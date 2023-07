LIVE Napoli-Milan 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Giroud segna in trasferta, rossoneri primi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.52 È tutto per il racconto di Napoli-Milan. Grazie dell’attenzione e alla prossima, sempre su OA Sport!

22.50 Le pagelle della partita.

NAPOLI: Ospina 7; Di Lorenzo 7, Rrahmani 7, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5 (76’ Mertens sv), Lobotka 6 (82’ Lozano sv); Politano 5.5 (67’ Ounas 7), Zielinski 6, Insigne 6 (67’ Elmas 6); Osimhen 7.

MILAN: Maignan 7; Calabria 6 (80’ Florenzi sv), Tomori 7, Kalulu 7, Theo Hernandez 8; Bennacer 7, Tonali 6.5 (68’ Krunic 6); Messias 6 (80’ Saelemaekers sv), Kessié 6.5, Leao 7 (90’ Ibrahimovic sv); Giroud 7 (68’ Rebic 6).

22.45 Triplice fischio: Milan batte Napoli 1-0 grazie alla rete di Giroud e va in testa alla classifica di Serie A! È sempre da considerare la gara dell’Inter che deve ancora giocare.

90+4′ SALEMAEKERS! Servito da Theo Hernandez in mezzo, la manda alto. Occasione sprecata perché il belga poteva anche stopparla con calma.

90+3′ Ammonito anche Florenzi. E il Milan allontana il pallone agli avversari per la battuta della punizione.

90+1′ Ammonito Mertens per gioco scorretto.

90′ Sono cinque i minuti di recupero.

89′ Cambio Milan: fuori Leao, dentro Ibrahimovic.

86′ THEO HERNANDEZ! Un colpo potente da fuori impegna Ospina.

82′ Cambio Napoli: fuori Lobotka, dentro Lozano.

80′ Doppio cambio Milan: fuori Messias e Calabria, dentro Saelemaekers e Florenzi.

77′ OUNAS! Piazzato a giro verso il secondo palo che esce di poco! E qualche discussione accesa tra Osimhen e Theo Hernandez, entrambi ammoniti.

76′ Cambio Napoli: fuori Fabian Ruiz, dentro Mertens.

71′ Osimhen lascia ad Elmas, che, pressato, non trova la porta. Pallone non molto pulito e difficile da gestire.

69′ Doppio cambio Napoli: fuori Insigne e Politano, dentro Elmas e Ounas.

68′ Doppio cambio Milan: fuori Tonali e Giroud, dentro Krunic e Rebic.

67′ Problemi per Giroud, rimasto a terra dopo aver effettuato un colpo di tacco. Il francese chiede il cambio.

66′ Insigne va profondo verso il centro dell’area: la prende Maignan.

62′ Il Napoli cerca un’azione pericolosa, ma Theo Hernandez chiude bene giocando di sponda.

55′ BENNACER! Se la sistema sul sinistro, su cui arriva Ospina in angolo!

52′ Reazione Napoli con Osimhen: piazzato centrale per Maignan.

51′ Per Olivier Giroud, è la prima rete segnata fuori da San Siro.

50′ Sugli sviluppi della punizione, Calabria cerca il diagonale, ma sulla traiettoria c’è Giroud che è bravo a indirizzarla alla destra di Ospina. 1-0!

49′ GIROOOOUUUUUDDDDDD!

48′ Parte forte il Milan in questa ripresa, punizione guadagnata.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.36 Finisce il primo tempo: 0-0 tra Napoli e Milan. Poche occasioni ma tanta intensità. La ripresa, tra meno di un quarto d’ora, sempre LIVE su OA Sport!

45+4′ Politano batte oltre la traversa un calcio di punizione. Spalletti non è contento dalla panchina.

44′ Saranno quattro i minuti di recupero.

39′ Giallo anche per Giroud per un fallo in attacco su Ospina. Il portiere del Napoli, che di recente sembra aver valutato un’offerta dall’Arabia Saudita per il futuro, si rialza da terra.

36′ Ammonito Rrahmani dopo un fallo su Theo Hernandez. Anche Spalletti si prende il cartellino giallo, per proteste.

33′ Il Napoli ritorna a ragionare con calma dalla difesa.

29′ Giocata strepitosa di Leao: supera due avversari in una volta sola, poi scarica (ma forte) per Tonali che spara alto.

27′ LEAO! Tiro rasoterra dal limite, con Ospina che si distende alla sua sinistra.

24′ Ammonito Koulibaly per un fallo d’anticipo su Giroud.

20′ OSIMHEN! Di Lorenzo serve profondo per Osimhen che cerca di incrociare ma calcia largo, alla sinistra del primo palo.

18′ Tonali dal calcio d’angolo, per Messias di testa: Ospina para di riflesso ma è tutto fermo.

12′ Osimhen prova a sfondare lungo la linea di fondo alla sinistra di Maignan. Ci vuole una doppia marcatura per fermarlo.

10′ C’era stato un contatto dubbio in area tra Bennacer e Koulibaly, ma tutto regolare per l’arbitro, Orsato di Schio.

8′ Ammonito Pioli per proteste verso il quarto uomo.

6′ Traversone basso di Di Lorenzo, direttamente su Maignan in presa bassa.

3′ L’inizio è di marca azzurra, ma ancora un vero e proprio tentativo verso la porta di Maignan non è arrivato.

1′ Inizia la partita!

20.40 Napoli e Milan scendono in campo: chi vince va al primo posto in classifica.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Napoli-Milan, 28ª giornata di Serie A.

Le due squadre

Dopo la vittoria a Roma con la Lazio, Spalletti e il suo Napoli si sono ripresi. In corsa per la lotta scudetto, gli azzurri vorranno continuare a fare punti per un titolo che manca dal 1990. L’eliminazione dall’Europa League per mano del Barcellona concentrerà tutte le energie sul campionato. In campo, Fabian Ruiz sarà supportato da Lobotka. Politano ed Elmas si contendono una maglia, mentre in panchina si rivede Anguissa.

Pioli chiederà al suo Milan un ulteriore sforzo dopo lo 0-0 di coppa contro l’Inter. Sarà fondamentale rimanere lì in cima se si vorrà lottare per il campionato, anche per ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese. Ibrahimovic ha accelerato i tempi dell’infortunio e si siederà in panchina. In difesa, Tomori e Kalulu davanti Maignan. Messias e Kessie in vantaggio su Saelemaekers per la fascia destra e Brahim Diaz sulla trequarti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, partita di calcio valida per la 28ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: LaPresse