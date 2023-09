Olimpiadi Pechino 2022, la classifica delle medaglie italiane per Regione: svetta la Lombardia, a ruota il Trentino Alto Adige

L’Italia ha conquistato 17 medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La spedizione tricolore è stata la seconda della storia per numero complessivo di podi, inferiore soltanto a quella di Lillehammer 1994 (20 allori). Gli azzurri si sono difesi in termini di risultati, ma si è risultati un po’ allergici in termini di vittorie visto che il bottino recita 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi.

Proprio per questo motivo il Bel Paese occupa il 13mo nel medagliere “classico”, quello che conteggia primariamente il numero di successi. Nel medagliere “all’americana”, dove conta maggiormente il numero complessivo di medaglie, l’Italia si trova al nono posto.

Considerando specialità in cui si gareggiava in coppia o in team, l’Italia può fare affidamento su ben 28 medagliati. Ma qual è la loro provenienza? Da quale Regione d’Italia vengono? La Regione più rappresentata è la Lombardia, proprio come alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 10 medaglie tra cui spiccano le tre di Arianna Fontana nello short track (su tutte l’oro nei 500 metri).

A seguire il Trentino-Alto Adige con 8 medaglie, tra cui l’oro di Amos Mosaner nel curling doppio misto. La terza Regione a festeggiare un oro è il Veneto, grazie a Stefania Constantini nel curling. La Valle d’Aosta si coccola le tre medaglie di Federica Brignone e Federico Pellegrino, ce ne sono due anche per il Lazio grazie a Francesca Lollobrigida.

Soltanto sei Regioni sono andate a medaglia, sulle venti che compongono lo Stivale. Dunque ben 14 non sono riuscite a fare festa, contro le 4 di Tokyo, ma è ben comprensibile vista la particolare geografia del Paese. Di seguito la classifica delle Regioni d’Italia più medagliate alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

REGIONI D’ITALIA PIÙ MEDAGLIATE ALLE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022

Lombardia: 10 medaglie (1 oro)

Trentino-Alto Adige: 8 (1)

Valle d’Aosta: 3 (0)

Veneto: 2 (1)

Lazio: 2 (0)

Piemonte: 2 (0)

Liguria: 0

Toscana: 0

Friuli Venezia Giulia: 0

Emilia Romagna: 0

Marche: 0

Abruzzo: 0

Umbria: 0

Molise: 0

Basilicata: 0

Puglia: 0

Campania: 0

Calabria: 0

Sicilia: 0

Sardegna: 0

Foto: Lapresse