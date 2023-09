LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: LEGGENDA ARIANNA FONTANA, E’ D’ORO NEI 500!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.26: per oggi è tutto! Grazie per averci seguito e buona giornata… d’oro!!!

14.24: I podi di oggi. Nei 500 donne oro all’Italia con Arianna Fontana, argento all’Olanda con Schulting, bronzo al Canada con Boutin. Nei 1000 maschili oro alla Cina con Ziwei Ren, argento per la Cina con Wenlong Li, bronzo per l’Ungheria con Shaolin Liu

14.23: Tra poco la premiazione di Arianna Fontana che è entrata nella leggenda non solo di questa specialità ma dello sport italiano: decima medaglia olimpica ma soprattutto ottenuta con un capolavoro nel finale contro la più forte, l’olandese Schulting. E’ il primo oro per l’Italia a Pechino 2022

14.21: L’oro va a Ziwei Ren, che però aveva usato le mani sul traguardo. Diciamo che non è una decisione limpidissima, secondo posto per Wenlong Li, bronzo per l’Ungheria con Shaolin Liu

14.20: Squalificato Shaolin Sandor Liu

14.17: Attendiamo le decisioni della giuria perchè sul traguardo si sono praticamente avvinghiati l’ungherese e il cinese e in precedenza qualche spinta c’è stata

14.16: Sul traguardo vince Shaolin Sandor Liu! Argento per la Cina con Ren, bronzo per la Cina con Wu

14.15: Ren e Wu, Cina davanti

14.14: Si riparte!

14.11: Contatto di lama e rottura per Shaoang Liu. Si deve ripetere la finale che era già oltre la metà

14.10: Partiti

14.07: Questa la composizione della finale dei 1000 maschili:

1 2 HUN LIU Shaolin Sandor

2 48 CHN WU Dajing

3 54 CHN REN Ziwei

4 94 CHN LI Wenlong

5 1 HUN LIU Shaoang

14.06: La vittoria dell’olandese De Laat nella finale B dei 1000

14.05: Al via la finale B dei 1000 maschili:

1 19 USA HEO Andrew

2 5 NED de LAAT Itzhak

9 3 32 TUR AKAR Furkan

14.02: Arianna Fontana conquista la sua decima medaglia olimpica ed è il primo oro per l’Italia a Pechino 2022, UNA LEGGENDA! Argento per l’olandese Schulting, bronzo per il Canada con Boutin! Quarta la cinese Zhang, quinta la belga Desmet

14.01: FANTASTICA ARIANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Era dietro a due giri dal termine, si è lanciata ed ha superato Schulting a un giro e mezzo dalla fine, fantastica azione dell’azzurra che poi si è difesa nel finale

14.00: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO FONTANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

13.59: Si riparte

13.58: Si lavora sulle lame di Fontana e Schulting che si sono toccate al termine della prima curva. Tra poco si riparte

13.57: Arianna Fontana va a terra e si riparte

13.56: Partenza falsa di Boutin, prossima falsa è squalifica

13.55: Tensione altissima, ci si prepara alla partenza

13.53: Atlete in pista!

13.53: CI SIAMO! FINALE A 5 E C’E’ ARIANNA FONTANA! Ci aspetta una grande battaglia:

1 3 ITA FONTANA Arianna

2 1 NED SCHULTING Suzanne

3 35 CAN BOUTIN Kim

4 45 CHN ZHANG Yuting

5 5 BEL DESMET Hanne

13.51: La vittoria della russa Seregina nella finale B, seconda Jaszapati, terza Charles

13.49: Tra poco la finale B dei 500 femminili con:

1 141 ROC SEREGINA Elena

2 50 CAN CHARLES Alyson

3 10 HUN JASZAPATI Petra

13.42: Ancora un coreano squalificato, è Lee. Tutti fuori i coreani, tre cinesi in finale, avanzato in finale Shaoang Liu. Due ungheresi e tre cinesi in finale

13.39: Shaolin Liu vince la seconda semifinale, secondo posto per il coreano Lee, terzo posto per il cinese Wu che potrebbe essere ripescato. Aspettiamo la giuria

13.37: Al via nella seconda semifinale:

1 46 KOR LEE Juneseo

2 1 HUN LIU Shaoang

3 19 USA HEO Andrew

4 48 CHN WU Dajing

5 5 NED de LAAT Itzhak

6 2 HUN LIU Shaolin Sandor

13.36: Squalificato il coreano Hwang, decisione non del tutto condivisibile. In finale i due cinesi e Akar possibile ripescato

13.34: Vince il cinese Hwang, secondo posto per il cinese Ren, terzo posto per il cinese Li

13.31: Al via la prima semifinale maschile con:

1 52 KOR HWANG Daeheon

2 32 TUR AKAR Furkan

3 94 CHN LI Wenlong

4 54 CHN REN Ziwei

5 195 KOR PARK Janghyuk

13.30: Desmet viene ripescata in finale. Schultin, Zhang, mentre viene eliminata Qu. Finale a 5

13.28: Dominio dell’olandese Schulting che vola in finale, sembra Jaszapati al secondo posto ma sarà fotofinish

13.27: Al via nella seconda semifinale:

1 1 NED SCHULTING Suzanne

2 5 BEL DESMET Hanne

3 41 CHN QU Chunyu

4 10 HUN JASZAPATI Petra

5 45 CHN ZHANG Yuting

13.26: In finale anche la canadese Boutin, Arianna Valcepina, ultima non sarà in finale B

13.25: GRANDE ARIANNA FONTANAAAAAAAAAA!! VINCE LA PRIMA SEMIFINALE DI AUTORITA’ E VA IN FINALE! Esce Arianna Valcepina

13.23: Al via la prima prima semifinale dei 500 donne con:

1 35 CAN BOUTIN Kim

2 3 ITA FONTANA Arianna

3 97 ITA VALCEPINA Arianna

4 141 ROC SEREGINA Elena

5 50 CAN CHARLES Alyson

13.14: Knegt squalificato. Si qualificano Li e Shaolin Liu

13.11: Vince il coreano Hwang davanti all’olandese Knegt che ne ha buttati fuori un paio ed è a forte rischio squalifica

13.09: Squalificati Krueger e Corey, avanzati gli altri

13.07: Nel prossimo quarto al via Hwang, Knegt, Li, Shaolin Liu e Pivirotto

13.05: Incredibile finale! Cadono i primi tre ma ci saranno squalifiche! Vince l’ungherese Krueger, secondo il turco Akar

13.02: Al via nel terzo quarto Ren, Corey, De Laat, Krueger, Akar

13.01: Nel secondo quarto vince il coreano Lee, secondo l’ungherese Shaoang Liu, terzo il francese Fercoq

12.58: Niente da fare per Sighel, che viene addirittura penalizzato, squalificato Pierre-Gilles, avanza anche il coreano Park che difficilmente ci sarà per la semifinale

12.55: Problema alla mano per Park che viene portato via in barella

12.54: Vince lo statunitense Heo, secondo il canadese Pierre-Gilles, terzo in cinese Wu

12.53: Cade Pietro Sighel per un contatto con il coreano Park in tentativo di sorpasso. Vedremo la decisione della giuria

12.51: C’è Pietro Sighel al via del primo quarto di finale dei 1000 metri con Wu, Pierre-Gilles, Park, Heo

12.50: Squalificata la statunitense Santos

12.48: L’olandese Schulting vince l’ultimo quarto davanti alla cinese Qu, cadute le altre due protagoniste

12.43: Squalificata Martina Valcepina per partenza falsa. Un movimento leggerissimo in anticipo dell’azzurra che è una specialista di questa gara. Peccato

12.42: Squalificata Prosvirnova, avanza Zhang. C’è Martina Valcepina nel quarto con Schulting, Qu, Kikuchi, Santos

12.40: ARIANNA FONTANAAAAAAA!!! Prima dal primo all’ultimo centimetro di gara e qualificata in semifinale! Secondo posto per la belga Desmet. Cadute Choi e Zhang ma potrebbero esserci squalifiche e avanzamenti

12.39: Squalificata l’olandese Velzeboer, terzo posto per la statunitense Biney

12.38: Al via nella terza batteria Arianna Fontana con Choi, Zhang, Prosvirnova e Desmet

12.37: Primo posto per l’ungherese Jaszapati, secondo posto per l’olandese Velzeboer. Terza e in attesa di ripescaggio la russa Seregina. Caduta Boersma

12.34: Penalizzata la Brunelle e dunque Arianna Valcepina è in semifinale! Qualificata anche Charles danneggiata dalla compagna

12.31: Vittoria per la canadese Butin, secondo posto per l’altra canadese Brunelle e terza A. Valcepina ma c’è stata una caduta e vedremo cosa deciderà la giuria

12.30: Al via nel primo quarto dei 500 Boutin, Charlse, A. Valcepina, Fan, Brunelle. Passano le migliori due più le migliori due terze classificate

12.28: I nomi dei rivali sono quelli dei fratelli ungheresi Liu, del primatista del mondo Hwang Dae-heon, senza dimenticare il cinese guidata Wu Daijing.

12.26: In programma oggi anche quarti, semifinali e finale dei 1000 maschili. Al via c’è Pietro Sighel, grande protagonista dell’argento in staffetta

12.22: Non sarà semplice per la campionessa valtellinese, dal momento che l’olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin sono apparse decisamente in buona forma.

12.18: Fontana è in buona forma e l’ha dimostrato nella prova a squadre che le ha permesso di entrare nella storia, diventando l’atleta dello short track ai Giochi ad aver ottenuto più medaglie (9).

12.14: Nella prova riservata alle donne le azzurre qualificate ai quarti di finale saranno tre: Arianna Fontana, Martina Valcepina e Arianna Valcepina.

12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022.

