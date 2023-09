Roberta Vinci torna a giocare e abbraccia il padel! Esordio nel World Tour, si qualifica per il Miami Open

Roberta Vinci è tornata a giocare! A quasi quattro anni dall’ultimo incontro di tennis, disputato sulla terra rossa del Foro Italico nel 2018, la pugliese ha riabbracciato la racchetta. Si tratta, però, di quella da padel, sport sempre più in espansione e che sta trovando un sacco di appassionati in giro per tutto il mondo.

La 38enne ha fatto il proprio esordio nel World Padel Tour, ovvero la massima competizione internazionale itinerante. L’azzurra ha affiancato Giulia Sussarello nel “cuadro”, in sostanza il doppio di padel. La coppia italiana, composta dalla ex numero 60 del mondo e dalla già numero 488 del ranking WTA, si è qualificata al tabellone principale del Miami Open 2022, torneo in programma dal 22 al 27 febbraio.

Roberta Vinci ha fatto festa dopo il successo ottenuto in due (7-5, 6-4) contro Caparros Maldonato e Barrera De La Fuente. Il sorteggio del main draw, però, non è stato particolarmente felice per le giocatrici italiane: al primo turno se la dovranno vedere con Victoria Iglesia e Aranzazu Osoro, rispettivamente numero 12 e numero 13 del mondo in questi sport.

Ricordiamo che Roberta Vinci perse la finale degli US Open 2015 contro Flavia Pennetta, dopo essere riuscita nell’impresa di eliminare Serena Williams al turno precedente. In carriera ha vinto tutti gli Slam in doppio con Sara Errani: Roland Garros e US Open nel 2012, Australian Open nel 2013 e nel 2014, Wimbledon nel 2014.

