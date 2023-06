Tennis, la russa Anastasia Pavlyuchenkova prende posizione: “Mosse politiche non possono giustificare la guerra”

La tennista russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.13 del ranking mondiale WTA e finalista al Roland Garros 2021, ha deciso di prendere posizione contro la guerra scoppiata negli ultimi giorni in Ucraina tramite un messaggio pubblicato sui propri canali social.

“Gioco a tennis sin da quando ero bambina. Ho rappresentato la Russia per tutta la mia vita. E’ la mia casa e il mio paese. Adesso però sono molto impaurita, così come i miei amici e la mia famiglia. Ma non ho paura di fare chiarezza sulla mia posizione”.

“Sono contro la guerra e contro la violenza. Ambizioni personali e mosse politiche non possono giustificare la violenza. Ciò non priva solamente noi stessi del futuro ma anche i nostri bambini. Sono confusa e non so come aiutare in questa situazione. Sono semplicemente un’atleta che gioca a tennis”.

“Non sono una politica, né un personaggio pubblico. Non ho esperienza in questo. Non posso far altro che esprimere pubblicamente il mio dissenso verso queste decisioni e parlarne apertamente. Fermate la violenza, fermate la guerra”, scrive la trentenne russa.

Foto: Lapresse