Salto con gli sci femminile, Kriznar vince gara-2 a Hinzenbach ma Kramer ipoteca la Coppa del Mondo. 23ma Lara Malsiner

Nika Kriznar centra il terzo successo individuale della stagione e regala alla Slovenia la seconda vittoria consecutiva del weekend sul trampolino piccolo di Hinzenbach, sede della settima tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2021-2022.

La detentrice della Sfera di Cristallo si conferma così sul podio per la quarta gara di seguito (bronzo olimpico incluso), firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e dominando di fatto la competizione in lungo e in largo. Kriznar è stata praticamente perfetta, rifilando la bellezza di 20 punti alla prima inseguitrice con due salti di grande spessore e ottenendo il quinto trionfo della carriera nel circuito maggiore.

La ventunenne slovena ha sfruttato nel migliore dei modi la clamorosa squalifica rimediata dalla compagna di squadra Ursa Bogataj (vincitrice di gara-1 e campionessa olimpica in carica) in qualificazione per aver cominciato il suo salto prima di ricevere il semaforo verde dalla giuria. Un episodio potenzialmente decisivo per l’assegnazione della Coppa del Mondo, con l’austriaca Marita Kramer che ne ha approfittato guadagnando ben 80 punti in classifica generale ed ipotecando la Sfera di Cristallo.

La fenomenale nativa di Apeldoorn, al rientro questo weekend dopo aver saltato i Giochi Olimpici per il Covid, si è inventata un salto fantastico nella seconda serie rimontando otto posizioni e attestandosi in piazza d’onore subito davanti alla sorprendente 19enne francese Josephine Pagnier, che ha conquistato oggi il primo podio della carriera in Coppa del Mondo.

Nuovamente quarta (a 2.6 punti dal 3° posto) la svedese Frida Westman, che deve rimandare l’appuntamento con la prima top3 nel circuito maggiore dopo aver sfiorato già ieri l’obiettivo per nove decimi di punto. Giornata negativa per la leader del movimento azzurro Lara Malsiner, sottotono fin dalla qualificazione e 23ma in gara con due salti opachi in relazione al suo potenziale sul Normal Hill austriaco. Brava Martina Ambrosi, che guadagna due posizioni rispetto a ieri e chiude 35ma, mentre Jessica Malsiner non si conferma in zona punti ed è solo 37ma trovando però condizioni meteo pessime nella prima serie.

Foto: Lapresse