Calendario Serie A calcio: orari partite 18-20 marzo, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

La Serie A 2021-2022 è pronta riprendersi i riflettori. Dopo la tre-giorni infrasettimanale dedicata alle coppe europee, agrodolce per il calcio italiano, ecco tornare il campionato con la sua 30esima giornata di questa imprevedibile stagione.

Saranno dieci, come di consueto le partite in agenda: due oggi, venerdì 18, tre domani, sabato 19, e cinque dopodomani, domenica 20 marzo, col derby fra Roma e Lazio, come piatto forte alle ore 18.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 30° turno della Serie A 2021-2022 di calcio, relativamente a sabato 19 marzo. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

Calendario Serie A calcio, orari partite 18-20 marzo: programma, tv, streaming DAZN e Sky

Venerdì 18 marzo ore 18:45 – Sassuolo-Spezia: DAZN;

Venerdì 18 marzo ore 21:00 – Genoa-Torino: : DAZN e Sky;

Sabato 19 marzo ore 15:00 – Napoli-Udinese: DAZN;

Sabato 19 marzo ore 18:00 – Inter-Fiorentina: DAZN;

Sabato 19 marzo ore 20:45 – Cagliari-Milan: DAZN e Sky;

Domenica 20 marzo ore 12:30 – Venezia-Sampdoria: DAZN e Sky;

Domenica 20 marzo ore 15:00 – Empoli-Verona: DAZN;

Domenica 20 marzo ore 15:00 – Juventus-Salernitana: DAZN;

Domenica 20 marzo ore 18:00 – Roma-Lazio: DAZN;

Domenica 20 marzo ore 20:45 – Bologna-Atalanta: DAZN;

