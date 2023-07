LIVE Milano-Torino 2022 in DIRETTA: Cavendish da applausi, batte tutti in volata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.21 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della Milano-Torino, vinta da Mark Cavendish in volata! Grazie mille per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

16.20 Miglior italiano al traguardo è Andrea Vendrame (AG2R Citroen), sesto al traguardo:

1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 200 125 4:31:22

2 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 150 85 ,,

3 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 125 60 ,,

4 KANTER Max Movistar Team 100 50 ,,

5 SAGAN Peter TotalEnergies 85 45 ,,

6 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 70 40 ,,

7 MØRKØV Michael Quick-Step Alpha Vinyl Team 60 35 ,,

8 WURF Cameron INEOS Grenadiers 50 30 ,,

9 CONSONNI Simone Cofidis 40 26 ,,

10 GIRMAY HAILU Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 35 22 ,,

16.18 Continua ad aggiornare il libro dei record Mark Cavendish, che sale a 159 vittorie in carriera. Un’enormità. Chissà se la Quick Step farà un pensierino sul britannico per la Milano-Sanremo, anche se la squadra belga ha già dichiarato che punterà su Fabio Jakobsen nella classica di Primavera.

16.16 Nell’ultima curva si crea un buco e sono una decina di uomini a giocarsela: con un gioco di prestigio Michael Morkov riporta in testa Cavendish e gli lancia la volata, con il britannico che vince senza problemi! Secondo Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), terzo Alexander Kristoff (Intermarchè-Wanty-Gobert).

16.15 Va ad abbracciare tutti i compagni Mark Cavendish, ringraziandoli per aver fatto un gran lavoro per metterlo nelle migliori condizioni per la volata.

16.14 MAAAAAAAARK CAVENDISH! CANNONBALL TORNA A COLPIRE! È LUI A VINCERE LA MILANO-TORINO 2022!

16.14 Si rivede la Quick Step, Morkov riesce a lanciare Cavendish…

16.13 Ultima curva, la Arkea-Samsic lancia la volata!

16.13 Ultimo chilometro! Boasson-Hagen (TotalEnergies) a tirare, si vede anche la Arkea-Samsic. Dietro la Quick-Step.

16.12 Inizia la lotta fra i vari velocisti per essere nelle posizioni di testa. Si vede Peter Sagan (TotalEnergies) con Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers). Ultimi 1500 metri.

16.11 Tre chilometri al traguardo, il gruppo è praticamente in fila indiana.

16.10 Coraggioso il ventunenne Ben Healy, alla settima gara da professionista in carriera.

16.09 Viene ripreso soltanto in questo momento Ben Healy, a poco più di quattro chilometri dal traguardo.

16.08 E per riprendere un buon cronomen, la Quick Step-Alpha Vinyl chiama a sé un grandissimo cronomen come Remi Cavagna.

16.07 Anche l’Arkea-Samsic si sta mettendo in testa al gruppo per riprendere Ben Healy (EF Education-EasyPost).

16.06 A sette chilometri dal traguardo, il vantaggio di Ben Healy è di 14”. Ce la sta mettendo tutta l’irlandese, con un’azione assai coraggiosa.

16.05 Sempre al Giro d’Italia U23, fu secondo nella cronometro con arrivo a Guastalla, arrivando con lo stesso crono di Filippo Baroncini.

16.02 Resiste per ora Ben Healy (EF Education Easypost) che lo scorso anno vinse l’ultima tappa del Giro d’Italia Under23, da San Vito al Tagliamento a Castelfranco Veneto, arrivando dodicesimo in classifica generale.

16.00 Si mette però la Quick Step-Alpha Vinyl in testa a tirare per coprire su Healy.

15.59 Il corridore della fu Cannondale ha 12” di vantaggio sul gruppo.

15.57 All’uscita della galleria si vede soltanto l’altro corridore della EF Education Easypost: si tratta dell’irlandese Ben Healy.

15.56 Non è solo per saggiare la gamba, ci sta davvero provando Bettiol! Il vincitore del Giro delle Fiandre prova a sparigliare le carte!

15.55 Si fa vedere Alberto Bettiol (EF Education Easypost), che assieme ad un compagno di squadra ha preso una decina di metri di margine.

15.54 Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) è nelle ultime posizioni del gruppo: fra poco vedremo i velocisti sgomitare per le posizioni buon nel gruppo.

15.53 Si vedono nelle prime posizioni anche il Team DSM di Alberto Dainese.

15.51 Esaurito il tentativo di Viegas, Alba e Marcellusi, poco prima dello strappo di Drubiaglio.

15.50 20 chilometri all’arrivo e ormai il gruppo ha la fuga nel mirino.

15.47 Rimangono 23” alla fuga composta dal portoghese Daniel Viegas (EOLO-Kometa), dal colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e dall’azzurro Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè).

15.45 La gara di oggi ha segnato il ritorno alle competizioni di Alberto Bettiol, che dopo la Etoile de Besseges è rimasto fermo ai box per più di un mese.

15.43 Appena scoccate le quattro ore di corsa, mancano 26 chilometri al traguardo.

15.41 Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) sta lavorando tantissimo per il capitano Alexander Kristoff.

15.39 Per i primi tre è una giornata comunque da ricordare, per essersi fatti notare per un prossimo futuro.

15.37 Mancano 30 chilometri al traguardo, e per i primi tre ci sono solo 35” di vantaggio: ormai si ragiona soltanto sul quando la fuga verrà ripresa.

15.35 Intanto l’azzurro Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) ha preso qualche metro in un tratto in discesa sugli altri due compagni di fuga, il colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) ed il portoghese Daniel Viegas (EOLO-Kometa), venendo però ripreso quasi subito.

15.33 Ora è un uomo della Quick Step-Alpha Vinyl a mettere il gruppo alla frusta, ed il vantaggio dei primi tre è sceso fino a 50”.

15.31 35 i chilometri al traguardo della Milano-Torino 2022.

15.30 Con la strada leggermente all’insù, il gruppo si è riportato a 1’19” dal trittico di testa.

15.29 Ora è un uomo della Intermarché-Wanty-Gobert a tenere alto il ritmo nel gruppo nella leggera ascesa verso Pianezza.

15.27 Tratto in leggera salita per i primi tre, quel tanto che basta per potersi alzare sui pedali.

15.25 Continua il tira e molla tra fuga e gruppo: 1’30” per il portoghese Daniel Viegas (EOLO-Kometa), il colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e l’azzurro Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) a 39 chilometri dal traguardo, fino a poco fa i tre erano arrivati a 1’40”.

15.22 Con questo ritmo, anche i velocisti possono riprendere un po’ di fiato: nelle posizioni finali del gruppo si vede Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), che vorrà rivaleggiare con Mark Cavendish.

15.20 Sempre il Team BikeExchange-Jayco e la Alpecin-Fenix a fare l’andatura. In questa fase non si è vista molto la Quick Step-Alpha Vinyl.

15.17 Infatti il gruppo, che sa di essere ancora lontano dal traguardo, rallenta leggermente l’andatura, con la fuga che torna a guadagnare: vantaggio adesso di 1’20”.

15.15 Se dovessimo misurare lo spazio fra i primi tre e la corsa, parliamo di 600 metri di vantaggio. Poco, pochissimo per sperare in un colpo di mano a 46 chilometri dal traguardo.

15.12 Scende sotto il minuto il vantaggio dei primi tre, il portoghese Daniel Viegas (EOLO-Kometa), il colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e l’azzurro Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè): 48” sul gruppo.

15.10 Gli ultimi cinque chilometri di corsa, presentati dal profilo Twitter della Milano-Torino:

Gli ultimi 5 km della Milano-Torino presented by @eolo_it sono pianeggianti su strade cittadine. Ultima curva a 400m dall'arrivo. Rettilineo finale di 400 m. Spazio alle ruote veloci!

15.07 La prossima difficoltà altimetrica è a Drubiago, a 17 chilometri dal traguardo: il 3,3% di pendenza media distribuito su 2300 metri non dovrebbe mettere troppo in difficoltà i velocisti.

15.03 Una giornata non troppo impegnativa oggi alla Milano-Torino. Il plotone sta gestendo il ritmo per far sì che i fuggitivi non vengano ripresi troppo presto.

15.00 Il gruppo sta accelerando per recuperare terreno sul portoghese Daniel Viegas (EOLO-Kometa), il colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e l’azzurro Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè). 56 chilometri al traguardo.

14.58 Scende ancora il distacco, 1’10”.

14.55 Sono proprio i corridori della Quick-Step a dare un ritmo sostenuto al peloton: il distacco è notevolmente sceso, 1’30” all’incirca.

14.52 Non solo Quick-Step davanti al gruppo, anche Arkéa-Samsic:

Quick-Step Alpha Vinyl setting the tempo in the #MilanoTorino peloton as we take on the final 70 kilometers of the race.

14.49 Arrivano altre immagini suggestive del gruppo:

14.46 I corridori della Intermarché-Wanty-Gobert sono al comando nel gruppo, insieme al Team DSM e Quick-Step Alpha Vinyl Team.

14.43 I corridori hanno oltrepassato Cuorgnè.

14.40 2’25” il distacco del gruppo dai tre corridori in testa:

1 Daniel Viegas (POR) EOLO-Kometa

2 MARTIN MARCELLUSI (ITA) BARDIANI-CSF-FAIZANE

3 Juan Diego Alba (COL) Drone Hopper – Androni Giocattoli

14.36 Meno di 75 km al traguardo.

14.33 E il distacco torna a salire, 2’50”:

So far, there are three riders out front, 2:50 minutes ahead of the peloton.

14.30 Presenti anche gli uomini del Team DSM e della Quick-Step Alpha Vinyl.

14.27 Ci sono anche i corridori della Intermarché a guidare il gruppo.

14.24 Ecco il peloton che prova a mantenere lo stesso ritmo dei fuggitivi:

14.21 Non cambia la situazione in testa, tre corridori a 2’30” dal peloton:

1 Daniel Viegas (POR) EOLO-Kometa

2 MARTIN MARCELLUSI (ITA) BARDIANI-CSF-FAIZANE

3 Juan Diego Alba (COL) Drone Hopper – Androni Giocattoli

14.18 Velocità media solo leggermente calata per via dei saliscendi, 43 km/h circa.

14.15 Di per sé il percorso previsto per questa Milano-Torino giova soprattutto ai velocisti, essendo perlopiù pianeggiante.

14.12 Presenti dei saliscendi non molto impegnativi, ma che rendono il percorso senz’altro più mosso rispetto alla prima parte pianeggiante.

14.09 La prima parte del percorso è stata relativamente tranquilla; adesso le cose si fanno leggermente più complicate, ma comunque nulla di insidioso.

14.06 Completata dunque metà gara (199 i km previsti), e arrivano altre immagini suggestive:

#MilanoTorino

????kms to go ????

Three riders are in the breakaway – Marcellusi, Albas, Vega – with 2'50" on the peloton For this edition of @MiTo1876 all the eyes are on sprinters. A bunch sprint is widely expected today

14.03 Mancano esattamente 100 km al traguardo.

14.00 Tre corridori in testa a, come detto, 2’30” dal gruppo:

1 Daniel Viegas (POR) EOLO-Kometa

2 MARTIN MARCELLUSI (ITA) BARDIANI-CSF-FAIZANE

3 Juan Diego Alba (COL) Drone Hopper – Androni Giocattoli

13.58 Gli inseguitori, d’altronde, possono essere giustamente sereni: il distacco è sceso dai 5 minuti iniziali a circa 2’30”, letteralmente dimezzato.

13.55 Il clima (non meteorologico) tra i corridori è però disteso, come testimoniato dal britannico della Quick-Step Alpha Vinyl Team Mark Cavendish:

Quando la salita non c'è, i velocisti ballano… e ridono!

13.52 Le temperature basse e il meteo uggioso non aiutano di certo i corridori: si procede su una media di 44 km/h.

13.49 Queste invece le immagini che arrivano relative alla partenza della gara:

Grande emozione questa mattina per la partenza della 103esima edizione della Milano-Torino.

Grande emozione questa mattina per la partenza della 103esima edizione della Milano-Torino. La competizione, considerata la più antica al mondo, ha preso il via questa mattina da piazza Liberazione e si concluderà nel pomeriggio a Rivoli.

13.46 A dare il ritmo, davanti a tutti, nel gruppo, ci sono gli uomini del Team DSM e della Quick-Step Alpha Vinyl.

13.43 Arrivano altre immagini dei tre corridori in testa:

13.40 I corridori sono adesso nei pressi del comune piemontese di Piverone.

13.37 Ed eccoli, insieme, i tre fuggitivi:

13.34 Ecco l’italiano impegnato nella fuga:

????‍♂️ ???????? Il giovane atleta, classe 2000, Martin Marcellusi subito all'attacco nella Milano-Torino. Dopo vari tentativi chiusi dal gruppo, al km 30 parte la fuga di giornata.

???? Diretta tv su Eurosport e Raisport dalle ore 14:50.

???? Sprint Cycling pic.twitter.com/6Ubdyp72Ru — Green Project Bardiani-CSF Faizanè (@Bardiani_CSF) March 16, 2022

13.31 Non cambia la situazione in testa: sono in tre in fuga, il portoghese Daniel Viegas (EOLO-Kometa), l’azzurro Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) e il colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper – Androni Giocattoli).

13.28 Diversi azzurri potranno provare a giocare le proprie carte, a partire da Alberto Dainese e Matteo Moschetti.

13.26 Quello di oggi è il millesimo giorno di corsa per Alba, che festeggia andando in fuga.

13.23 A dettare il ritmo in testa al gruppo DSM e Intermarché Wanty Gobert.

13.19 Al comando della corsa Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) e Juan Diego Alba (Drone Hopper – Androni Giocattoli).

13.13 Le squadre dei velocisti si sono iniziate ad organizzare in testa al gruppo.

13.11 Da segnalare temperature basse, clima freddo per la corsa.

13.07 Inizia leggermente a diminuire il vantaggio degli attaccanti.

13.04 Percorsi 60 chilometri di gara.

13.01 Il gruppo continua con la sua andatura regolare.

12.58 Vantaggio che ora supera i 5′.

12.53 I tre uomini all’attacco: Daniel Viegas (EOLO-Kometa), Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) e Juan Diego Alba (Drone Hopper – Androni Giocattoli).

12.48 Sale ulteriormente il vantaggio, ora 4’20”.

12.46 Velocità altissima per la prima ora di gara: media di 49 km/h.

12.43 Come previsto, attaccanti che sono ad oltre tre minuti di vantaggio.

12.40 Il gruppo rallenta nettamente, i fuggitivi ora guadagneranno un ampio margine.

12.36 Plotone che ora dista più di un minuto dal terzetto.

12.33 Sembra essere definitivamente andata via la fuga di giornata.

12.28 Si portano sotto Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) e Juan Diego Alba (Drone Hopper – Androni Giocattoli).

12.25 Da solo al comando Daniel Viegas (EOLO-Kometa).

12.22 Proseguono gli scatti.

12.17 170 chilometri al traguardo.

12.15 Niente da fare, il plotone rientra nuovamente.

12.12 Ora si muovono in quattro:

TONELLI Alessandro (Bardiani-CSF-Faizanè)

Alessandro (Bardiani-CSF-Faizanè) FANCELLU Alessandro (EOLO-Kometa)

Alessandro (EOLO-Kometa) FLÓREZ Miguel Eduardo (Team Arkéa Samsic)

Miguel Eduardo (Team Arkéa Samsic) TIBERI Antonio (Trek – Segafredo)

12.08 Gruppo nuovamente compatto, ma proseguono gli scatti.

12.04 Primo tentativo di giornata, si muovono in due:

BRUSSENSKIY Gleb (Astana Qazaqstan Team)

Gleb (Astana Qazaqstan Team) COVILI Luca (Bardiani-CSF-Faizanè)

12.01 Favorito d’obbligo è Mark Cavendish, nonostante il velocista della Quick-Step non abbia mostrato una grande condizione alla Tirreno-Adriatico.

11.58 Velocità alta, ma non va ancora via la fuga di giornata.

11.55 190 chilometri al traguardo.

11.51 Non hanno preso il via

SCHÄR Michael (AG2R Citroën Team)

Michael (AG2R Citroën Team) LÜHRS Luis-Joe (BORA – hansgrohe)

Luis-Joe (BORA – hansgrohe) CIMOLAI Davide (Cofidis)

11.47 Ci sarà battaglia per la fuga di giornata, anche se le squadre dei velocisti dovrebbero gestire la situazione.

11.45 INIZIA LA GARA!

11.42 Torna in gara dopo i problemi fisici Vincenzo Nibali:

11.39 Corridori che stanno per percorrere la prima parte di trasferimento, a breve il via ufficiale.

11.37 Una statistica clamorosa su Peter Sagan: oggi va a caccia della top-10 numero 500 della carriera.

11.35 Delle ultime edizioni l’unico vincitore al via è Diego Ulissi, campione nel 2013.

11.33 Il percorso, cambiando il posizionamento in calendario della gara, è rivoluzionato. Di conseguenza niente Superga, l’arrivo sulla suggestiva collina piemontese sarà sostituito dal traguardo di Rivoli che dovrebbe favorire le ruote veloci in un arrivo di gruppo.

11.30 Corridori che sono nel villaggio di partenza, il via ufficiale verrà dato alle 11.45.

11.27 Per l’occasione, la corsa più antica del calendario del ciclismo su strada italiano torna ad essere disputata a marzo, dopo che nelle scorse edizioni aveva caratterizzato il finale di stagione, venendo corsa tra fine settembre ed inizio ottobre, in preparazione del Lombardia.

11.25 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Milano-Torino 2022.

Amiche ed amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Milano-Torino 2022. Dopo 15 anni la corsa più antica del calendario del ciclismo su strada torna ad essere corsa a marzo, dopo che nelle scorse edizioni aveva caratterizzato il finale di stagione, venendo corsa tra fine settembre ed inizio ottobre, in preparazione del Lombardia.

Quest’anno la classica nata nel 1876 servirà da antipasto per la Milano-Sanremo. Di conseguenza niente Superga, l’arrivo sulla suggestiva collina piemontese sarà sostituito dal traguardo di Rivoli che dovrebbe favorire le ruote veloci in un arrivo di gruppo. Le uniche difficoltà altimetriche sono rappresentate dallo strappo di San Martino Canavese, piazzato però ad oltre 90 km dalla fine e la rampa di Rosta, unico vero punto dove si potrà attaccare per chi vorrà evitare uno sprint che appare comunque molto probabile.

Favorito d’obbligo è Mark Cavendish, nonostante il velocista della Quick-Step non abbia mostrato una grande condizione alla Tirreno-Adriatico. La lista dei rivali del britannico è comunque molto lunga, in caso di arrivo in volata potranno provarci il colombiano Juan Sebastian Molano, il norvegese Alexander Kristoff, il francese Nacer Bouhanni e il sempre pericoloso Peter Sagan. Diversi azzurri potranno provare a giocare le proprie carte, a partire da Alberto Dainese e Matteo Moschetti. Tra i corridori che potrebbero tentare un attacco da lontano ci sono sicuramente i nostri Alberto Bettiol e Alessandro Covi, senza dimenticare la coppia dell’AG2R Benoit Cosnefroy-Greg Van Avermaet e l’eritreo Biniam Girmay. Da segnalare il ritorno alle corse di Vincenzo Nibali dopo i problemi di salute.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Milano-Torino 2022: cronaca in tempo reale, chilometro dopo chilometro, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Partenza fissata alle 11.45, la nostra diretta partirà alle 11.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: LaPresse