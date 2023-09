LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin oro olimpico! Battuto Mouat all’extra end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.56 Per la Svezia arriva dunque il primo oro olimpico della storia nel curling maschile, completando nel migliore dei modi un quadriennio trionfale in cui il team Edin si è imposto in tutti i Mondiali disputati.

10.54 Edin corona così una carriera leggendaria, conquistando il primo titolo olimpico dopo le delusioni di Sochi (bronzo) e Pyeongchang (argento). Grandissimo torneo anche per Mouat, argento al debutto a cinque cerchi.

10.52 VINCE LA SVEZIA!!! Mouat ha provato un tiro oltremodo spettacolare (che avrebbe messo seriamente in difficoltà Edin), senza riuscire però nell’impresa per pochi centimetri. Niklas Edin non deve nemmeno tirare l’ultima stone!

10.50 Edin copre il punto svedese con una guardia appena all’interno della casa. Adesso tocca a Mouat per l’ultimo tiro dei britannici.

10.46 Mouat continua a piazzare la guardia davanti alla propria stone gialla nella casa e aspetta così l’ultimo tiro per bocciare il punto svedese. Time-out Svezia.

10.42 Arriva il momento degli skip. Situazione cristallizzata al momento, ma Mouat deve togliere lo stone svedese a punto nei prossimi due tiri. Edin comunque avrà l’ultima parola, con un tiro che si profila abbastanza fattibile.

10.39 A metà extra end c’è una stone svedese a punto, ma al suo fianco c’è anche un sasso britannico che potrà rivelarsi utile nel prosieguo della mano. Nessuna guardia sopra la casa.

10.37 Sundgren è perfetto in avvio di extra end. Si complica la situazione per Mouat e compagni..

10.35 Primi tiri in cui la Gran Bretagna piazza guardie centrali, mentre la Svezia prova a spostarle lateralmente (senza poterle bocciare) in modo da avere più spazio per l’ultimo stone.

10.32 Che sangue freddo! Niklas Edin riesce nel suo intento e costringe Mouat a piazzare un draw per marcare un solo punto. Si va all’extra end!!! 4-4, Svezia con il martello nella mano decisiva.

10.30 Molto buono il penultimo tiro di Mouat, che costringe Edin ad un nuovo run per bocciare la stone britannica a punto.

10.28 EDIN!!!! Può essere la giocata della finale!!! Lo skip svedese promuove la propria stone con un angolo perfetto e riesce così a bocciare il punto britannico!

10.26 Time-out Svezia. Al momento il punto sarebbe britannico, ma non è semplice da rimuovere per Edin senza bocciare le proprie stone in casa.

10.24 Tocca agli skip! Edin può costringere Mouat a marcare un solo punto, avendo così a disposizione il martello all’extra end.

10.22 Perfetto run di Eriksson, che promuove la sua guardia per bocciare l’unica stone britannica in casa.

10.20 Che giocata di Wranaa!!! Bocciate entrambe le guardie britanniche, con la battente che si posiziona anche in protezione del punto centrale svedese…

10.19 Non riesce la tripla bocciata di Lammie. Svezia in buona posizione, con due stone a punto e nessun sasso britannico nella casa quando mancano cinque tiri (per ciascuna squadra) alla fine della mano.

10.17 Brutto errore di McMillan col secondo tiro. La Svezia occupa perfettamente il centro, per rendere complicatissimo il compito dei britannici.

10.15 McMillan piazza la guardia laterale. Strategia classica dei britannici per provare a fare due punti.

10.14 Britannici che andranno a caccia dei due punti, mentre Edin e compagni potrebbero anche accettare di subire un punto per poi avere il martello nell’extra end.

10.12 Ultimi tiri di ordinaria amministrazione, ci si gioca tutto nell’ultimo e decisivo end!!! 4-3 Svezia, ma la Gran Bretagna avrà il martello nella prossima mano.

10.10 Splendida doppia bocciata di Hardie! Si profila una mano nulla molto favorevole per il Team GB!

10.08 Hardie commette un piccolo errore. Sfuma probabilmente la possibilità britannica di marcare due punti in questo end.

10.06 Eriksson sblocca una situazione intricata, ma i britannici possono ancora provare a fare due punti.

10.04 A metà nono end, sono ancora aperti diversi scenari per come sono posizionate le stone nella casa.

10.02 Si sta formando un trenino di stone in casa dietro alla guardia centrale. La Gran Bretagna va a caccia dei due punti e quindi è costretta ad aprire.

10.00 Non precisissimo il punto piazzato da McMillan dietro alla guardia centrale svedese. Il nono end è comunque ancora molto giovane.

9.57 Edin non trema e piazza un draw perfetto, marcando un punto e riportandosi in vantaggio per 4-3 dopo otto mani. L’inerzia è però tutta in favore dei britannici, che adesso avranno finalmente a disposizione il martello.

9.55 Non riesce il doppio take-out di Edin. Gran Bretagna che può costringere la Svezia a marcare un solo punto.

9.53 Team GB che cambia strategia nel momento in cui entra in azione Mouat. Lo skip scozzese boccia il punto britannico e si posiziona con due stone gialle nella casa.

9.51 Gran Bretagna che continua a piazzare guardie centrali, prontamente rimosse dal team svedese. Questo fa comunque il gioco di Mouat e compagni.

9.48 Buona doppia bocciata sulle guardie di Wranaa, ma gli svedesi adesso stanno inseguendo il gioco dei britannici e non riescono a costruire nulla.

9.46 Gran Bretagna in grande spolvero in questa fase. Sundgren risponde e apre il centro, spostando la guardia centrale britannica.

9.43 Niente da fare, mano rubata della Gran Bretagna!! 3-3 dopo sette end, ma sarà sempre la Svezia ad avere l’ultimo tiro nella prossima mano.

9.42 Gli svedesi stanno progettando un tiro pazzesco, che potrebbe valere la medaglia d’oro con tre end di anticipo…

9.40 Edin sposta una guardia, ma la situazione non cambia. Mouat infatti copre nuovamente il centro e lascia un ultimo tiro quasi impossibile allo skip svedese…

9.38 Mouat piazza un’altra guardia frontale molto alta per difendere il punto. Potrebbe anche finire il match, se Edin dovesse riuscire a portare fuori dalla casa in qualche modo la stone gialla.

9.36 Entrano in azione gli skip: il punto attualmente è britannico, ma ci sono ben quattro stone svedesi nella casa… Ricordiamo che sarà proprio Edin a tirare l’ultimo sasso della mano.

9.34 Draw perfetto di Hardie!!! Svezia adesso in difficoltà!! Il punto britannico è perfettamente nel bottom ed è coperto da tre guardie frontali.

9.33 Piccolo spiraglio per la Gran Bretagna adesso, a tre tiri dalla fine della mano. End potenzialmente decisivo per la medaglia d’oro…

9.31 A metà end ci sono ben quattro sassi svedesi in casa, mentre quelli britannici sono tutti sopra la casa per coprire il centro.

9.29 Situazione molto delicata per Mouat. Quasi sicuramente non ci sarà mano nulla, ma c’è il rischio di subire un paio di punti.

9.27 Primo errore del match per il first svedese, che piazza un punto troppo lungo sotto al bottom. Gran Bretagna che può costruire qualcosa al centro dietro ad una doppia guardia.

9.25 Comincia il settimo end, con la Svezia che avrà nuovamente a disposizione l’ultimo tiro. Mouat deve costringere Edin a marcare un solo punto per poter poi andare all’attacco con il martello.

9.23 Mano nulla anche nel sesto end. Svezia che resta quindi in vantaggio 3-2 e con il martello per la prossima mano.

9.21 Non ci sono più sviluppi per Mouat in questo sesto end. Edin e compagni bocciano sistematicamente la stone britannica per avere la mano nulla grazie all’ultimo tiro.

9.19 Ancora Wranaa!!! Take-out perfetto che mette fuori gioco tutte le stone presenti in casa e la guardia frontale britannica! Svezia che va nuovamente verso una mano nulla.

9.17 Due stone svedesi a punto in questo momento, quando mancano ancora cinque tiri per squadra.

9.14 Gran Bretagna che chiude il centro con due guardie frontali. La Svezia non ne approfitta appieno, lasciando leggermente scoperta una stone rossa a punto.

9.12 Si riparte!!! Svezia in vantaggio 3-2 e con il martello nel sesto end.

9.09 In corso una pausa di qualche minuto prima del sesto end della Finale.

9.07 Nessuna sorpresa negli ultimi tiri. Mano nulla! Sempre 3-2 Svezia (con il martello) dopo cinque end, a metà partita.

9.05 Casa completamente vuota a tre tiri dalla fine (per entrambe le squadre). La Svezia non è interessata a marcare un solo punto e opterà per la mano nulla, conservando così il martello anche nel sesto end.

9.03 Strepitoso Wranaa!!! Con un solo tiro riesce a spazzare via tutte e quattro le stone presenti in casa!! Si va verso la mano nulla a questo punto.

9.01 Gran Bretagna che prova a chiudere il centro con i primi tiri della mano, per costringere la Svezia ad un solo punto.

8.58 Adesso sarà però la Svezia ad avere l’ultimo tiro del quinto end. Al termine di questa mano ci sarà una breve pausa.

8.56 Che rischio!!! Molto corto il draw di Mouat, ma l’azione di sweeping dei suoi compagni è decisiva per prendere il punto di un’incollatura! 3-2 Svezia dopo quattro mani.

8.54 Situazione molto complessa per Mouat, costretto ad un draw con l’ultimo tiro per prendere un solo punto.

8.51 STREPITOSO EDIN!!! Spazza via una stone britannica e prende il punto provvisorio, nascondendosi dietro alla guardia e all’altra stone avversaria.

8.49 Entrano in gioco gli skip per gli ultimi due tiri della quarta mano. Gran Bretagna che può provare a fare due punti, Edin deve inventarsi qualcosa…

8.48 Buon tiro di Eriksson, che riesce almeno a spostare la seconda stone gialla posizionandosi però dietro alla guardia.

8.46 Due stone britanniche nella casa a punto, ma c’è forse la possibilità di una doppia bocciata per Eriksson.

8.43 Lammie non trova una doppia bocciata e consente alla Svezia di spazzare via dalla casa un sasso britannico molto insidioso.

8.40 Per la prima volta in questa Finale, viene posizionata una guardia laterale (britannica) all’inizio della mano. Mouat deve cambiare marcia.

8.37 Niente da fare per Mouat, mano rubata dagli svedesi! 3-1 per Edin e compagni dopo il terzo end.

8.36 Edin è perfetto e costringe Mouat ad un ultimo tiro molto difficile. Svezia che adesso avrebbe addirittura due punti…

8.35 MOSTRUOSO MOUAT!!!!! Che carambola!!! Triplo take-out britannico! Edin adesso non può sbagliare il suo ultimo tiro, altrimenti rischia di subire due punti…

8.33 Edin protegge la stone svedese attualmente a punto (nel bottom). Mouat rischia di farsi rubare la mano, ma potrebbe anche fare due o tre punti con un tiro spettacolare.

8.31 Tante stone nella casa prima degli skip. Può essere un momento importante della Finale.

8.29 Eriksson si inventa un gran tiro e cambia l’inerzia del terzo end. Team GB che comunque si nasconde bene dietro alla guardia centrale e può ancora costruire gioco.

8.27 Wranaa ha provato un doppio take-out, riuscendo però solo a muovere la seconda stone avversaria. Gran Bretagna che può ancora provare a farne due.

8.26 Mancano ancora cinque tiri (per ciascuna squadra), ma la Gran Bretagna ha due stone nella casa e può provare a costruire una mano da due punti.

8.24 Entrambe le formazioni stanno optando per un gioco centrale, dietro ad una guardia frontale posizionata ad inizio end.

8.22 Ricordiamo che la Svezia gioca con le stone rosse, mentre la Gran Bretagna usa i sassi gialli.

8.20 Svezia avanti 2-1 dopo due end! Nella terza mano sarà però la Gran Bretagna ad avere il martello.

8.18 Niente da fare, Mouat non riesce a nascondere la sua stone gialla dopo la bocciata. Edin adesso ha un ultimo tiro abbastanza semplice per ottenere due punti.

8.16 Mouat deve inventarsi una magia per evitare i due punti svedesi con il suo ultimo tiro.

8.13 Arriva il momento degli skip in questo secondo end: Svezia in ottima posizione (con due stone nella casa) per mettere a segno due punti.

8.11 Primo vero errore della Finale: Lammie boccia una delle due stone svedesi presenti in casa ma non riesce a rimanere con la battente.

8.10 Lammie non sbaglia nulla con i take-out, ma Wranaa risponde presente e mette la Svezia nelle condizioni di poter fare due punti.

8.09 Livello di gioco stellare fino a questo momento, anche da parte dei first McMillan e Sundgren.

8.07 Comincia il secondo end, con la Svezia che avrà a disposizione l’ultimo tiro.

8.06 Mouat non sbaglia l’ultimo tiro e piazza la sua stone esattamente in mezzo alla casa, regalando alla Gran Bretagna l’1-0 dopo la prima mano.

8.04 Che giocata di Edin!!! Hit and roll perfetto, adesso Mouat deve andare a punto con un draw non così banale.

8.02 Ottimo take-out di Edin al primo tiro della sua Finale. La Svezia può costringere i britannici a marcare un solo punto.

8.00 Tocca agli skip! Ultimi due tiri a disposizione per entrambe le squadre. Gran Bretagna adesso con un solo punto, ma con la chance di poter provare a trovarne un secondo.

7.58 Entrano in azione i third: ottimo tiro per il britannico Hardie, adesso ci sono due stone gialle (Team GB) nella casa che devono preoccupare Edin e compagni.

7.57 Due buoni take-out del second britannico Lammie, anche se non sarà semplice andare a caccia dei due punti in questo end.

7.55 Lammie boccia la guardia frontale svedese e prova a liberare la parte centrale della casa, ma adesso Wranaa potrà attaccare.

7.54 Svezia che vuole chiudere il centro con una guardia frontale, in modo da rendere il più difficile possibile l’ultimo tiro di Mouat.

7.52 Ormai ci siamo: si comincia!!! Primo tiro a disposizione per il Team Edin.

7.50 Svezia che va a caccia del primo oro olimpico della sua storia nel curling maschile (dopo due argenti e un bronzo), mentre la Gran Bretagna ha già trionfato nella prima edizione di Chamonix nel 1924 per poi ottenere anche un argento a Sochi 2014.

7.47 In semifinale la Svezia ha regolato il Canada per 5-3, mentre la Gran Bretagna si è imposta per 8-4 sui campioni olimpici in carica degli Stati Uniti.

7.45 I britannici hanno chiuso in prima posizione il round robin (8 vinte e 1 persa) davanti agli svedesi (7/2), di conseguenza avranno il vantaggio dell’ultimo stone in occasione del primo end di questa Finale.

7.42 Edin vs Mouat è diventata ormai una grande classica del curling maschile internazionale visto che questa sfida è stata la finale dei Mondiali 2021 (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dagli scozzesi).

7.39 Mouat, 27 anni, ha invece regalato alla Scozia due titoli europei (l’ultimo nel 2021 battendo in finale proprio la Svezia) e due podi mondiali, oltre ad una medaglia d’oro iridata in doppio misto nel 2021 in coppia con Jennifer Dodds.

7.36 Il fenomenale skip svedese classe 1985 vanta in bacheca la bellezza di cinque titoli mondiali (gli ultimi tre consecutivi post-Pyeongchang) e sette europei, ma ai Giochi si è dovuto accontentare di un bronzo a Sochi 2014 e di un argento in Corea nel 2018.

7.33 Niklas Edin contro Bruce Mouat. Si preannuncia una sfida fra titani con in palio quello che sarebbe per entrambi il primo oro olimpico della carriera.

7.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta di Svezia-Gran Bretagna, Finale del torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Gran Bretagna, Finale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio della capitale cinese si assegna l’ambita medaglia d’oro. Le due grandi favorite della vigilia si fronteggeranno nell’atto conclusivo, ormai diventata una grande classica di questo sport visto che questa sfida è stata la finale dei Mondiali 2021 (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dagli scozzesi).

Niklas Edin e compagni inseguono il titolo. Il fuoriclasse gialloblù vuole l’agognato oro olimpico dopo l’amara finale persa quattro anni fa a PyeongChang e il bronzo di Sochi 2014. Il quartetto guidato da Bruce Mouat ha tutte le carte in regola per fronteggiarlo alla pari. Si preannuncia un confronto serrato, equilibrato e decisamente appassionante. La Svezia ha regolato il Canada in semifinale, la Gran Bretagna si è sbarazzata degli USA.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Svezia- Gran Bretagna, Finale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.50. Buon divertimento a tutti.

