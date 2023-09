Pechino 2022, Giovanni Malagò: “Rispettate la tabelle di marcia, stiamo onorando il nostro Paese”

Sono arriva a 10 le medaglie dell’Italia in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La doppia cifra (2 ori, 4 argenti e 4 bronzi) è stata raggiunta grazie ai due bronzi di Dorothea Wierer nella sprint femminile del biathlon e di Davide Ghiotto nei 10000 metri dello speed skating.

Neve e ghiaccio hanno dato un bel contributo alla spedizione nostrana in questa giornata con “Doro” che si è regalata la medaglia a Cinque Cerchi che mancava dal suo palmares a livello individuale. Una prestazione di classe e orgoglio dell’altoatesina che, pur non in formissima dal punto di vista fisico, ha portato tutte a scuola nelle serie di tiro, facendo la differenza.

Un podio significativo anche per Ghiotto, per la prima volta sul podio a Cinque Cerchi, in una stagione in cui in Coppa del Mondo aveva messo in mostra grandi qualità.

Risultati che sono stati commentati anche dal presidente del CONI Giovani Malagò, tornato sui campi di gara dopo la positività al Covid: “Bentornata Dorothea, benvenuto Davide! Grazie ai vostri bronzi abbiamo eguagliato il numero di medaglie di PyeongChang a nove giorni dalla fine dei Giochi. Orgoglioso di voi, siete stati bravissimi. Dorothea non tradisce mai e ancora una volta ha dimostrato la sua infinita classe. La medaglia di Davide invece è la conferma di una stagione straordinaria e della sua crescita tecnica. Complimenti alle due Federazioni, ai presidenti Roda e Gios, e a tutti i tecnici. Stiamo rispettando le tabelle di marcia e onorando alla grande il nostro Paese”, le parole del n.1 dello sport italiano (fonte: sito ufficiale del CONI).

Foto: LaPresse