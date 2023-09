Short track, Arianna Fontana per migliorare Stefania Belmondo. I risultati stagionali nei 1500 metri

Domani calerà il sipario sull’Olimpiade di Pechino 2022 di Arianna Fontana. La pattinatrice azzurra sarà impegnata nei 1500 metri, evento che conclude il programma femminile dello short track. L’ultima occasione per cogliere una medaglia e per provare a staccare definitivamente Stefania Belmondo e diventare l’italiana più medagliata nella storia dei Giochi sia invernali sia estivi.

Finora sono state due le medaglie raccolte da Fontana e la valtellinese spera di aggiungerne una terza, eguagliando il bottino di Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Arianna ha vinto l’oro nei 500 metri e l’argento con la staffetta mista, mentre la fortuna non l’ha certo assistita nelle altre due gare. Nei 1000 metri era arrivata fino all’ultimo atto prima di una caduta nelle fasi finali di gara (con annessa squalifica), mentre nella staffetta femminile la caduta di Cynthia Mascitto in semifinale ha pregiudicato una medaglia che poteva certamente arrivare per le azzurre.

Restano dunque i 1500 metri, specialità nella quale la valtellinese ha vinto la medaglia di bronzo nel 2014 a Sochi. In Coppa del Mondo in questa stagione Fontana ha tenuto un rendimento davvero altissimo, centrando la finale A per tre volte in quattro appuntamenti, con il secondo posto a Nagoya come miglior risultato e con il podio sfiorato in Ungheria a Debrecen.

Le possibilità per salire nuovamente sul podio ci sono ed ancora una volta l’Italia si aggrappa alla sua leggendaria campionessa con i pattini ai piedi.

