Tennis, Dominic Thiem rinuncia alla stagione sul rosso in America Latina. Ad Indian Wells il rientro?

Si allungano ulteriormente i tempi di recupero dall’infortunio di Dominic Thiem, che avrebbe deciso di saltare tutti i tornei sul rosso in America Latina. Il 28enne austriaco, vincitore degli US Open 2020 a Flushing Meadows, rimanda quindi ad Indian Wells la data del suo rientro in campo a livello agonistico nel Tour.

Infortunatosi al polso lo scorso giugno a Maiorca, il nativo di Wiener Neustadt ha cercato di contenere il problema senza operarsi, ma la riabilitazione non sta procedendo evidentemente come sperato. L’articolazione non è ancora al 100%, come riporta Jose Morgado, quindi Thiem sarà costretto a rinunciare ai tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago.

“Stavo andando bene in allenamento a Vienna, ma ho subito questa battuta d’arresto e purtroppo sono stato costretto a riposare. Non è mai facile tornare dopo essere stato lontano dalle competizioni per 7 mesi“, dichiara l’ex n.3 al mondo.

“Ora seguirò i consigli del mio medico e, dopo aver riposato per un paio di giorni, tornerò ad allenarmi settimana prossima. Ho bisogno di tempo in campo costante prima di giocare di nuovo“, conclude Thiem.

Foto: Lapresse