LIVE Trento-Perugia 18-25 21-25 23-25, Champions League volley 2022 in DIRETTA: Giannelli e compagni punteggio pieno, si complica il cammino dell’Itas

21.00 Quinta partita e quinta vittoria in Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia, che sconfigge una Itas Trentino assai rimaneggiata con il punteggio di 25-18, 25-21 25-23 e si prende il primo posto nel suo raggruppamento. Gran match di Leon, MVP della serata, mentre Trento si è affidata ad Alessandro Michieletto.

23-25 E con l’errore al servizio, Perugia si aggiudica il match!

23-24 Lavia trova l’angolo! Secondo match point annullato!

22-24 Michieletto annulla il primo con una schiacciata poderosa.

21-24 Rychlicki non sbaglia! Tre match point per Perugia.

21-23 Errore di Plotnytskyi al servizio.

20-23 Invasione di Pinali in fase di schiacciata.

20-22 Pipe di Leon TREMENDA. Perugia a tre punti dal match.

20-21 Lavia con l’aiuto del muro.

19-21 Errore anche di Trento in battuta.

19-20 Rychlicki manda lungo il servizio.

18-20 Problemi per Perugia? Si va da Leon. Attacco SPAZIALE.

18-19 Il muro di Lavia! Trento è ancora in partita.

17-19 Trento si appiglia a Michieletto, che mette a terra il punto.

16-19 L’ace di Travica! Michieletto può poco in ricezione!

16-18 Di nuovo Mengozzi! Secondo punto in fila per lui!

15-17 Giannelli ‘scongela’ Mengozzi, che si fa trovare pronto!

15-16 Si fa subito perdonare l’azzurro sfruttando al meglio le mani del muro.

14-16 Occasione ghiotta per Michieletto, che però spreca mandando fuori.

14-15 Ricezione difficile per Trento, ma se la cava con la schiacciata di Lavia.

13-15 Ancora Anderson dopo un’azione concitata!

13-14 Anderson sfrutta il corridoio in diagonale e mette a terra.

13-13 Ace di Sbertoli! Importantissimo!

12-13 Errato il servizio di Leon.

11-13 E ora tenta di nuovo la fuga Perugia: Anderson mura Lavia.

11-12 Il servizio di Leon regala un attacco gratuito ad Anderson, sfruttato immediatamente.

11-11 Con il muro, Perugia stoppa la minifuga avversaria.

11-10 Leon Murato, ma la palla finisce fuori di niente!

10-9 Rychlicki sbaglia in battuta

9-9 Ancora Leon in posto 4, per lui sono già 18.

9-8 Murone di Lavia che mette in difficoltà Perugia, Trento avanti.

8-8 Poi però il numero 23 sbaglia il servizio in float.

7-8 Giannelli arma il braccio di Mengozzi, pallone a terra.

7-7 Fuori il servizio di Anderson.

6-7 Leon è PAUROSO quando schiaccia dalla seconda linea.

6-6 La diagonale di Pinali, toccata anche dal muro, è vincente.

5-6 Ancora Michieletto, con l’aiuto del muro

4-5 Pinali trova il tocco del muro sulla schiacciata.

3-5 Anderson! Diagonale toccata dal muro, Sir Safety ancora avanti.

3-4 Errore di Perugia.

2-4 E ora con Rychlicki arriva il minibreak per Perugia.

2-3 Leon con la schiacciata di giustezza.

2-2 Pinali con le mani del muro.

1-2 Solè da posizione centrale.

1-1 Attacco di Michieletto che sfrutta le mani del muro.

0-1 Servizio di Pinali lontano metri dal rettangolo di gioco

Inizia la terza frazione!

ERRORE DI LAVIA, PERUGIA VINCE ANCHE IL SECONDO SET 25-21!

21-24 Solè prende il tempo a Cavuto e gli schiaccia praticamente in testa, tre set point!

21-23 Punto importante di Pinali con Anderson che arriva in ritardo!

20-23 Ace di Leon! Perugia a due punti dal secondo set e time out Trento.

20-22 Solè tira una mina sulle mani di Pinali, Perugia di nuovo con il servizio.

20-21 Ancora Trento con il mani fuori, stavolta di Lavia.

19-21 Leon apre il muro con la sua potenza! Perugia è avanti.

19-20 Ora l’attacco di Trento si sostiene su Michieletto, che usa ancora le mani del muro.

18-20 Mengozzi approfitta di una ricezione lunga di Pinali e la mette a terra.

18-19 Prima un gran salvataggio sul servizio di Anderson, poi il lavoro con il muro: Michieletto è un grandissimo giocatore.

17-19 Anderson schiaccia sulle mani di Michieletto, palla che va fuori.

17-18 Michieletto si riesce a correggere con il punto, Leon ci arriva ma la difesa di Perugia non riesce a coprire.

16-17 Michieletto cerca il muro e non lo trova.

16-16 Anderson torna a farsi sentire per il 16 pari.

16-15 Murato il primo tempo di Mengozzi!

15-15 Che azione, che difese di Perugia! Ma alla lunga ha ragione Trento con la schiacciata di Lavia!

14-15 Rychlicki con uno squillo! Schiacciata piazzata a regola d’arte sulla riga di fondo!

14-14 Si fa ingolosire Lavia su una palla a campanile, ma commette invasione.

14-13 E arriva anche l’ace di Sbertoli!

13-13 Lavia da posto 4! Grande attacco!

12-13 Servizio poderoso di Leon, la palla tocca il soffitto.

12-12 Pinali murato dopo un grande scambio.

12-11 Ancora Lavia! Il muro su Rychlicki! Time out per Perugia!

11-11 Il muro tocca la schiacciata di Lavia ma il pallone diventa imprendibile per Perugia.

10-11 Si vendica Leon con la poderosa schiacciata in posto 4.

10-10 Float di Leon non coperto dai compagni, muro di Michieletto.

9-10 E si conferma anche in difesa! MURONE su Pinali, Perugia passa avanti.

9-9 Però Leon ha qualunque modo per sconfiggere ogni muro esistente..

9-8 Rychlicki murato! Trento sta riuscendo a trovare continuità al muro.

8-8 Entra Mengozzi e chiude con autorità il punto.

8-7 Pinali trova le mani del muro per guadagnarsi il punto.

7-7 Errore di Lavia al servizio.

7-6 Il duo Cavuto-Lavia cancella Anderson! Il derby di Champions League sta prendendo il volo!

6-6 Ora Solè sale in cattedra, secondo punto consecutivo.

6-5 Lavia usa il muro a suo vantaggio per guadagnare il punto.

5-5 Primo tempo a segno di Solè.

5-4 Palla in posto 4 per Trento? Diagonale stretta. Questa volta ci pensa Lavia.

4-4 Rychlicki mette a segno il pari, muro di Trento colpevole.

4-3 Schiacciata di Pinali imprendibile.

3-3 Errore di Pinali al servizio.

3-2 Palla che passa fuori banda sull’attacco di Perugia, Trento va avanti.

2-2 Finalmente un muro vincente per Trento! Leon si fa stoppare da Sbertoli!

1-2 Michieletto sta provando a tenere in piedi i suoi, gran punto in diagonale.

0-2 Rychicki usa le mani del muro: subito un minibreak per Perugia.

1-0 Subito ace per Anderson. Da ricordare come Trento abbia ben pochi effettivi a disposizione.

SI RICOMINCIA CON PERUGIA AL SERVIZIO

25-18 SI CHIUDE IL PRIMO SET IN FAVORE DI PERUGIA, 25-17.

24-18 Graffio di Lavia in diagonale.

24-17 Schiacciata di Anderson che finisce a muro e poi sull’asticella di delimitazione della rete: sette set point Perugia.

23-17 Di nuovo Pinali! Ha preso coraggio l’azzurro!

23-16 Ancora Leon! Ace sulla riga! Perugia a due punti dal set!

22-16 E Leon risponde da par suo: schiacciata sulle mani di Sbertoli e punto.

21-16 Altro ace di Pinali! Palla in zona di conflitto tra Leon e Anderson!

21-15 Finalmente un punto gratis per Trento: arriva con l’ace di Pinali, primo squillo della sua partita.

21-14 Diagonale stretto di Michieletto, al momento da solo contro il mondo.

21-13 Stavolta la pipe di Anderson è regolare: tocca il muro, ma la palla è imprendibile.

20-13 Primo errore di Leon, che cicca una schiacciata parecchio complicata.

20-12 Leon usa la sua potenza a proprio vantaggio: pallonettino sul muro a tre e palla che muore a terra.

19-12 Invasione di Matt Anderson, punto gratuito per Trento.

19-11 Bordata di Leon su Sbertoli, pallone incontrollabile.

18-11 Giannelli manda in rete il servizio.

18-10 Pinali cerca le mani del muro con la diagonali, ma non le trova. Time out Trento.

16-10 Muro di Daniele Lavia su Rychicki.

16-9 Altro errore al servizio di Sole’

16-8 Furbata di Giannelli che anticipa il muro e spiazza la difesa avversaria.

15-8 Dall’altra parte c’è solo Michieletto! Parallela bestiale del nazionale azzurro.

15-7 Primo tempo SPAVENTOSO di Leon sull’errore in ricezione avversario.

14-7 Schiacciata di Rychicki toccata dal muro.

13-7 Diagonale vincente di Michieletto.

13-6 Perugia difende magistralmente il primo tempo di D’Heer, poi Leon buca il muro a tre avversario. Vola la Sir Sicoma.

12-6 Altro errore al servizio di Trento, già il quarto.

11-6 Squillo di Michieletto, che corregge una sua schiacciata difesa da Perugia.

11-5 Errore in battuta dello stesso Lavia.

10-5 Parallela da posto 2 per Lavia, toccata dal muro e finisce a terra.

9-4 Finalmente Trento, ma che fatica! Prima Pinali, poi Lavia, alla fine cede il muro perugino.

9-3 Il muro su Lavia! L’attacco di Trento è in estrema difficoltà!

8-3 Perugia! Ancora Anderson dopo uno scambio concitato, riesce ad avere la meglio d’astuzia sul muro.

7-3 Mani fuori del muro di Trento, ma prima c’è stata una grandissima difesa di Leon.

6-3 Il float di Solè finisce direttamente in rete.

6-2 Anche Michieletto sbaglia in battuta.

5-2 E arriva anche l’errore per Leon.

5-1 Errore in battuta per Trento.

4-1 Wout Deer sblocca Trento con una gran schiacciata.

4-0 Perugia con pazienza, il muro non è performante: time out immediato per Trento.

3-0 Arriva immediatamente uno strappo per Perugia, con la schiacciata di Leon sulle mani del muro, la palla finisce fuori.

2-0 Ace Perugia

1-0 Leon in schiacciata, il muro di Trento non mantiene

19.29 Prima della partita ci sarà un tributo a Simone Giannelli, ex della partita.

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match del quinto turno del match di volley tra Itas Trentino e Sir Sicoma Monini Perugia. match importante per il destino del girone, con Perugia al primo posto da imbattuta mentre Trento combatterà per un posto fra le migliori seconde.

Fondamentale quindi per i padroni di casa provare a portare a casa dei punti, ed in caso di vittoria potrebbero anche avvicinarsi ad una insperata leadership nel girone. Per la Sir questa è invece l’occasione per chiudere definitivamente i conti nel raggruppamento e ottenere la matematica qualificazione. Grande motivo d’interesse sarà anche la prima volta da ex alla BLM Group Arena per il palleggiatore Simone Giannelli, che è stato di casa a Trento per le precedenti dodici stagioni.

Il match inizierà alle ore 19.30 e sarà in diretta su Eurosport2, mentre OA Sport seguirà passo dopo passo ogni azione del match con la sua DIRETTA LIVE. Buon divertimento!

Foto: LivePhotosport