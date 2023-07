LIVE Sci di fondo, 30 km Oslo 2022 in DIRETTA: trionfa Therese Johaug all’ultima a Holmenkollen! Male le italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11:32 Termina qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE della 30 km in classico femminile di Holmenkollen. Ricordiamo anche che, a seguito dell’assenza di Jessie Diggins, Natalia Nepryaeva ha quasi vinto la Coppa del Mondo assoluta. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

11:31 49° e ultimo posto (visti i tre abbandoni a gara in corso e la mancata partenza della tedesca Sofie Krehl) per Cristina Pittin, 11’33″7 il suo ritardo.

11:29 Martina Bellini chiude al 47° posto con 8’59″4 di distacco.

11:28 8’03″4 di ritardo per Anna Comarella, 45° posto.

11:27 44° posto per Martina Di Centa, a 7’28″8.

11:24 Azzurre ben oltre i cinque minuti di ritardo.

11:21 1’12″3 il ritardo di Rosie Brennan (USA), poi Skaanes (NOR) a 1’13″1, Andersson (SWE) a 1’13″8 e Heidi Weng (NOR) a 1’22″5. Questa la top ten. Si attendono le italiane, rimaste notevolmente attardate.

11:20 Chiude a 19″4 Parmakoski (FIN) visto il rallentamento evidente di Johaug, e poi Sundling (SWE) piazza la rimonta con terzo posto a 32″3! Poi Niskanen (FIN) a 34″8, Hennig (GER) a 34″7 e Stadlober (AUT) a 46″7.

11:19 VINCE THERESE JOHAUG! Per l’ultima volta davanti al pubblico di Holmenkollen, s’inchina davanti alla tribuna e poi chiude in 1:19’22″8!

11:18 Non una, ma due bandiere norvegesi vengono consegnate a Johaug prima dell’arrivo al traguardo mentre lei non trattiene le lacrime!

11:17 Cominciano a sentirsi forti le urla dal pubblico di Oslo per Therese Johaug mentre entra nello stadio.

11:14 1’12″5 di vantaggio per Johaug su Parmakoski, che ha a sua volta nove secondi su Kerttu Niskanen e Hennig.

11:11 Prova la fuga definitiva Parmakoski per il secondo posto a 3400 metri dalla fine!

11:08 Sono rimaste in cinque nel gruppo del secondo posto: Parmakoski, Niskanen, Sundling, Stadlober e Hennig.

11:05 Talmente grande è il vantaggio di Johaug che a poco più di 5 km dal traguardo comincia già a salutare la gente che è assiepata ai lati.

11:02 Parmakoski stacca decisamente il gruppo inseguitore, che si è sfilacciato abbondantemente dopo il cambio sci.

11:00 Superata l’ora di gara.

10:58 Velocissima Parmakoski, che guadagna cinque secondi su tutte le altre e si candida seriamente per il secondo posto.

10:57 Ecco il cambio sci del gruppo inseguitore, in cui potrebbe succedere di tutto.

10:55 Ci avviciniamo a un altro passaggio nello stadio, Johaug va per la sua strada perché ha già cambiato gli sci, le scene in questo senso le vedremo dietro.

10:52 E al km 19.2 è ufficialmente superato il minuto di vantaggio da parte della dominatrice di oggi.

10:50 Cinquanta i minuti di gara, cinquanta anche i secondi superati in termini di vantaggio da parte di Johaug sulle sette dietro di lei.

10:47 Johaug si avvicina al km 18.3, gara che oramai vive su questi due binari immutati in testa e nel gruppo “inseguitore”.

10:44 Caduta non bella sull’asse Kalla-Brennan, contatti difficili da risolvere pacificamente dietro il gruppo di testa e accade anche questo. Intanto si passa al terzo bonus point con la situazione del tutto immutata.

10:42 44 secondi di vantaggio per Johaug sulle inseguitrici, tra le quali sono Niskanen e Parmakoski a cercare in maggior misura di fare l’andatura.

10:41 Le italiane sono tutte dalla 44a posizione in giù, a oltre 2’40” al km 13.3.

10:38 Qualcosa si muove dietro: prende alcuni metri Parmakoski, resta da capire se per intenzione propria o per altro.

10:35 Comincia la girandola dei cambi sci, ma tutti dietro al gruppo di testa che insegue Johaug (Andersson è la prima a farlo). Naturalmente l’ha fatto anche la leader, del tutto indisturbata.

10:32 Superata la mezz’ora di gara, si va verso il km 12.6 per Johaug.

10:29 Al km 10.9 supera i 30 secondi il vantaggio di Johaug, che decisamente non accenna a far scendere il proprio ritmo.

10:27 27 secondi tra Johaug e le sette inseguitrici dopo 10 km, il gruppo di Ebba Andersson è a quasi 20 secondi da queste.

10:24 Capitolo italiane: all’ottavo chilometro tutte ben oltre la quarantesima posizione e con quasi due minuti di ritardo.

10:22 Dopo 8 km diventa di 16″8 il vantaggio di Johaug, mentre al gruppo inseguitore si è aggiunta l’austriaca Stadlober.

10:20 Dopo 7.2 km sono già oltre 11 i secondi di vantaggio di Johaug sul trio Niskanen-Parmakoski-Sundling.

10:17 E Johaug se ne va, dopo poco più di un quarto d’ora!

10:15 Continua a forzare Johaug, e comincia a spezzarsi il gruppo di testa!

10:12 Gruppo di testa allungatissimo e comandato da una Johaug con parecchia voglia di staccare tutte, restano sempre in sette al quinto chilometro.

10:10 Rimangono per questo in sei davanti al km 4.2 dopo il superamento del primo giro, con Sundling a inserirsi nella quota Svezia al posto di Andersson tra le sette di testa. Chi fa parte del gruppo cerca in qualche modo di reggere l’urto.

10:10 Rottura del bastone per Ebba Andersson, che fatica a trovare il tecnico che gliene da uno di ricambio.

10:09 Allo sprint bonus del km 2.7 passa davanti Johaug, davanti a Parmakoski e Niskanen (15-12-10). Sono la norvegese e le finlandesi ad approfittare della situazione per scappare via insieme a Andersson, Heidi Weng, Skannes e Hennig (Svezia, Norvegia, Norvegia, Germania). Per loro 8, 6, 5 e 4 punti; poi 3 per Faehndrich (Svizzera), 2 per Kylloenen (Finlandia), 1 per Brennan (USA).

10:06 Durante la gara ci sarà una possibilità di fare cambio sci, mentre si passa sotto il trampolino del salto con gli sci. Niskanen, Olsson, Faehndrich passano davanti ai 1800 metri.

10:03 Prime fasi senza nessuno scossone.

10:00 Partita la 30 km in classico!

9:58 Ultimi istanti prima del via!

9:55 Ultime fasi di riscaldamento per le presenti. Non c’è Jessie Diggins, non c’è nemmeno Frida Karlsson. A seguito del forfait dell’americana, Natalia Nepryaeva ha quasi vinto la Coppa del Mondo 2021-2022.

9:52 Scene di sole a Holmenkollen, senza nessun rischio che il brutto tempo faccia danni.

9:49 Poco più di dieci minuti al via!

9:46 Ricordiamo anche il grande appuntamento di domani, con la 50 km maschile, l’altra parte che richiama tantissimo pubblico vicino Oslo: sono sempre decine di migliaia le persone. In qualche caso, con degli eccessi di birra…

9:43 Sono in 53 al via oggi: tra di loro quattro azzurre, con Anna Comarella la più accreditata nel tentativo di fare bene su queste nevi dove, vent’anni fa, trionfò per la seconda volta in carriera Stefania Belmondo.

9:40 Therese Johaug gareggerà qui, oggi, per l’ultima volta, avendo annunciato ieri il suo prossimo ritiro. Ha vinto in quattro occasioni, e una quinta la porrebbe dove già è, seconda solo ai sette urrà a Holmenkollen di Marit Bjoergen.

9:37 Buona mattina a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE di una particolare 30 km in classico tra poco di scena a Oslo Holmenkollen.

L’annuncio del ritiro di Therese Johaug

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 30 km a tecnica classica femminile di Oslo Holmenkollen, che segna il ritorno di un grande classico del calendario internazionale, ma anche un momento storico della disciplina.

Stiamo per assistere, infatti, all’ultima gara in carriera di Therese Johaug, che proprio ieri ha annunciato il proprio prossimo ritiro. La norvegese lascia così il mondo dello sci di fondo dopo esser diventata la seconda più vincente in Coppa del Mondo dopo Marit Bjoergen, e avrà l’onore (e l’onere) di chiudere davanti al proprio pubblico.

Una carriera, la sua, di gioie, come i tre ori olimpici dell’ultima avventura a cinque cerchi a Pechino, ma anche di dolori, come la lunga squalifica per doping che l’ha bloccata fino al 2018. Una volta tornata, trionfi su trionfi. Cercheranno in tante di rovinarle la festa, svedesi e americane in testa.

Ci sarà anche un contingente italiano forse non particolarmente ricco, ma comunque in grado di lasciar sperare per posizioni vicine alla ventesima. Ci saranno Anna Comarella, Martina Bellini, Cristina Pittin e Martina Di Centa nel novero delle 53 partenti per questa celeberrima mass start.

La 30 km di Oslo Holmenkollen partirà domani alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse