Speed skating, Pechino 2022: Francesca Lollobrigida vuol continuare a sognare e a stupire nei 1500 metri

Perché smettere di sognare? Il National Speed Skating Oval sarà teatro domani (dalle 09.30 italiane) di una nuova sfida per Francesca Lollobrigida. La romana, straordinaria nei 3000 metri (argento), tornerà sul ghiaccio cinese per cimentarsi nei 1500 metri femminili.

Francesca, entusiasta per il riscontro ottenuto sulla distanza doppia, vorrà giocarsi le sue chance senza avere nulla da perdere non essendo lei tra le favorite della vigilia. La “Lollo”, se andiamo a valutare le sue prestazioni in stagione, non ha mai centrato il podio in Coppa del Mondo, ma ottenuto dei piazzamenti di rilievo che la vedono in quinta posizione nell’overall della specialità, con il miglior risultato sull’ovale di ghiaccio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) dove giunse quinta, vicinissima al podio occupato dalla kazaka Nadezhda Morozova (47 centesimi di distacco).

Ci sono però dei fattori che non possono essere previsti e dettati dal morale dell’azzurra, oltre al fatto che nei recenti Europei a Heerenveen (Paesi Bassi), su un ghiaccio non così diverso da quello di Pechino, la nostra portacolori giunse terza, mettendo in mostra un miglioramento di approccio e consapevolezza considerevole.

Il contesto di gara, comunque, sarà durissimo. Saranno da osservare con attenzione le olandesi, capeggiate dall’infinita Ireen Wüst, ma soprattutto le giapponesi. Miho Takagi, sesta nei 3000 metri, ha vinto le prime tre tappe del massimo circuito internazionale ed è stata argento olimpico a PyengChang nel 2018 alle spalle di Wüst in questa prova. Lei, come anche la connazionale Ayana Sato (n.1 del ranking di Coppa del Mondo della specialità), puntano al successo. Lo stesso discorso vale per l’americana Brittany Bowe, trionfatrice nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada) dove Lollobrigida giunse sesta ad appena 0″81.

Prepariamoci a vivere una gara estremamente tirata in cui i centesimi potrebbero fare la differenza per le medaglie.

Foto: LaPresse