Pallanuoto, Serie A1 2022: Pro Recco corsara a Brescia, vincono Salerno, Quinto e Milano

Continuano i recuperi nella Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile: oggi, sabato 12 febbraio, si sono giocati quattro match: il piatto forte è stato l’incontro tra Brescia e Pro Recco, vinto dai campioni d’Europa in casa dei campioni d’Italia per 4-9. La Pro Recco resta a punteggio pieno e si porta a +6 sul Brescia.

Altri due i successi esterni odierni: il Quinto passa in casa del Catania per 10-12, mentre il Salerno sbanca la piscina della Lazio per 7-9, infine l’unica vittoria interna è quella del Milano, che regola di misura la Roma per 9-8. Il quadro dei recuperi verrà completato, martedì 15 febbraio, alle ore 21.00, dalla sfida Quinto-Milano.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICA

Serie A1 maschile

Girone di ANDATA – Recuperi

11^ giornata – sabato 12 febbraio 13.00 ADR Nuoto Catania-Iren Genova Quinto 10-12

13^ giornata – sabato 12 febbraio 16.15 WP Milano Metanopoli-Roma Nuoto 9-8

13^ giornata – sabato 12 febbraio 18.00 Lazio Nuoto-RN Salerno 7-9

10^ giornata – sabato 12 febbraio 18.00 AN Brescia-Pro Recco 4-9

12^ giornata – martedì 15 febbraio 21.00 Iren Genova Quinto-WP Milano Metanopoli

CLASSIFICA

PRO RECCO 39

AN BRESCIA 33

PALLANUOTO TRIESTE 29

CC ORTIGIA 28

TELIMAR 28

RN SAVONA 27

RN SALERNO 18

IREN GENOVA QUINTO* 15

WP MILANO METANOPOLI* 12

ANZIO WATERPOLIS 11

CN POSILLIPO 10

ADR NUOTO CATANIA 7

ROMA NUOTO 7

SS LAZIO NUOTO 1

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Marco Todaro