Biathlon, Coppa del Mondo Oslo 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Si disputerà in questo fine settimana a Oslo Holmenkollen (Norvegia) la tappa finale della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. L’ultimo appuntamento stagionale inizierà giovedì 17 marzo con la sprint femminile alle 15:45. Venerdì 18 sempre alle 15.45 sarà poi il turno della sprint maschile, mentre sabato 19 si svolgeranno le due pursuit (quella femminile alle 12:50 e quella maschile alle 15:00). Infine, domenica 20 il programma si chiuderà con le due mass start (la prova femminile comincerà alle 12:50 e quella maschile alle 15:00).

L’intero evento sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, biathlonworld.com, DAZN, Sky Go e NOW. Infine, OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le gare.

COPPA DEL MONDO, PROGRAMMA TAPPA DI OSLO

-Giovedì 17 marzo, ore 15.45: Sprint 7,5 km femminile

-Venerdì 18 marzo, ore 15.45: Sprint 10 km maschile

-Sabato 19 marzo, ore 12.50: Inseguimento 10 km femminile

-Sabato 19 marzo, ore 15.00: Inseguimento 12,5 km maschile

-Domenica 20 marzo, ore 12.50: Mass start 12,5 km femminile

-Domenica 20 marzo, ore 15.00: Mass start 15 km maschile

COPPA DEL MONDO, TAPPA DI OSLO: DOVE VEDERE LE GARE

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, biathlonworld.com, Sky Go, Now Tv, DAZN

DIRETTA LIVE scritta: OA Sport

Foto: LaPresse