Sci alpino oggi, Team Event Pechino 2022: orari, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani

Siamo giunti all’ultimo atto olimpico per quanto riguarda lo sci alpino. Il Team Event chiude la rassegna a cinque cerchi degli sci larghi e lo fa proponendo per la seconda edizione consecutiva il parallelo a squadre. Quindici le nazioni al via, Italia inclusa.

Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Federica Brignone e la Campionessa del Mondo in carica Marta Bassino difenderanno i colori azzurri sul pendio di Yanqing. Ottavi di finale abbordabili con il Comitato Olimpico Russo, poi sul cammino degli italiani dovrebbero presentarsi gli Stati Uniti di Mikaela Shiffrin.

Nella stessa parte del tabellone troviamo formazioni temibili come Svezia, Germania e la Svizzera campione uscente. Andiamo a scoprire gli orari della prova a squadre, la copertura televisiva e gli interpreti della gara odierna.

PROGRAMMA SCI ALPINO – PECHINO 2022

Sabato 19 febbraio

Ore 04.00 – Team Event

DOVE VEDERE LA GARA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: EurosportPlayer, Discovery +, RaiPlay, Amazon Prime, DAZN, SkyGo

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST TEAM EVENT

AUT – Austria

Team Leader : RIML Patrick

54569

11 56253 HUBER Katharina F 1995

12 56388 LIENSBERGER Katharina F 1997

13 56315 TRUPPE Katharina F 1996

15 54027 BRENNSTEINER Stefan M 1991

16 54170 MATT Michael M 1993

17 54093 STROLZ Johannes M 1992

2 SUI – Switzerland

Team Leader : STAUFFER Thomas

512381

21 516283 ELLENBERGER Andrea F 1993

22 516280 HOLDENER Wendy F 1993

23 516562 RAST Camille F 1999

25 511983 AERNI Luca M 1993

26 511852 CAVIEZEL Gino M 1992

27 511896 MURISIER Justin M 1992

3 ITA – Italy

Team Leader : LORENZI Roberto

290844

31 299276 BASSINO Marta F 1996

32 297601 BRIGNONE Federica F 1990

33 299466 DELAGO Nicol F 1996

35 990116 de ALIPRANDINI Luca M 1990

36 6291574 SALA Tommaso M 1995

37 6293171 VINATZER Alex M 1999

4 NOR – Norway

Team Leader : SKAVIK Steve

422696

41 426100 HOLTMANN Mina Fuerst F 1995

42 426193 STJERNESUND Thea Louise F 1996

43 426043 TVIBERG Maria Therese F 1994

45 422507 HAUGAN Timon M 1996

46 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens M 1996

47 422278 WINDINGSTAD Rasmus M 1993

5 FRA – France

Team Leader : CHASTAN David

6190846

51 197651 DIREZ Clara F 1995

52 197124 FRASSE SOMBET Coralie F 1991

53 196928 WORLEY Tessa F 1989

55 194495 FAIVRE Mathieu M 1992

56 194935 FAVROT Thibaut M 1994

57 194364 PINTURAULT Alexis M 1991

6 USA – United States of America

Team Leader : HUNT Jess

6532554

61 6536392 HURT A J F 2000

62 539909 MOLTZAN Paula F 1994

63 6535237 SHIFFRIN Mikaela F 1995

65 531799 FORD Tommy M 1989

66 6532084 RADAMUS River M 1998

67 6531936 WINTERS Luke M 1997

7 GER – Germany

Team Leader : SCHWAIGER Christian

202966

71 507168 AICHER Emma F 2003

72 206355 DUERR Lena F 1991

73 206668 WEIDLE Kira F 1996

75 202584 RAUCHFUSS Julian M 1994

76 202597 SCHMID Alexander M 1994

77 202451 STRASSER Linus M 1992

8 SLO – Slovenia

Team Leader : VERDNIK Miha

561403

81 565401 BUCIK Ana F 1993

82 565373 ROBNIK Tina F 1991

83 565463 SLOKAR Andreja F 1997

85 561310 HROBAT Miha M 1995

86 561244 KRANJEC Zan M 1992

9 CAN – Canada

Team Leader : TILSTON Mark

104867

91 108077 GRAY Cassidy F 2001

92 106961 MIELZYNSKI Erin F 1990

93 107583 REMME Roni F 1996

95 103865 PHILP Trevor M 1992

96 103729 READ Erik M 1991

10 SWE – Sweden

Team Leader : KINGSTAD Fredrik

502366

101 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna F 2002

102 507011 LOEVBLOM Hilma F 2000

105 502015 JAKOBSEN Kristoffer M 1994

106 501898 ROENNGREN Mattias M 1993

11 SVK – Slovakia

Team Leader : KUTLIK Matej

700971

111 705456 HROMCOVA Petra F 1998

112 705499 JANCOVA Rebeka F 2003

115 700830 ZAMPA Adam M 1990

116 700879 ZAMPA Andreas M 1993

12 CZE – Czech Republic

Team Leader : FIEDLER Jan

151277

121 155848 NOVA Tereza F 1998

122 155962 SOMMEROVA Elese F 2001

125 150644 KRYZL Krystof M 1986

126 151238 ZABYSTRAN Jan M 1998

13 POL – Poland

Team Leader : ORLOWSKI Marcin

430819

131 435401 CZAPSKA Zuzanna F 1998

132 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna F 1994

133 435432 LUCZAK Magdalena F 2001

135 430633 JASICZEK Michal M 1994

136 430802 PYJAS Pawel M 1999

14 ROC – ROC

Team Leader : KACHAKOV Igor

482015

141 486028 GORNOSTAEVA Anastasia F 1999

142 485941 PLESHKOVA Julia F 1997

143 485802 TKACHENKO Ekaterina F 1995

145 481103 ANDRIENKO Aleksander M 1990

146 481730 KUZNETSOV Ivan M 1996

15 CHN – People’s Republic of China

Team Leader : ZECHNER Willibald

120086

151 125038 KONG Fanying F 1996

152 125039 NI Yueming F 1995

155 120071 XU Mingfu M 1997

156 120057 ZHANG Yangming M 1994

Foto: Lapresse