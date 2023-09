Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2022: i convocati dell’Italia. Saranno 21 gli azzurri in Egitto

Dopo mesi di lunga attesa, la Coppa del Mondo di tiro a segno è pronta a tornare in scena con la prima tappa del 2022, che si terrà in quel del poligono egiziano de Il Cairo.

Saranno tantissime le rappresentative presenti nello stato africano, fra cui anche l’Italia che, vista la vicinanza del luogo, manderà ben 21 atleti a misurarsi contro i migliori interpreti del pianeta delle specialità di carabina e pistola.

Andiamo a vedere quali sono i 21 convocati azzurri. Fra loro, spiccano i nomi di Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Margherita Brigida Veccaro.

Carabina

Maschile

Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Giuseppe Pio Capano, Danilo Dennis Solazzo, Marco Suppini, Simon Weithaler

Femminile

Sofia Ceccarello, Nicole Gabrielli, Barbara Gambaro, Giulia Mainetti, Sabrina Sena, Martina Ziviani

Pistola

Maschile

Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Luca Tesconi, Alessio Torracchi

Femminile

Sara Costantino, Chiara Giancamilli, Maria Varricchio, Margherita Brigida Veccaro

Non tutti gli atleti saranno inseribili in “distinta gara”: molti infatti andranno in Egitto per ottenere i punteggi MQS che serviranno poi per partecipare alle successive gare internazionali della stagione.

Foto: ISSF