LIVE Slittino, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller parte forte, i tedeschi si nascondono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.35: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per altre due sessioni di prove sulla pista olimpica di slittino. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio

15.34: Queste le classifiche delle due prove odierne del gruppo B:

SECONDA PROVA

1 ITA FISCHNALLER Dominik 57.810 0.000

2 LAT APARJODS Kristers 57.906 +0.096

3 ROC PAVLICHENKO Semen 58.311 +0.501

4 ITA FELDERER Leon 58.422 +0.612

5 LAT BERZINS Gints 58.518 +0.708

6 CAN WATTS Reid 58.519 +0.709

7 SVK NINIS Jozef 58.786 +0.976

8 USA GUSTAFSON Jonathan 58.798 +0.988

9 ROC GORBATCEVICH Aleksandr 58.799 +0.989

10 LAT DARZNIEKS Arturs 58.827 +1.017

11 AUS FERLAZZO Alexander 58.990 +1.180

12 USA MAZDZER Chris 59.037 +1.227

13 ITA FISCHNALLER Kevin 59.057 +1.247

14 ROC REPILOV Roman 59.074 +1.264

15 SVK SKUPEK Marian 59.574 +1.764

16 USA WEST Tucker 1:00.205 +2.395

17 JPN KOBAYASHI Seiya 1:00.510 +2.700

18 KOR LIM Namkyu 1:02.633 +4.823

PRIMA PROVA

1 ITA FISCHNALLER Dominik 57.832 0.000

2 ITA FISCHNALLER Kevin 58.092 +0.260

3 ITA FELDERER Leon 58.246 +0.414

4 CAN WATTS Reid 58.274 +0.442

5 ROC REPILOV Roman 58.360 +0.528

6 ROC PAVLICHENKO Semen 58.405 +0.573

7 USA WEST Tucker 58.433 +0.601

8 LAT DARZNIEKS Arturs 58.462 +0.630

9 LAT APARJODS Kristers 58.498 +0.666

10 USA GUSTAFSON Jonathan 58.650 +0.818

11 ROC GORBATCEVICH Aleksandr 58.661 +0.829

12 USA MAZDZER Chris 58.983 +1.151

13 SVK SKUPEK Marian 59.205 +1.373

14 AUS FERLAZZO Alexander 1:00.113 +2.281

15 SVK NINIS Jozef 1:00.341 +2.509

16 KOR LIM Namkyu 1:00.528 +2.696

17 JPN KOBAYASHI Seiya 1:02.869 +5.037

LAT BERZINS Gints DNF

15.32: Queste le classifiche delle due prove di oggi del Gruppo A. Da tenere conto sempre che è avvantaggiato chi scende più tardi per via della velocizzazione del ghiaccio con le temperature più basse.

SECONDA PROVA

1 AUT KINDL Wolfgang 57.724 0.000

2 AUT GLEIRSCHER Nico 57.803 +0.079

3 AUT GLEIRSCHER David 57.922 +0.198

4 GER LUDWIG Johannes 58.116 +0.392

5 GER LOCH Felix 58.499 +0.775

6 GER LANGENHAN Max 58.524 +0.800

7 UKR DUKACH Anton 58.756 +1.032

8 SWE KOHALA Svante 59.037 +1.313

9 CHN FAN Duoyao 59.496 +1.772

10 ROU CRETU Valentin 59.556 +1.832

11 GBR STAUDINGER Rupert 59.611 +1.887

12 POL SOCHOWICZ Mateusz 59.674 +1.950

13 BUL ANGELOV Pavel 59.982 +2.258

14 CZE LEJSEK Michael 1:00.173 +2.449

15 BIH NIKOLAJEV Mirza 1:00.189 +2.465

16 GEO KUMARITASHVILI Saba 1:00.999 +3.275

UKR MANDZIY Andriy DNS

PRIMA PROVA

1 AUT KINDL Wolfgang 57.760 0.000

2 AUT GLEIRSCHER David 57.816 +0.056

3 GER LUDWIG Johannes 58.000 +0.240

4 AUT GLEIRSCHER Nico 58.181 +0.421

5 GER LANGENHAN Max 58.527 +0.767

6 GER LOCH Felix 58.750 +0.990

7 SWE KOHALA Svante 58.925 +1.165

8 CHN FAN Duoyao 59.103 +1.343

9 GBR STAUDINGER Rupert 59.497 +1.737

10 CZE LEJSEK Michael 59.649 +1.889

11 ROU CRETU Valentin 59.818 +2.058

12 POL SOCHOWICZ Mateusz 59.851 +2.091

13 BUL ANGELOV Pavel 59.934 +2.174

14 BIH NIKOLAJEV Mirza 1:01.074 +3.314

15 GEO KUMARITASHVILI Saba 1:01.557 +3.797

UKR DUKACH Anton DNF

UKR MANDZIY Andriy DNS

15.30: Un convincente Dominik Fischnaller vince anche la seconda prova del gruppo B. Il miglior tempo resta dell’austriaco Kindl ma l’azzurro ha dimostrato di aver raggiunto subito un buon feeling con il tracciato olimpico e con il ghiaccio cinese. Buone notizie dunque per gli appassionati azzurri

15.28: Un errore nella parte centrale per lo statunitense West che accumula un ritardo di 2″395 ed è 16mo

15.26: Ottavo posto provvisorio per lo statunitense Gustafson che ha un ritardo di 0″988

15.25: Ancora una prova al di sotto delle attese per lo statunitense Mazdzer che è 11mo a 1″227

15.23: Errori gravi per il coreano Lim che accumula un ritardo di 4″823 ed è 15mo, ultimo

15.22: Il giapponese Kobayashi accumula un ritardo di 2″700 e si inserisce in 14ma posizione

15.20: decimo posto per l’australiano Ferlazzo a 1″180 dalla vetta

15.18: E’ sesto il canadese Watts che subisce un distacco di 0″709

15.16: E’ ANCORA PRIMO DOMINIK FISCHNALLER! L’azzurro conferma di aver trovato da subito un ottimo feeling con la pista e con il tempo di 57″8109 va al comando rifilando 96 millesimi ad un Aparjods che sembrava inavvicinabile

15.14: Altra buona prova per l’azzurro Leon Felderer che si piazza al terzo posto a 0″516

15.12: Seconda prova non all’altezza della prima per Kevin Fischnaller che si inserisce al settimo posto a 1″151 da Aparjods

15.11: Lontano anche il russo Gorbatcevich che è quinto a 0″893

15.09: Qualche sbavatura per il russo Repilov che resta a distanza dai migliori: sesto a 1″168

15.08: Il russo Pavlichenko non riesce a tenere il ritmo di Aparjods e si deve accontentare del secondo posto a 0″405

15.06: Bella prova del lettone Aparjods che scende sotto i 58″. E’ primo con un vantaggio di 612 millesimi sul compagno di squadra Berzins. Tempo di 57″906. Attenzione perchè più si raffredda l’aria e più si velocizza il ghiaccio

15.04: Va al comando con margine il lettone Berzins con un vantaggio di 0″268 su Ninis

15.03: Non si ripete il lettone Darznieks che si inserisce in seconda posizione a 41 millesimi dalla vetta

15.01: Lo slovacco Ninis invece fa meglio e va al comando con un vantaggio di 0″788

15.00: Fa peggio rispetto alla prima prova lo slovacco Skupek che chiude con 59″574

14.49: Questa la classifica parziale al termine della prima prova del Gruppo B:

1 ITA FISCHNALLER Dominik 57.832 0.000

2 ITA FISCHNALLER Kevin 58.092 +0.260

3 ITA FELDERER Leon 58.246 +0.414

4 CAN WATTS Reid 58.274 +0.442

5 ROC REPILOV Roman 58.360 +0.528

6 ROC PAVLICHENKO Semen 58.405 +0.573

7 USA WEST Tucker 58.433 +0.601

8 LAT DARZNIEKS Arturs 58.462 +0.630

9 LAT APARJODS Kristers 58.498 +0.666

10 USA GUSTAFSON Jonathan 58.650 +0.818

11 ROC GORBATCEVICH Aleksandr 58.661 +0.829

12 USA MAZDZER Chris 58.983 +1.151

13 SVK SKUPEK Marian 59.205 +1.373

14 AUS FERLAZZO Alexander 1:00.113 +2.281

15 SVK NINIS Jozef 1:00.341 +2.509

16 KOR LIM Namkyu 1:00.528 +2.696

17 JPN KOBAYASHI Seiya 1:02.869 +5.037

LAT BERZINS Gints DNF

14.46: E’ tripletta azzurra nel Gruppo B! Lo statunitense West chiude con un ritardo di 0″601 ed è settimo

14.45: Nono posto per lo statunitense Gustafson a 0″818 dalla vetta

14.44. Resta lojntano dai primi lo statunitense Mazdzer che con 1″151 di ritardo è decimo

14.42: Il coreano Lim con 2″696 di ritardo si inserisce in 14ma posizione

14.39: Il giapponese Kobayashi accumula 5″037 di ritardo e chiude al 13mo posto

14.38: Undicesimo posto per l’australiano Ferlazzo a 2″281 da Fischnaller

14.36: Il tempo va calcolato sui componenti di questo gruppo perchè l’abbassamento delle temperature crea un vantaggio per chi è sceso dopo ma comunque bella prova degli italiani

14.35: PRIMO POSTO PER DOMINIK FISCHNALLER! Si avvicina molto all’austriaco Kindl: 57″832 il tempo dell’azzurro che ha tenuto una condotta molto equilibrata e costante! Ha un vantaggio di 0″260 sul cugino Fischnaller

14.33: Bene anche il secondo azzurro, Felderer. E’ secondo alle spalle del compagno con un ritardo di 0″154

14.31: Bravo Kevin Fischnaller! Va nettamente al comando nel gruppo con 0″268 di vantaggio su Repilov. Bella prova dell’italiano, che resta a circa 3 decimi da Kindl

14.29: Il peggiore dei russi è Gorbatcevich che chiude al quinto posto a 0″301. Tocca a Kevin Fischnaller

14.27: Guizzo finale del russo Repilov che, dopo aver inseguito per tutto il tracciato, va al comando con 45 millesimi di vantaggio sul compagno

14.26: Primo posto provvisorio per il russo Pavlichenko con 57 millesimi di vantaggio sul lettone ma i tempo sono nettamente superiori rispetto a quelli degli austriaci del gruppo precedente

14.24: Gara parallela rispetto a Darnieks per il lettone Aparjods che deve accontentarsi del secondo posto a 36 millesimi dalla vetta

14.22: Errore nel finale, quando era leggermente in vantaggio, per il lettone Berzins che non taglia il traguardo

14.20: Va al comando il forte lettone Darznieks che fa segnare un tempo di 0″743 migliore rispetto a Skupek

14.18: Lo slovacco Ninis non riesce a fare meglio del compagno chiudendo secondo con un ritardo netto di 1″136

14.15: Lo slovacco Skupek apre la prova con un crono da 59″205

14.12: Sono 18 gli atleti al via nel secondo gruppo. Ecco la lista di partenza:

1 SVK SKUPEK Marian

2 SVK NINIS Jozef

3 LAT DARZNIEKS Arturs

4 LAT BERZINS Gints

5 LAT APARJODS Kristers

6 ROC PAVLICHENKO Semen

7 ROC REPILOV Roman

8 ROC GORBATCEVICH Aleksandr

9 ITA FISCHNALLER Kevin

10 ITA FELDERER Leon

11 ITA FISCHNALLER Dominik

12 CAN WATTS Reid

13 AUS FERLAZZO Alexander

14 JPN KOBAYASHI Seiya

15 KOR LIM Namkyu

16 USA MAZDZER Chris

17 USA GUSTAFSON Jonathan

18 USA WEST Tucker

14.08: Tutto pronto per le prove del Gruppo B

13.40: Alle 14.15 è il momento del gruppo B con gli azzurri. A fra poco

13.36: Lontano dai migliori il georgiano Kumaritashvili che chiude al 16mo posto a 3″275

13.35: E’ ancora Ludwig il migliore dei tedeschi, quarto a 0″392 e anche lui in difficoltà nel finale

13.34: Le difficoltà si annidano tutte nella seconda parte per i tedeschi: Loch perde tanto e chiude quarto a 0″775 da Kindl

13.32: Ancora problemi nelle ultime curve per il tedesco Langenhan che con un ritardo di 8 decimi si inserisce al quarto posto

13.30: Pensate il ritardo del britannico Staudinger che chiude all’ottavo posto a 1″887

13.29: Ritardo di 2″449 per il ceco Lejsek che è al penultimo posto, decimo

13.27. Si migliora nettamente rispetto alla prova precedente l’austriaco Nico Gleirscher che si inserisce al secondo posto a soli 79 millesimi dal compagno Kindl e davanti al fratello David

13.25: Ancora primo posto per l’austriaco Kindl che va al comando con un vantaggio di 0″198 su Gleirscher

13.24: Ottima seconda parte di tracciato per l’austriaco David Gleirscher che va in testa con 0″834 di vantaggio

13.22: Meno bene rispetto alla prova precedente il cinese Fan che accumula un ritardo di 0″740 ed è terzo

13.20: Limita gli errori il bosniaco Nikolaev che con un ritardo di 1″433 è sesto e ultimo

13.19: Quinto e ultimo posto per il bulgaro Angelov che chiude a 1″226 dalla testa

13.17: Si inserisce in terza posizione il rumeno Cretu con un ritardo di 8 decimi

13.15: Il polacco Sochowicz accumula un ritardo di 918 millesimi ed è terzo

13.13: Non sbaglia stavolta l’ucraino Dukach che chiude al comando con un vantaggio di 0″281 su Kohala

13.11: Lo svedese Kohala fa peggio rispetto alla manche precedente con 59″037

13.10: Inizia la seconda prova

13.02: Questa la classifica della prima prova:

1 AUT KINDL Wolfgang 57.760 0.000

2 AUT GLEIRSCHER David 57.816 +0.056

3 GER LUDWIG Johannes 58.000 +0.240

4 AUT GLEIRSCHER Nico 58.181 +0.421

5 GER LANGENHAN Max 58.527 +0.767

6 GER LOCH Felix 58.750 +0.990

7 SWE KOHALA Svante 58.925 +1.165

8 CHN FAN Duoyao 59.103 +1.343

9 GBR STAUDINGER Rupert 59.497 +1.737

10 CZE LEJSEK Michael 59.649 +1.889

11 ROU CRETU Valentin 59.818 +2.058

12 POL SOCHOWICZ Mateusz 59.851 +2.091

13 BUL ANGELOV Pavel 59.934 +2.174

14 BIH NIKOLAJEV Mirza 1:01.074 +3.314

15 GEO KUMARITASHVILI Saba 1:01.557 +3.797

UKR DUKACH Anton DNF

UKR MANDZIY Andriy DNS

13.01: Tra poco la seconda parte di prove del primo gruppo

13.00: Lontanissimo dalla testa il georgiano Kumaritashvili che chiude al 15mo posto a 3″797 da Kindl

12.58: Il migliore dei tedeschi è Ludwig che perde qualcosa nella seconda parte del tracciato ma si inserisce al terzo posto a 0″240 da Kindl. Due austriaci al comando

12.56: Anche il maestro tedesco Loch non trova subito il feeling giusto con la pista olimpica e si insedia al quinto posto a 990 millesimi dalla testa

12.54: Prima prova tutt’altro che impeccabile per il primo dei tedeschi, Langenhan che accumula un ritardo di 0″767 e si inserisce al quarto posto alle spalle degli austriaci

12.53: Il britannico Staudinger chiude la sua prova con un ritardo di 1″737 e si inserisce in sesta posizione

12.51: Netto il ritardo del ceco Lejsek che conclude la sua prova a 1″889 da Kindl, al sesto posto

12.50: Terzo posto provvisorio per l’austriaco Nico Gleirscher che chiude a 0″421 dal compagno Kindl

12.48: Primo posto per Wolfgang Kindl con 0″056 di vantaggio sul compagno di squadra Davide Gleirscher che gli ha rosicchiato qualcosa nel finale

12.46: Scava il primo solco l’austriaco David Gleirscher che va in testa con un vantaggio di 1″109 su Kohala

12.45: Buona prova del cinese Fan che resta in scia rispetto allo svedese Kohala e chiude al secondo posto a 0″178. Ora attenzione agli austriaci

12.43: Numerose imperfezioni per il bosniaco Nikolajev che accumula 2″149 di ritardo ed è quinto

12.41: Anche il rumeno Cretu perde tanto nell’ultima parte, quasi mezzo secondo e si inserisce in quarta posizione a 1″009 dalla vetta

12.39: Secondo posto provvisorio per il rumeno Cretu che chiude a 0″839 da Kohala, perdendo molto nel tratto finale

12.37. Prova col freno a mano tirato per il polacco Sochowicz che chiude con 0″926 di ritardo da Kohala, secondo al momento

12.35: Prova subito interrotta. Non parte l’ucraino Mandziy, tocca al polacco Sochowicz

12.33. errore all’ultima curva quando era nettamente davanti per l’ucraino Dukach che non taglia il traguardo

12.31: Tempo di 58″925 per lo svedese Kohala, primo crono di riferimento

12.31: Tutto pronto per il via del primo concorrente, lo svedese Kohala

12.29: Alle ore 14.20 italiane (le 21.20 locali), invece, toccherà al gruppo B: vedremo all’opera i nostri Kevin Fischnaller, Dominik Fischnaller, Leon Felderer e i russi Semen Pavlichenko, Roman Repilov e Aleksandr Gorbatcevich, senza dimenticarsi degli statunitensi guidati da Tucker West e dei lettoni.

12.27: Questa la lista dei partenti del Gruppo A:

1 SWE KOHALA Svante

2 UKR DUKACH Anton

3 UKR MANDZIY Andriy

4 POL SOCHOWICZ Mateusz

5 ROU CRETU Valentin

6 BUL ANGELOV Pavel

7 BIH NIKOLAJEV Mirza

8 CHN FAN Duoyao

9 AUT GLEIRSCHER David

10 AUT KINDL Wolfgang

11 AUT GLEIRSCHER Nico

12 CZE LEJSEK Michael

13 GBR STAUDINGER Rupert

14 GER LANGENHAN Max

15 GER LOCH Felix

16 GER LUDWIG Johannes

17 GEO KUMARITASHVILI Saba

12.24: Alle ore 12.36 italiane (le 19.36 locali) spazio al gruppo A, in cui figurano soprattutto gli austriaci David Gleirscher, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher e i tedeschi Max Langenhan, Felix Loch, Johannes Ludwig.

12.20: In programma oggi le prime prove cronometrate di slittino maschile. Una doppia sessione per gli uomini (divisi in due gruppi, ciascuno affronterà due discese), che potranno testare le condizioni del budello in vista delle gare dei prossimi giorni.

12.17: L’attesa e tanta e, ovviamente, gli atleti vogliono testarsi sul ghiaccio asiatico per iniziare a studiare le linee giuste da attaccare nelle giornate più importanti dell’anno, quelle che assegnano il titolo a Cinque Cerchi.

12.14: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di prove di singolo maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove di singolo maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L'attesa e tanta e, ovviamente, gli atleti vogliono testarsi sul ghiaccio asiatico per iniziare a studiare le linee giuste da attaccare nelle giornate più importanti dell'anno, quelle che assegnano il titolo a Cinque Cerchi.

In programma oggi le prime prove cronometrate di slittino maschile. Una doppia sessione per gli uomini (divisi in due gruppi, ciascuno affronterà due discese), che potranno testare le condizioni del budello in vista delle gare dei prossimi giorni. Il più atteso in casa Italia sarà il 28enne carabiniere di Bressanone Dominik Fischnaller, quinto lo scorso anno in Coppa del Mondo e quarto quattro anni fa a PyeongChang per soli 2 millesimi. Insieme a Dominik Fischnaller saranno al via Kevin Fischnaller, e Leon Felderer.

Alle ore 12.36 italiane (le 19.36 locali) spazio al gruppo A, in cui figurano soprattutto gli austriaci David Gleirscher, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher e i tedeschi Max Langenhan, Felix Loch, Johannes Ludwig. Alle ore 14.20 italiane (le 21.20 locali), invece, toccherà al gruppo B: vedremo all’opera i nostri Kevin Fischnaller, Dominik Fischnaller, Leon Felderer e i russi Semen Pavlichenko, Roman Repilov e Aleksandr Gorbatcevich, senza dimenticarsi degli statunitensi guidati da Tucker West e dei lettoni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove di singolo maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. Il primo gruppo scatterà alle 12.36 ora italiana, il secondo alle 14.20. Buon divertimento!

Photo Lapresse