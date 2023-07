LIVE Sinner-Djere 6-3 6-3, Indian Wells 2022 in DIRETTA: proiezioni ranking ATP e prossimo avversario

CLICCATE QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.02 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

04.01 Diamo un’occhiata alle statistiche del match al termine dell’ora e mezza di match: 2 ace e 3 doppi falli per Jannik Sinner contro i 4 ace e 2 doppi falli di Laslo Djere. L’azzurro ha trovato il 45% di prime ottenendo il 76% di punti con la prima e il 63% con la seconda contro il 63% di prime del balcanico, con il 62% di punti con la prima e il 40% con la seconda. 5 palle break salvate su 6 da parte del classe 2001 contro il 5/9 del #52 al mondo che ha vinto 53 punti contro i 69 dell’azzurro.

03.59 Jannik Sinner vola al terzo turno ad Indian Wells! Dopo il bye al primo turno, l’azzurro è solido all’esordio contro un cliente ostico come Laslo Djere, che lo aveva battuto nei precedenti due incontri. Il classe 2001 batte con un doppio 6-3 il serbo e al prossimo turno potrà vendicare Lorenzo Sonego dato che sfiderà il francese Benjamin Bonzi: fatali i break ottenuti nel settimo e nono gioco del secondo set in cui è cresciuto particolarmente dopo un primo set altalenante.

FINE SECONDO SET

6-3 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! L’AZZURRO VOLA AL TERZO TURNO!

30-40 MATCH POINT SINNER! Scappa via il diritto del serbo.

30-30 MISSILE DI DIRITTO DIAGONALE DI DJERE!

15-30 Gran diritto diagonale di Sinner: Djere arriva in ritardo con il diritto.

15-15 Scappa via il rovescio lungolinea dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta di diritto di Sinner.

5-3 BREAK CONFERMATO DA SINNER! Djere deve allungare il match.

40-15 Ottima prima dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto di Sinner.

15-15 Scappa via il diritto a sventaglio del serbo.

0-15 Doppio fallo dell’italiano.

4-3 ECCO IL BREAK PER SINNER CHE ALZA IL LIVELLO NEL MOMENTO PIU’ IMPORTANTE!

30-40 ALTRA PALLA BREAK PER SINNER! ROVESCIO CHE BACIA LA RIGA

30-30 Ace di Djere.

15-30 Risposta vincente di Sinner.

15-15 Pessimo diritto a sventaglio del serbo.

15-0 In rete la risposta del #10 al mondo.

3-3 Bravissimo Sinner a non mollare al servizio e restare attaccato al punteggio.

40-15 Diritto diagonale vincente di Djere.

40-0 Seconda di servizio vincente per l’altoatesino.

30-0 Di poco lungo il diritto di Djere che ha accorciato di molto il proprio raggio di azione.

15-0 Scappa via la risposta di Djere.

2-3 Djere resiste e non molla! Il serbo annulla una palla break e resta avanti nel set.

AD-40 Sinner perde la battaglia sulla diagonale di rovescio.

40-40 Scappa via il recupero di diritto del classe 2001.

40-AD PALLA BREAK SINNER! CHANCE PER L’AZZURRO

40-40 Errore in uscita dal servizio per il serbo.

40-30 Servizio e diritto di Djere.

30-30 Prima centrale del #52 al mondo.

15-30 Errore in uscita dal servizio da parte del serbo.

15-15 Scappa via il diritto dell’azzurro.

0-15 Risposta vincente di diritto di Sinner.

2-2 Il classe 2001 pareggia i conti nuovamente nel set.

40-15 Doppio fallo dell’taliano

40-0 Ace dell’azzurro.

30-0 Risposta in rete del serbo.

15-0 Ottima prima di Sinner.

1-2 Il #52 al mondo conduce il 2° set.

40-15 CHE SCAMBIO CHE SI AGGIUDICA DJERE! Sinner para di tutto a rete ma il serbo si distende e induce l’avversario all’errore.

30-15 Servizio e diritto del serbo.

15-15 Ace di Djere.

0-15 Risposta vincente di Sinner di diritto.

1-1 Game a zero per Sinner al servizio.

40-0 Larga la risposta del serbo.

30-0 Servizio e diritto dell’italiano.

15-0 Ottima prima di Sinner.

0-1 Largo il rovescio in corsa di Sinner.

40-30 Servizio e diritto di Djere.

30-30 VINCENTE DI SINNER! L’azzurro risale dalla fase difensiva e trova l’accelerazione vincente.

30-15 Rovescio largo per il serbo in uscita dal servizio.

30-0 Servizio e diritto di Djere.

15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

INIZIO SECONDO SET

03.20 Jannik Sinner conquista un durissimo primo parziale in 50 minuti. l’azzurro, dopo le difficoltà del primo turno di battuta, risale e piazza i due break nel quarto e sesto gioco prima del rientro di Laslo Djere che prova a riaprire il parziale nella conquista del break del settimo gioco prima di cedere per 6 giochi a 3.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET SINNER! L’azzurro rischia ancora ma rimonta e porta a casa il primo parziale.

40-30 SET POINT SINNER! Servizio e rovescio diagonale vincente.

30-30 Risposta in rete di Djere.

15-30 Poteva far di più il #52 al mondo dal lato del rovescio.

0-30 Errore in uscita dal servizio da parte dell’italiano.

0-15 Sinner trema da fondocampo con il diritto: Djere ne approfitta.

5-3 Servizio a zero di Djere: Sinner deve chiudere il set.

40-0 Risposta in rete dell’azzurro.

30-0 Ottima prima del serbo.

15-0 Servizio e diritto di Djere.

5-2 Controbreak a sorpresa subito da Sinner nonostante le tre palle break: Djere allunga il set.

40-AD Servizio e diritto largo di Sinner e nuova chance per Djere.

40-40 Altro ace di Sinner.

30-40 Ace del classe 2001.

15-40 Termina lungo il passante in corsa del serbo.

0-40 TRE PALLE BREAK DJERE! Passaggio a vuoto momentaneo per l’altoatesino.

0-30 Servizio e palla corta steccata da Sinner.

0-15 Rovescio vincente in diagonale di Djere.

5-1 ALTRO BREAK PER SINNER! Djere non trova più continuità in uscita dal servizio.

30-40 Risposta lunga dell’italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!

15-30 Servizio e diritto a sventaglio vincente del serbo.

0-30 Diritto in corridoio per il serbo che è lento in uscita dal servizio.

0-15 Doppio fallo di Djere.

4-1 BREAK CONFERMATO E GAME A ZERO PER SINNER!

40-0 Lunga la risposta del serbo.

30-0 Sinner sta acquisendo sempre più sicurezza da fondocampo: Djere non tiene il ritmo.

15-0 Gran prima di Sinner.

3-1 ARRIVA IL BREAK PER SINNER AL QUARTO TENTATIVO!!!! ALTRO GAME LUNGHISSIMO MA POTREBBE SVOLTARE IL SET!

40-AD QUARTA CHANCE SINNER DOPO MEZZ’ORA DI GIOCO! Rovescio profondo e Djere non trova la giusta difesa.

40-40 Rovescio lungolinea di Sinner che chiude il punto a rete e prolunga il game.

AD-40 Non funziona la risposta in questo game per il classe 2001.

40-40 Nulla di fatto: risposta lunga dell’azzurro.

40-AD Doppio fallo del #52 al mondo e terza opportunità per l’italiano.

40-40 Djere annulla anche la seconda chance.

40-AD NUOVA PALLA BREAK PER SINNER!

40-40 Di pochissimo lunga la risposta di Sinner.

40-AD SINNER SFIANCA DJERE E SI GUADAGNA LA PRIMA PALLA BREAK! Rovescio lungo di Djere dopo essere stato mosso dall’azzurro.

40-40 Altro rovescio in rete da parte del balcanico.

AD-40 Servizio e diritto di Djere.

40-40 Pessimo back di rovescio del #52 al mondo.

40-30 Gran prima di Djere.

30-30 Servizio e diritto di Djere.

15-30 Buona prima del #52 al mondo.

0-30 Risposta profonda di Sinner: il serbo va in difficoltà.

0-15 Errore in uscita dal servizio per Djere.

2-1 Meno problemi al servizio questa volta per la testa di serie #10 del torneo.

40-30 Passante di diritto di Djere dopo la palla corta mal giocata da Sinner.

40-15 Risposta violenta del balcanico che poi sbaglia con il rovescio diagonale.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro: rovescio fuori misura di Djere.

15-15 Lungo il diritto in recupero del serbo.

0-15 Chiusura elegante a rete da parte di Djere che attacca in controtempo.

1-1 Errore a campo aperto di diritto diagonale da parte dell’italiano dopo aver dominato il punto.

40-30 Troppo frettoloso Sinner che cerca di evitare il palleggio con il #52 al mondo: diritto in corridoio.

30-30 Prima esterna del serbo.

15-30 Altro diritto profondo e pungente dell’azzurro.

15-15 Diritto vincente in avanzamento di Sinner in uscita dalla risposta.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Djere.

1-0 Dopo dieci minuti durissimi, Sinner tiene il servizio annullando due break point e cominciando in maniera insicura ma coraggiosa il proprio torneo americano.

AD-40 PARATA SOTTORETE DI SINNER! L’azzurro attacca ancora la rete (in maniera non sicura) dopo l’accelerazione e se la cava sul recupero di Djere.

40-40 MISSILE DI DIRITTO DIAGONALE DI SINNER!

40-AD NUOVA CHANCE PER DJERE! Altro doppio errore al servizio per l’altoatesino.

40-40 Prontamente annullata al servizio da parte di Sinner.

40-AD PALLA BREAK IMMEDIATA PER DJERE! Doppio fallo per il classe 2001.

40-40 Si vola subito ai vantaggi sul campo 4: Sinner va in affanno con il diritto.

40-30 Prima al corpo da parte dell’italiano.

30-30 Rovescio lungolinea profondo di Sinner che mette alle corde il serbo.

15-30 Ecco il primo punto del match di Sinner che gestisce la diagonale di rovescio e chiude lungolinea.

0-30 Djere è subito aggressivo in risposta e non si fa scalfire dalla profondità dell’italiano.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO IN CORSA DI DJERE! Sinner subito all’attacco ma non chiude a rete.

0-0 Si comincia in California! Debutto stagionale nei 1000 per Sinner che comincia al servizio: Laslo Djere ha battuto Soonwoo Kwon al primo turno.

INIZIO PRIMO SET

02.24 Chi vince, sfida al terzo turno Benjamin Bonzi che ha estromesso Lorenzo Sonego per 6-3 6-4: l’Italia in campo maschile resta solo con l’altoatesino e Matteo Berrettini che sfiderà Rune dopo l’eliminazione di Lorenzo Musetti e il forfait di Fabio Fognini.

02.22 Al via il riscaldamento con i giocatori in campo! Djere ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

02.20 In generale in questo 2022 l’azzurro può contare le tre vittorie nei singolari dell’ATP Cup di gennaio, uno strepitoso quarto di finale agli Australian Open (dove è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas in tre set) e un quarto di finale all’ATP 500 di Dubai (battuto dal polacco Hubert Hurkacz).

02.18 La sfida é la quarta in programma dalle 11 locali, ovvero le 20 italiane, ma la prima non prima delle 2 di notte nostrane: nel primo match di giornata, Petra Kvitova ha vinto in rimonta 6-7 6-4 6-4 contro Aliaksandra Sasnovich. Anett Kontaveit invece ha schiantato 6-4 6-1 Kristina Kucova.

02.16 È cambiato tanto dall’ultimo incontro tra i due giocatori, che si sono sfidati nel 2019 a Budapest e l’anno dopo a Kitzbuhel sempre agli ottavi. Il servo ha vinto 6-3 6-1 e 6-4 6-4 6-4.

02.14 È proprio Shelby Rogers a passare il turno, vincendo il secondo parziale al tie-break per 9 punti a 7 in quasi due ore di gioco. Con un po’ di ritardo dunque, tra poco andrà in scena il terzo incontro tra l’azzurro e Djere sul Campo 4.

01.34 Il match tra l’azzurro e il serbo comincerà con un po’ di ritardo considerando che Jelena Ostapenko e Shelby Rogers sono in campo. L’americana è avanti di un set per 7 giochi a 5 mentre adesso è sotto 2-3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, appuntamento valido per il secondo turno del torneo singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells (USA). Tra i due giocatori ci sono due precedenti, entrambi in favore del serbo (tutte e due ai sedicesimi di finale, prima nell’ATP di Budapest 2019 e poi nell’ATP di Kitzbuhel 2020), a testimonianza del fatto che il match di oggi non sarà per niente facile per il nostro portacolori.

Sinner arriva a questo incontro dopo le buone prestazioni nei playoff di Coppa Davis contro la Slovacchia (due vittorie nei singolari e una sconfitta nel doppio). In generale in questo 2022 l’azzurro può contare le tre vittorie nei singolari dell’ATP Cup di gennaio, uno strepitoso quarto di finale agli Australian Open (dove è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas in tre set) e un quarto di finale all’ATP 500 di Dubai (battuto dal polacco Hubert Hurkacz).

Visti i risultati sopracitati, e considerando la classe di Sinner, l’altoatesino sembra partire favorito sulla carta, ma attenzione al suo avversario. Benché non stia vivendo il suo miglior momento di forma (in questa stagione il serbo è stato sconfitto ai primi turni degli Australian Open e degli ATP di Acapulco, Rio de Janeiro e Buenos Aires), Djere infatti non è mai da sottovalutare e giunge a questa partita dopo la vittoria all’esordio contro il koreano Soonwoo Kwon (n.64 del ranking), un successo che potrebbe aver ridato morale al numero 52 del ranking.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, appuntamento valido per il secondo turno del torneo singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells (USA). La sfida inizierà questa notte non prima delle ore 2.00 (sarà il quarto incontro sul Campo 4 dopo Sasnovich-Kvitova, Kucova-Kontaveit e Rogers-Ostapenko), seguiteci per non perdervi neanche un punto di questa partita!

Foto: LaPresse