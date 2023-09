ATP Rio de Janeiro 2022: Lorenzo Sonego domina all’esordio contro il serbo Djere

Tutto molto facile per Lorenzo Sonego all’esordio nel torneo ATP di Rio de Janeiro. Un vero e proprio dominio quello del piemontese, che ha superato con un perentorio 6-2 6-0 il serbo Laslo Djere, numero 56 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Ottima la prestazione dell’azzurro, che ha ottenuto l’85% di punti con la prima di servizio e ha sfruttato al massimo in risposta i problemi nei turni di battuta del serbo (appena il 37% dei punti vinti con la prima).

Dopo un iniziale equilibrio comincia il monologo di Sonego. Parità nei primi quattro game, ma da quel momento comincia una clamorosa striscia di giochi consecutivi in favore del nativo di Torino. Sonego ottiene il break nel sesto game e poi ancora nell’ottavo, chiudendo la prima frazione in suo favore per 6-2.

Come detto il numero 21 del mondo fa semplicemente quello che vuole. La striscia di game vinti prosegue inesorabili ed arriva addirittura a dieci, con l’azzurro che strappa altre tre volte la battuta al serbo e chiude con un perentorio 6-0.

Sarà un secondo turno dal sapore di rivincita per Sonego, che si troverà di fronte il serbo Miomir Kecmanovic, che ha battuto il piemontese nel terzo turno degli ultimi Australian Open. Per l’Italia sono poi presenti anche Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che affronteranno rispettivamente il brasiliano Thiago Monteiro e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

FOTO: LaPresse