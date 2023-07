LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel in DIRETTA: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa. “Ieri avevo paura”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VIDEO: LA DISCESA E L’ESULTANZA DI SOFIA GOGGIA

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA CON LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA? CIFRA SORPRENDENTE

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO DI DISCESA

SOFIA GOGGIA: “AVEVO PAURA DOPO IERI. HO VINTO CON 97 PUNTI DI VANTAGGIO, SALTANDO DUE GARE…”

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

IL PALMARES DI SOFIA GOGGIA

12.41 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

12.39 Sofia Goggia: “SuperG di domani? Penso di poterlo fare, ma ne parlerò con gli allenatori. Tengo la porta aperta“.

12.36 Sofia Goggia a RaiSport: “Ho vinto con quasi 100 punti, avendo due discese in meno. La pressione era tanta, ero totalmente spaventata dopo la prova. Non sapevo di aver già vinto oggi quando sono scesa. Secondo globo in due anni, terzo in cinque anni: sono contenta perché da Cortina in poi è stata una sofferenza, nel mio piccolo e da sportiva“.

12.35 74 vittorie in carriera per Mikaela Shiffrin, vicina alla quarta Coppa del Mondo generale.

12.33 Sofia Goggia ha vinto con pieno merito la terza Coppa del Mondo di discesa della carriera, superando Isolde Kostner. Meglio di lei solo Vonn (8), Moser-Proell (7), Goetschl (5), Figini e Seizinger (4). Le prime due sembrano inarrivabili, più alla portata terza e quarta posizione in questa graduatoria.

12.32 La classifica generale di Coppa del Mondo a tre gare dalla fine, ormai ipotecata da Mikaela Shiffrin:

Mikaela Shiffrin (Usa) 1345 Petra Vlhova (Slovacchia) 1189 Federica Brignone (Italia) 955 Sofia Goggia (Italia) 873 Michelle Gisin (Svizzera) 774

12.30 La classifica finale della Coppa del Mondo di discesa:

Sofia Goggia (Italia) 504 Corinne Suter (Svizzera) 407 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) 339 Ramona Siebenhofer (Austria) 331 Mirjam Puchner (Austria) 296

12.27 La classifica finale della gara:

1) Mikaela Shiffrin (Usa)

2) Christine Scheyer (Austria) +0.10

2) Joana Haehlen (Svizzera) +0.10

4) Michelle Gisin (Svizzera) +0.14

5) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.16

6) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.22

7) Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.28

8) Romane Miradoli (Francia) +0.38

9) Priska Nufer (Svizzera) +0.43

10) Elena Curtoni (Italia) +0.59

11) Federica Brignone (Italia) +0.62

12) Sofia Goggia (Italia) +0.68

12.24 La giovane Egger chiude penultima a 2″99. Tutte le atlete hanno completato la gara, nessuna uscita.

12.23 L’austriaca Reisinger è 24ma a 1″91. E ora l’ultima atleta in gara, l’austriaca Magdalena Egger: si tratta della campionessa del mondo juniores.

12.22 Mikaela Shiffrin ha ipotecato la Coppa del Mondo generale. Ha 156 punti di vantaggio su Petra Vlhova a sole tre gare dalla fine: domani potrebbe chiudere i conti già con il superG.

12.21 L’austriaca Raedler è 25ma a 3″07.

12.19 Petra Vlhova è 16ma a 78 centesimi, dunque fuori dalla zona punti: ricordiamo che solo le prime 15 alle finali portano a casa punti.

12.18 Pazzesca Vlhova, stesso tempo di Shiffrin al primo intermedio, 0.14 di ritardo al secondo rilevamento.

12.17 Tippler è 21ma a 1″46. Ora Petra Vlhova, che scende con tantissima pressione dopo quanto fatto da Shiffrin.

12.16 Mikaela Shiffrin è andata subito ad abbracciare e baciare il fidanzato Aleksander Aamodt Kilde, che un’oretta fa ha vinto la Coppa del Mondo di discesa.

12.15 Marta Bassino, ultima azzurra in gara, è 14ma a 0.75: domani potrà fare bene in superG. Ora l’austriaca Tamara Tippler.

12.14 MIKAELA SHIFFRIN AL COMANDO! 0.10 di vantaggio su Scheyer e Haehlen. Questo può essere lo scacco matto per la Coppa del Mondo generale!

12.13 L’americana paga 0.02 al terzo parziale, ma è avanti 0.15 al quarto! Può vincere.

12.13 Shiffrin in vantaggio di 7 centesimi al secondo rilevamento!

12.13 Attenzione ora a Mikaela Shiffrin: l’americana ieri è andata fortissimo in prova e si gioca la Coppa del Mondo generale.

12.12 Perde tanto nel finale Elena Curtoni ed è nona a 0.49, appena davanti alle compagne di squadra Brignone e Goggia.

12.11 La visibilità è migliore ora, splende il sole. Solo 0.06 di ritardo per Elena Curtoni al secondo rilevamento.

12.10 Una buona Brignone, ma con 52 centesimi di ritardo è ‘solo’ nona all’arrivo: in una gara dai distacchi così minimi, serve la perfezione. Tocca ad Elena Curtoni.

12.09 0.53 al terzo intermedio per la valdostana, che recupera al quarto (0.41).

12.08 0.11 di ritardo per Brignone al primo intermedio, 0.15 al secondo.

12.08 ASSURDO! Gut-Behrami è quarta a 0.06! Che beffa! Una classifica allucinante. Vediamo ora cosa si inventerà Federica Brignone.

12.07 Gut dietro di 0.25 al terzo intermedio, ma solo 0.13 al quarto!

12.06 Niente da fare per Weidle, 12ma a 0.71. Attenzione ora alla svizzera Lara Gut-Behrami, campionessa olimpica di superG.

12.04 Gagnon 14ma a 1″35. Ora la sempre temibile tedesca Kira Weidle.

12.01 Anche Nufer è vicinissima: 33 centesimi di ritardo, è settima. Sofia Goggia è ottava a 0.58, ma oggi contava solo portare a casa la Coppa del Mondo di discesa. Tocca alla canadese Marie-Michele Gagnon.

11.59 Michelle Gisin terza per soli 4 centesimi! Che gara incredibile! Ora un’altra elvetica, Priska Nufer.

11.57 Bella discesa per Mowinckel. E’ terza a soli 12 centesimi dalla coppia al comando: classifica cortissima. Ora la mina vagante svizzera Michelle Gisin.

11.55 Flury undicesima a 1″77. Con le alte temperature la neve sta diventando più lenta, uno svantaggio per i pettorali più alti. Attenzione ora alla norvegese Ragnhild Mowinckel.

11.54 Nadia Delago ha staccato mentalmente dopo le Olimpiadi, ci sta. Chiude ultima a 1″83. Ora la svizzera Jasmine Flury.

11.53 0.25 di ritardo per Delago al secondo intermedio.

11.52 In gara Nadia Delago, bronzo alle ultime Olimpiadi in discesa.

11.52 La gara è ancora lunga: Gut-Behrami, Gisin, Mowinckel, Shiffrin…

11.52 Sono scese le prime 10. Al comando Scheyer e Haehlen a pari merito, terza Ledecka a 0.18, quarta Miradoli a 0.28, quinta Sofia Goggia a 0.58: l’azzurra ha vinto la Coppa del Mondo di discesa. Male Corinne Suter, nona a 0.88.

11.50 PAZZESCA SCHEYER! Va al comando con lo stesso tempo di Haehlen! Dunque due atlete in testa a pari merito per ora.

11.48 Puchner fatica nel tratto tecnico ed è nona a 1″14. Tocca all’austriaca Christine Scheyer.

11.46 Vola Puchner, ben 0.24 di vantaggio al primo intermedio, ma il margine scende a 0.02 al secondo rilevamento.

11.45 La veterana slovena Ilka Stuhec è sesta a 65 centesimi. Ora l’austriaca Mirjam Puchner. La gara è ancora lunga per podio e vittoria.

11.44 Se pensiamo che dopo Cortina la stagione di Sofia Goggia sembrava finita…Invece non ha mai mollato: con grande tenacia è rientrata a tempo di record, portandosi a casa un argento olimpico e la Coppa del Mondo di discesa.

11.42 Siebenhofer è quinta a 0.64. Sofia Goggia è quarta a 0.58, ma è già tempo di festeggiamenti al parterre. La bergamasca abbraccia anche il presidente Roda.

11.41 CAMBIO IN VETTA! La svizzera Joana Haehlen si porta al comando con 18 centesimi su Ledecka. La ceca era stata la prima ad andare ad abbracciare Sofia Goggia per congratularsi. Ora l’austriaca Ramona Siebenhofer.

11.39 Sofia Goggia è terza a 40 centesimi da Ledecka. Alza le braccia al cielo ed esulta: ha vinto la Coppa del Mondo di discesa! Oggi ha sciato benissimo nel tratto più scorrevole, mentre ha fatto più fatica sul tecnico, ma va bene così.

11.38 0.03 di ritardo al terzo parziale, 0.38 al quarto.

11.38 Goggia ha 0.17 di vantaggio al primo rilevamento, 0.22 al secondo.

11.37 Miradoli è seconda a 10 centesimi da Ledecka. E ora Sofia Goggia, che può scendere a cuor leggero.

11.36 Ora la francese Romane Miradoli.

11.35 SOFIA GOGGIA HA VINTO LA COPPA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Suter è terza a 7 decimi secchi da Ledecka! L’azzurra è già sicura di aver vinto ancor prima di scendere. Apoteosi azzurra, abbiamo vinto la sfera di cristallo sia in discesa sia in superG (con Federica Brignone).

11.35 PERDE TANTO! 0.52 di ritardo al terzo intermedio!

11.34 Suter parte forte, subito 0.12 di vantaggio al primo rilevamento. Poi sbaglia una curva verso destra ed è dietro di 0.10 al secondo.

11.33 Venier chiude a 0.52 da Ledecka. E ora il momento chiave: c’è Corinne Suter, l’unica rivale di Sofia Goggia oggi.

11.32 Venier in vantaggio 0.05 al primo intermedio, ma è dietro 0.09 al secondo.

11.31 1’27″28 il crono all’arrivo di Ledecka. Tocca all’austriaca Stephanie Venier.

11.30 Iniziata la discesa femminile delle Finali di Courchevel. In pista la ceca Ester Ledecka.

11.29 Grande interesse per la Coppa del Mondo generale, dove Shiffrin comanda con 1245 punti, appena 56 in più di Petra Vlhova.

11.28 La prima a partire sarà la ceca Ester Ledecka. Oggi tante atlete potrebbero diventare alleate di Sofia Goggia, togliendo punti a Corinne Suter: su tutte Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin.

11.27 L’Italia non ha mai vinto nello stesso anno sia la Coppa del Mondo di discesa sia quella di superG. Sarebbe l’ideale suggello di una stagione dominata dalle azzurre nella velocità, seppur inframezzata da tante peripezie, su tutte l’infortunio di Sofia Goggia.

11.25 Corinne Suter partirà con il pettorale n.3, dunque prima dell’azzurra. Se Sofia Goggia sarà davanti alla svizzera all’arrivo, allora avrà già vinto la Coppa del Mondo.

11.23 75 punti di vantaggio per Sofia Goggia nei confronti di Corinne Suter: la bergamasca potrebbe anche sciare con margine, ma non è nella sua natura.

11.18 Sofia Goggia ha scelto l’amato pettorale n.5, lo stesso con cui vinse l’oro olimpico a PyeongChang 2018.

11.12 Se Sofia Goggia vincesse la terza Coppa del Mondo di discesa, realizzerebbe un’impresa unica per l’Italia: Isolde Kostner si era fermata a 2. Tra le donne è inarrivabile il record dell’americana Lindsey Vonn con 8 successi, seguita dalle austriache Annemarie Moser-Proell (7) e Renate Goetschl (5), dalla svizzera Michela Figini (4) e dalla tedesca Katja Seizinger (Germania). Goggia sarebbe sesta in solitaria nella classifica di tutti i tempi.

11.08 I pettorali di partenza delle italiane: 5 Sofia Goggia, 11 Nadia Delago, 19 Federica Brignone, 20 Elena Curtoni, 22 Marta Bassino.

11.00 L’unica che può privare la bergamasca del sogno, come purtroppo ha già fatto alle Olimpiadi, è la svizzera Corinne Suter. Di seguito le combinazioni. Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo se…

Arriva tra le prime dieci, indipendentemente dal risultato di Corinne Suter.

Arriva tra l’undicesima e la quindicesima posizione, ma Corinne Suter non vince la gara.

Arriva oltre la quindicesima posizione (o non conclude la gara), ma Corinne Suter fa terza o peggio.

10.57 Sofia Goggia si trova in buona posizione per vincere la sua terza sfera di cristallo della carriera dopo quelle del 2018 e 2021.

10.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di Coppa del Mondo a Courchevel.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della discesa femminile di Courchevel. L’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si apre con la gara di velocità che potrebbe regalare a Sofia Goggia l’agognato globo di cristallo.

La bergamasca ha dominato la stagione in lungo ed in largo sino al tremendo infortunio di Cortina. Dopo il crash la ventinovenne si è messa subito al lavoro rendendosi protagonista di un recupero lampo che le ha spianato il cammino verso l’argento olimpico. “Super Sofi” difende 75 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Corinne Suter e sa che le basterebbe un piazzamento nelle dieci per chiudere la partita.

L’elvetica, oro a Pechino nella specialità, può solo vincere (o arrivare seconda) e sperare in un passaggio a vuoto dell’azzurra. L’Italia potrà inoltre contare sulle presenze di Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago e Marta Bassino, a caccia di un bel risultato individuale per terminare in bellezza il lungo inverno.

La libera delle finali di Courchevel-Meribel inizierà alle 11.30 in punto. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale e non perdervi nemmeno una discesa! A più tardi e buon divertimento!

Foto: Lapresse