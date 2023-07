Calcio, i convocati dell’Italia di Roberto Mancini per la sfida contro la Macedonia: esclusioni eccellenti

Oggi, alle ore 20.45, l’Italia giocherà la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022 di calcio contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri, al “Renzo Barbera”, dovranno vincere per accedere all’atto conclusivo degli spareggi dove ad attenderla ci sarà la vincente dell’altro confronto tra Portogallo e Turchia.

Gli uomini di Roberto Mancini, campioni d’Europa in carica, hanno dunque un solo risultato e in questo contesto ci sono nell’elenco dei convocati per questo incontro delle esclusioni eccellenti: Andrea Belotti, Gianluca Scamacca, Nicolò Zaniolo, Mattia Zaccagni e Leonardo Bonucci.

Estromissioni dettate evidentemente dalla condizione fisica deficitaria, visto che ad esempio Scamacca, prima alternativa a Ciro Immobile, è alle prese con un problema all’adduttore. Per questo il CT si augura di poterlo recuperare in vista dell’eventuale atto conclusivo del 29 marzo. Oltre ai citati, non scenderanno in campo Luiz Felipe, Sensi, Biraghi e Gollini. Nell’elenco dei convocati c’è Giorgio Chiellini che però non dovrebbe comunque partire titolare.

Di seguito l’elenco dei convocati per la partita contro la Macedonia del Nord e i rispettivi numeri di maglia:

I CONVOCATI DELL’ITALIA CONTRO LA MACEDONIA

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Foto: LaPresse