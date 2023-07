LIVE Sci alpino, Prova Discesa donne Courchevel in DIRETTA: Corinne Suter spaventa Sofia Goggia. Risultati e classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.33 Mikaela Shiffrin ha inflitto distacchi degni di nota nella seconda prova cronometrata di Courchevel. La statunitense si è messa alle spalle Corinne Suter, rivale di Goggia nella battaglia per il globo di cristallo e la padrona di casa Romane Miradoli, autrice del miglior tempo 24 ore fa. Finisse così la gara di domani (partenza alle 11.30) “Super Sofi” manterrebbe la testa della classifica di discesa, seppur di un soffio. Grazie per aver seguito la nostra diretta, la redazione di OA Sport vi augura una piacevole giornata!

12.31 Ecco la top10 ed i piazzamenti delle azzurre:

1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 1’27’’39

2 Corinne Suter (Svizzera) +0’’75

3 Romane Miradoli (Francia) +0’’94

4 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0’’95

5 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +1’’01

6 Priska Nufer (Svizzera) +1’’20

7 Elena Curtoni (Italia) +1’’22

8 Joana Haehlen (Svizzera) +1’’41

9 Petra Vlhova (Slovacchia) è1’’44

10 Federica Brignone (Italia) +1’’51

15 Sofia Goggia (Italia) +1”94

20 Marta Bassino (Italia) +2”20

DNF Nadia Delago (Italia)

12.30 La giovane leva del Wunderteam è venticinquesima (+3”16). A brevissimo i risultati finali.

12.29 L’austriaca Tamara Tippler si pianta nel finale, ventiquattresima a +3”04. Alla Campionessa del Mondo junior Magdalena Egger l’onore di chiudere questa prova cronometrata.

12.27 Vlhova ha dato il massimo, nonostante i palesi limiti nella velocità. Buon nono posto a +1”44.

12.25 Piuttosto alti i riferimenti della cuneese, diciannovesima a +2”20. Tocca a Petra Vlhova, la slovacca ha ancora negli occhi la fenomenale prestazione dellarivale Shiffrin!

12.22 Male Reisinger, ultima a +2”84 dalla vetta. La prossima è Marta Bassino!

12.21 Finalmente si riparte! Elisabeth Reisinger, venticinquenne dell’Alta Austria, transita con +0”18 di ritardo al primo intertempo.

12.18 Davvero lunga questa pausa, mancano solo sei atlete al termine del trial.

12.15 Al cancelletto scalpita l’austriaca Elisabeth Reisinger.

12.12 Prova interrotta qualche secondo per sistemare il tracciato.

12.10 “Her Majesty” infligge una sonora batosta a tutte le puriste della specialità! Miglior tempo con -0”75 di vantaggio su Suter, prestazione sensazionale!! Vlhova ha di che preoccuparsi!

12.07 Partita la statunitense Mikaela Shiffrin! Venti atlete hanno completato le loro fatiche.

12.04 Jasmine Flury si accontenta della quindicesima posizione (+1”29).

12.02 Goggia paga 6 decimi a metà tracciato, all’arrivo è tredicesima (+1”19). Se la gara di domani finisse così Suter si aggiudicherebbe il globo di cristallo…

12.01 Poco brillante l’azione della canadese Marie-Michele Gagnon, nona a +0”85. Adesso Godiamoci le linee di Sofia Goggia!

11.59 La rossocrociata fa segnare i migliori parziali in tutti i settori, è lei la nuova leader (-0”19).

11.58 Stuhec rallenta tantissimo nel finale, undicesima a +1”02. Seguiamo con attenzione la rivale numero 1 di Sofia Goggia, Corinne Suter.

11.57 Prova in controllo per la valdostana, settima a +0”57. In pista la slovena Ilka Stuhec.

11.56 Michelle Gisin (Svizzera) chiude al nono posto (+0”94). Ecco Federica Brignone, +0”23 alla prima fotocellula.

11.55 Fino a metà pista nessuna è stata rapida quanto Weidle, risparmiatasi nella seconda parte: decima a +1”11.

11.53 Discesa poco incisiva quella dell’elvetica, ottava a +0”74. Spalanca il cancelletto la tedesca Kira Weidle.

11.51 Proprio come avvenuto ieri Siebenhofer è un fulmine in alto ma poi perde sensibilmente, decima piazza a +1”72. Partita Lara Gut-Behrami.

11.49 Prossima al via l’austriaca Ramona Siebenhofer.

11.47 La svizzera Joana Haehlen scende in difesa, sesta a +0”47. Siamo alla pausa tecnica, 10 atlete hanno già tagliato il traguardo.

11.45 Il bronzo olimpico della disciplina non conclude la prova. Dopo 35” accusava solo +0”19.

11.43 La transalpina conferma le previsioni e balza al comando per un solo centesimo! Ecco la seconda italiana del lotto, Nadia Delago.

11.42 Puchner non preme, settima a +1”59; è la volta della padrona di casa Romane Miradoli, autrice del miglior crono 24 ore fa.

11.40 Ottima la parte alta di Scheyer, poi i riferimenti si alzano: quinta a +0”72. Sul tracciato la connazionale Mirjam Puchner.

11.37 La snowboarder prestata allo sci alpino chiude alle spalle di Mowinckel per 0”06. Già partita la biancorossa Christine Scheyer.

11.36 L’austriaca Stephanie Venier alza il piede nel finale, quarta a +1”09 dalla scandinava. Tocca alla ceca Ester Ledecka.

11.35 Prova fotocopia a quella della trentunenne di Morbegno per Nufer, seconda a +0”25.

11.33 Curtoni ricalca i parziali di chi l’ha preceduta, sul traguardo è seconda a +0”27. Scende l’elvetica Priska Nufer.

11.32 La norvegese Mowinckel chiude in 1’28”34. Già al cancelletto la prima azzurra, Elena Curtoni!

11.30 Inizia ufficialmente la seconda ed ultima prova cronometrata femminile sul versante di Courchevel!

11.27 Questi i pettorali delle italiane:

2 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

15 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

19 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

23 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

11.23 Partito il primo apripista, poco più di cinque minuti e si fa sul serio! Aprirà le danze la norvegese Ragnhild Mowinckel.

11.20 Il tracciatore della discesa delle finali è il Race Director FIS Jean-Philippe Vulliet

11.17 Da seguire tutto d’un fiato anche l’appassionante duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin in ottica classifica generale. La statunitense, terza ieri in prova, ha accumulato un bottino di 56 punti che cercherà di ampliare al massimo per prevenire la rimonta della slovacca.

11.14 Ecco la startlist della seconda discesa di rodaggio:

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

3 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

4 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

5 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

6 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

9 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

10 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

12 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

19 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

21 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

22 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

23 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

24 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

25 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

26 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

11.11 L’ultima libera della stagione andrà in scena domani alle 11.30, subito dopo la prova maschile.

11.08 Ricordiamo che Goggia difende un bottino di 75 punti sull’unica inseguitrice temibile, l’elvetica Corinne Suter. “Super Sofi” alzerebbe la coppa se dovesse arrivare tra le prime dieci, oppure se dovesse arrivare tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovesse vincere, oppure con qualsiasi altro piazzamento se Corinne Suter non dovesse arrivare tra le prime due.

11.05 Buongiorno amici di OA Sport! Alle 11.30 in punto si spalancherà il cancelletto della seconda prova cronometrata femminile, preludio all’ultima gara di velocità della stagione. Sofia Goggia ricerca le migliori sensazioni per ipotecare una volta per tutte il globo di cristallo!

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo trial round femminile. Le donne più veloci del globo si cimenteranno ancora una volta con le pendenze del versante di Courchevel per affinare i passaggi chiave in vista della gara di domani, ultimo appuntamento di Coppa del Mondo con la discesa libera.

Nell’allenamento di 24 ore fa ha brillato la padrona di casa Romane Miradoli, autrice del miglior tempo, mentre la leader della generale Mikaela Shiffrin è riuscita a far segnare il terzo riferimento. Segnali positivi giungono dalla bergamasca Sofia Goggia, in testa alla classifica di specialità con 75 punti di margine su Corinne Suter: l’azzurra, decima ieri, è ormai a un passo dal globo di cristallo.

Per l’Italia si preparano a scendere in pista anche Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago e Marta Bassino. Partenza della seconda prova cronometrata alle 11.30, subito dopo la fine del trial maschile: seguite la nostra DIRETTA LIVE per rimanere aggiornati in tempo reale sull’andamento delle atlete! A più tardi e buon divertimento.

