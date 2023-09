Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dellâ€™Italia. Borsino e percentuali venerdÃ¬ 18 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI VENERDI’ 18 FEBBRAIO

FREESTYLE

Ore 8.55: finale skicross uomini

L’Italia sinora ha vinto almeno una medaglia in ben otto sport diversi: e se arrivasse anche il nono? Peraltro il freestyle è ormai una delle ultime tre discipline in cui il Bel Paese non è mai salito sul podio alle Olimpiadi Invernali (le altre sono salto con gli sci e hockey ghiaccio, dove purtroppo ci sarà poco da fare anche nel futuro prossimo). Simone Deromedis potrebbe rappresentare la variabile impazzita della gara. Ha 21 anni, tanto talento e poco da perdere. Argento ai Mondiali juniores 2021, l’azzurro quest’anno ha colto quattro top10 in Coppa del Mondo, salendo anche sul podio in Val Thorens (3°). Va detto che poi è calato dal mese di gennaio in avanti. Ma l’Olimpiade è una gara secca e chissà che non possa prodursi in un piacevole exploit in una gara che vedrà i francesi logici candidati al titolo.

Percentuali di medaglia

Simone Deromedis 20%

BIATHLON

Ore 8.00: mass start donne

La gara era originariamente prevista per sabato 19 febbraio, ma è stata anticipata di un giorno perché è previsto un ulteriore crollo delle temperature. Il fatto che la competizione di disputi di giorno (alle 15.00 locali) è un bene per Dorothea Wierer, che ha ammesso come non ami gareggiare di sera con il freddo gelido che si è abbattuto sulla Cina. L’azzurra vinse l’oro mondiale in questa gara nel 2019. Se commetterà al massimo un errore al poligono, potrebbe giocarsi qualcosa di veramente importante.

Percentuali di medaglia

Dorothea Wierer 50%

BIATHLON

Ore 10.00: mass start uomini

E’, assieme all’individuale, una delle gare più imprevedibili di questo sport. Gli azzurri in passato hanno ben figurato nella mass start: Dominik Windisch si laureò campione del mondo nel 2019, Lukas Hofer vinse un bronzo iridato nel lontanissimo 2011. Chiaro che, come di consueto, gli azzurri non partiranno favoriti, a differenza di francesi e norvegesi. Servirà una prova perfetta o quasi al poligono, sperando che questa volta sia sufficiente per salire sul podio.

Percentuali di medaglia

Lukas Hofer 25%

Dominik Windisch 20%

Foto: Lapresse