUNG Ka Long HKG 1997 (2) 3 39 6 (2) 12 96 32 4

3 178 0 SHIKINE Takahiro JPN 1997 (1) 3 48 6 (1) 39 54 8 20

4 175 0 MEINHARDT Gerek USA 1990 2 21 30 48 14 48 12 (2) (2)

5 165 0 GAROZZO Daniele ITA 1992 8 6 39 (3) (2) 6 78 14 14

6 130 0 IMBODEN Race USA 1993 14 6 48 30 2 30

7 130 0 CHOI Chun Yin Ryan HKG 1997 (2) 30 21 6 14 21 24 14 (2)

8 127 0 MASSIALAS Alexander USA 1994 8 6 30 39 20 12 12 (2)

9 120 0 CHOUPENITCH Alexander CZE 1994 4 3 21 6 (2) 12 60 (2) (2) 14

10 116 0 LEFORT Enzo FRA 1991 4 12 30 6 (4) (3) 42 14 8

CLASSIFICA A SQUADRE FIORETTO MASCHILE

1 376 0 U.S.A. USA 64 64 64 80 40 64

2 348 0 FRANCE FRA 36 64 36 128 52 32

3 308 0 RUSSIA RUS 28 36 52 104 36 52

4 268 0 ITALY ITA 32 40 28 64 64 40

5 245 0 JAPAN JPN 19 64 32 72 32 26

6 242 0 HONG KONG, CHINA HKG 52 40 40 56 26 28

7 232 0 EGYPT EGY 26 64 30 52 30 30

8 200 0 GERMANY GER 25 52 23 60 19 21

9 181 0 CANADA CAN 18 52 19 50 20 22

10 166 0 KOREA KOR 40 36 26 28 36

CLASSIFICA INDIVIDUALE SPADA MASCHILE

1 192 0 CANNONE Romain FRA 1997 (3) (0.5) 3 (8) 96 20 21 26 26 (6)

2 170 0 SIKLOSI Gergely HUN 1997 20 6 26 78 (2) (12) 20 20 (6)

3 162 0 SANTARELLI Andrea ITA 1993 (6) (8) 39 (2) 54 20 14 14 21

4 159 0 REIZLIN Igor UKR 1984 (12) (4) 6 32 60 (2) 21 20 20

5 152 0 LIMARDO GASCON Ruben VEN 1985 (3) 8 48 (2) 12 32 4 (4) 48

6 122 0 YAMADA Masaru JPN 1994 6 (0.25) 48 2 42 (2) 12 (2) (2) 12

7 112 0 PARK Sangyoung KOR 1995 12 32 12 8 42 (4) (4) 6

8 107 0 MINOBE Kazuyasu JPN 1987 48 2 6 (2) 24 (2) 6 21

9 105 0 BARDENET Alexandre FRA 1990 (3) (2) 6 (2) 24 26 21 14 14 (12)

10 96 0 BOREL Yannick FRA 1988 (3) (4) 12 8 12 8 48 8 (8) (6)

CLASSIFICA A SQUADRE SPADA MASCHILE

1 364 0 RUSSIA RUS (25) 64 32 36 104 64 64

2 312 0 JAPAN JPN 32 40 40 32 128 40 (32)

3 294 0 KOREA KOR 28 52 64 30 80 (22) 40

4 270 0 ITALY ITA 40 32 52 64 56 26 (25)

5 248 0 UKRAINE UKR (23) 24 30 52 60 30 52

6 235 0 FRANCE FRA 52 23 36 28 64 32 (24)

7 225 0 SWITZERLAND SUI 64 30 25 26 52 (8) 28

8 204 0 CHINA CHN 8 64 20 40 72

9 204 0 U.S.A. USA 24 52 28 25 50 25

10 160 0 SPAIN ESP 36 22 26 24 52 (8)

CLASSIFICA INDIVIDUALE SCIABOLA FEMMINILE

1 222 0 APITHY-BRUNET Manon FRA 1996 30 14 (3) 39 (8) 60 21 (14) 26 (4) 32

2 209 0 VELIKAYA Sofya RUS 1985 21 32 48 30 78

3 162 0 LOKHANOVA Sofia RUS 1997 12 4 30 6 14 96

4 148 0 KIM Jiyeon KOR 1988 39 14 12 30 8 24 21 (8) (8) (4)

5 145 0 KHARLAN Olga UKR 1990 48 14 21 48 2 12

6 142 0 PUSZTAI Liza HUN 2001 21 (2) 30 12 20 24 21 (8) 14 (8) (8)

7 140 0 YOON Jisu KOR 1993 (3) 4 6 48 20 24 30 (4) (4) 8

8 133 0 MARTON Anna HUN 1995 3 8 6 30 32 54

9 128 0 BASHTA Anna AZE 1996 (1.5) (2) (3) 6 (4) 24 12 8 32 32 14

10 118 0 QIAN Jiarui CHN 1992 6 26 21 21 2 42

CLASSIFICA A SQUADRE SCIABOLA FEMMINILE

1 372 0 FRANCE FRA 40 36 104 64 64 (25) 64

2 316 0 ITALY ITA 36 52 72 (32) 40 64 52

3 290 0 KOREA KOR 52 40 80 52 30 36

4 285 0 RUSSIA RUS 64 32 128 40 21

5 243 0 U.S.A. USA 64 25 60 24 (23) 40 30

6 243 0 JAPAN JPN 40 30 64 25 (25) 52 32

7 224 0 HUNGARY HUN 52 28 52 28 32 32 (28)

8 184 0 POLAND POL 32 64 26 (24) 36 26

9 177 0 CHINA CHN 64 8 56 24 25

10 152 0 AZERBAIJAN AZE 26 23 (22) 52 28 23

CLASSIFICA INDIVIDUALE FIORETTO FEMMINILE

1 289 0 GRACHEVA Inna RUS 1990 32 48 39 30 14 48 78

2 250 0 KIEFER Lee USA 1994 (2) 30 21 39 (4) 12 96 26 (4) 26

3 249 0 VOLPI Alice ITA 1992 (2) 39 30 30 (20) (21) 54 32 32 32

4 174 0 THIBUS Ysaora FRA 1991 20 (3) 30 48 8 30 24 14

5 153 0 UENO Yuka JPN 2001 (1) 21 39 21 (2) 42 8 8 14

6 147 0 CHEN Qingyuan CHN 1997 14 (3) 30 6 (2) 39 24 14 20

7 129 0 ERRIGO Arianna ITA 1988 14 30 12 21 4 6 42 (4)

8 126 0 HARVEY Eleanor CAN 1995 (2) 6 30 (1.5) (4) 12 24 8 26 20

9 123 0 JEON Hee Sook KOR 1984 2 12 48 12 4 3 42

10 123 0 KOROBEYNIKOVA Larisa RUS 1987 4 3 21 12 2 21 60

CLASSIFICA A SQUADRE FIORETTO FEMMINILE

1 372 0 RUSSIA RUS 64 64 (32) 128 40 36 40

2 352 0 U.S.A. USA 36 64 52 72 (28) 64 64

3 340 0 ITALY ITA 40 40 64 80 64 (32) 52

4 312 0 FRANCE FRA 52 52 40 104 (23) 28 36

5 290 0 JAPAN JPN 32 64 (28) 60 52 52 30

6 240 0 CANADA CAN 30 52 (18) 64 36 26 32

7 191 0 HUNGARY HUN 25 32 30 56 22 (22) 26

8 166 0 POLAND POL 28 30 36 32 40 (25)

9 150 0 KOREA KOR 26 52 24 24 24 (23)

10 149 0 CHINA CHN 24 40 25 30 30

CLASSIFICA INDIVIDUALE SPADA FEMMINILE

1 211 0 LEHIS Katrina EST 1994 30 8 3 32 (4) 60 (2) 48 (2) 30

2 197 0 SUN Yiwen CHN 1992 48 14 21 4 14 96

3 162 0 CHOI Injeong KOR 1990 12 32 30 14 32 12 (8) 30

4 137 0 CANDASSAMY Marie-Florence FRA 1991 12 (2) 39 4 (4) 26 30 26

5 134 0 POPESCU Ana Maria ROU 1984 30 14 6 4 2 78

6 127 0 KONG Man Wai Vivian HKG 1994 21 20 12 14 42 6 (2) 12

7 110 0 ISOLA Federica ITA 1999 21 (2) 3 4 8 42 20 (2) 12

8 108 0 NAVARRIA Mara ITA 1985 39 8 12 14 (2) 24 8 3

9 104 0 KANG Young Mi KOR 1985 6 8 30 20 20 12 8 (4)

10 102 0 SONG Sera KOR 1993 12 (4) 8 14 24 (8) 32 12

CLASSIFICA A SQUADRE SPADA FEMMINILE

1 350 0 KOREA KOR 30 64 64 52 104 36 (30)

2 308 0 POLAND POL 64 64 30 64 60 26 (26)

3 292 0 RUSSIA RUS (32) 52 36 36 52 64 52

4 276 0 ESTONIA EST 28 28 (23) 28 128 32 32

5 273 0 U.S.A. USA 52 64 40 25 64 (24) 28

6 272 0 ITALY ITA 40 40 (25) 32 80 40 40

7 252 0 CHINA CHN 36 52 52 40 72

8 182 0 FRANCE FRA (24) 36 28 26 28 64

9 167 0 GERMANY GER 25 30 24 (22) 52 36

10 162 0 HONG KONG, CHINA HKG 19 40 26 56 21

Foto: Lapresse