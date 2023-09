Tennis: Daniil Medvedev diventa numero uno del mondo se… Sorpasso vicinissimo: le combinazioni

Daniil Medvedev è vicinissimo a diventare il nuovo numero uno del mondo. L’operazione sorpasso a Novak Djokovic è ormai avviata e potrebbe concretizzarsi già alla fine di questa settimana, con in programma i torneo ATP di Dubai ed Acapulco.

Il russo ed il serbo non saranno presenti nello stesso torneo, visto che Medveved è testa di serie numero uno in Messico, mentre Djokovic farà il suo esordio stagione negli Emirati Arabi. Il nativo di Mosca ha il destino nelle proprie mani, infatti vincendo ad Acapulco è sicuro di sorpassare Nole e di portarsi in vetta alla classifica mondiale.

L’ultimo tennista russo a salire in vetta al ranking ATP era stato Marat Safin nel 2001. Medvedev potrebbe diventare il terzo russo di sempre a centrare questo traguardo, visto che, oltre a Safin, in precedenza ci era riuscito solo Evgenij Kafelnikov per sei settimane nel 1999.

DANIIL MEDVEDEV DIVENTA NUMERO UNO DEL MONDO SE…

Vince il torneo di Acapulco,

Perde in finale ad Acapulco, ma Djokovic non vince a Dubai

Perde in semifinale ad Acapulco, ma Djokovic non fa finale a Dubai

Perde nei quarti ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

Perde al secondo turno ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

Perde al primo turno ad Acapulco, ma Djokovic non raggiunge i quarti a Dubai

FOTO: LaPresse