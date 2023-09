LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi in DIRETTA: Sofia Goggia quarta. Il pettorale della gara e a che ora parte di preciso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.19 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Vi aggiorneremo con le dichiarazioni di Sofia Goggia, il video della sua discesa, le selezionate dell’Italia per domani. Un saluto sportivo.

7.16 I piazzamenti delle altre italiane: 18ma Nicol Delago a 1″62, 19ma Francesca Marsaglia a 1″63, 23ma Elena Curtoni a 1″79, 30ma Federica Brignone a 2″70, 36ma Marta Bassino a 3″56.

7.15 La classifica della prova di discesa:

Joana Haehlen (Svizzera) 1’33″18 Kira Widle (Germania) +0.23 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.59 Sofia Goggia (Italia) +0.61 Marie-Michele Gagnon (Canada) +0.62 Nadia Delago (Italia) +0.64 con salto di porta Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.71 Priska Nufer (Svizzera) +0.73 Tamara Tippler (Austria) +0.74 Mirjam Puchner (Austria) +1.06

7.10 La neozelandese Alice Robinson è 30ma a 2″71.

7.05 Mikaela Shiffrin è 17ma a 1″40, a soli 28 centesimi da Michelle Gisin: saranno loro le principali candidate all’oro in combinata. Brignone può giocarsi il bronzo con Holdener e Gagnon.

7.04 La svizzera Wendy Holdener, tra le grandi favorite della combinata, paga ben 3″38.

7.00 Sono scese le prime 30, ma restano ancora atlete interessanti da seguire come Holdener, Shiffrin e Robinson.

6.58 Non ha convinto Nicol Delago, per niente. E’ 17ma a 1″62. La sensazione è che siamo alle solite: o Sofia Goggia o nulla?

6.57 1″84 il ritardo della russa, ora Nicol Delago.

6.55 La francese Romane Miradoli è 15ma a 1″31. Ora la russa Julia Pleshkova, poi Nicol Delago.

6.54 18ma a 1″69 la francese Laura Gauche.

6.52 L’americana Wiles è 12ma a 1″17. Tra poco Nicol Delago.

6.49 Pazzesca la svizzera Joana Haehlen. Si porta in testa con 23 centesimi su Weidle: impressionante, non ha sbagliato nulla.

6.48 Marsaglia perde un’enormità sul piano finale ed è 14ma a 1″40, fa 16 centesimi meglio di Elena Curtoni. Ma è difficile che i tecnici scelgano di schierare la romana domani in gara.

6.46 La svizzera Noemie Kolly perde tantissimo nel finale ed è 12ma a 1″06. Vediamo ora Francesca Marsaglia, pettorale n.22. Per Nicol Delago dovremo attendere il n.29.

6.43 Sono scese le prime 20. Al comando Weidle con 0.36 su Mowinckel e 0.38 su Sofia Goggia. La bergamasca si è rialzata nel finale, ma a nostro avviso sarebbe stata comunque dietro alla tedesca, seppur di poco. Ma la gara è domani…L’importante oggi era avere risposte e le abbiamo ottenute: l’azzurra può giocarsi qualcosa di importante. E la sua gioia all’arrivo, più contenuta dell’altro ieri e con un sorrisino furbetto, lo lascia intendere.

6.42 L’austriaca Tamara Tippler è ottava a 51 centesimi.

6.40 La slovena Ilka Stuhec è 15ma a 2″37. La ceca Ester Ledecka sesta a 48 centesimi.

6.39 Sofia Goggia ha sciato come se nulla fosse successo meno di un mese fa. Sicura, decisa in curva, a suo agio con la velocità. Le avversarie sono temibili, ma noi siamo certi che SI PUO’ FARE! Ci abbiamo sempre creduto, solo Sofia potrebbe realizzare un’impresa del genere. Solo lei!

6.37 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! SOFIA C’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’!!!! L’azzurra è terza a 38 centesimi, si è rialzata nel finale! Bellissimo il sorrisino furbetto che fa capolino sul volto della bergamasca…

6.35 Huetter chiude undicesima a 1″48. Ed ora vediamo Sofia Goggia!

6.34 Impressionante Weidle. Si porta al comando con 36 centesimi su Mowinckel, non ha sbagliato niente. Ora l’austriaca Cornelia Huetter, poi Sofia Goggia.

6.32 Bella prova per Mowinckel, guadagna tantissimo nel finale ed è al comando con 3 centesimi su Gagnon. Ora un’altra sciatrice adatta a questa pista, la tedesca Kira Weidle.

6.30 Siebenhofer è sesta a 6 decimi. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel, argento 4 anni fa in discesa.

6.28 Molto convincente la prova della svizzera Priska Nufer. E’ terza a soli 11 centesimi da Gagnon. Siamo all’austriaca Ramona Siebenhofer, pettorale n.13. Sofia Goggia avrà il n.17.

6.27 La svizzera Lara Gut-Behrami è nona a 2″20. Ci sbaglieremo, ma questa discesa così adatta alle scivolatrici, l’elvetica potrebbe fare più fatica. Ma oggi potrebbe anche essersi nascosta.

6.26 Lara Gut salta una porta dopo il secondo intermedio.

6.24 Sono scese le prime 10. In testa Gagnon con 0.02 su Nadia Delago (che ha saltato una porta) e 0.44 su Puchner. Quarta Gisin a mezzo secondo, settima Elena Curtoni a 1″17, ottava Federica Brignone a 2″08, nona Marta Bassino a 2″94. Occhio ora a Lara Gut-Behrami, oro in superG.

6.23 Gagnon in testa con 2 centesimi su Nadia Delago. E’ una pista per atlete scorrevoli, ma ormai lo avevamo capito. Possono vincere in tante. Ma se una fosse all’80% come ha detto il fisioterapista…

6.21 Elena Curtoni perde tanto nella parte alta ed è sesta a 1″15. Dovrebbe essere lei la quarta azzurra in gara domani al fianco di Goggia e delle sorelle Delago. Tocca alla canadese Marie-Michele Gagnon.

6.19 Gisin è terza a 0.48 da Nadia Delago. Anche la svizzera ha guadagnato 4 decimi all’azzurra sul piano finale. Tocca ad Elena Curtoni.

6.18 Si riparte con Michelle Gisin. La svizzera è la favorita n.1 per la combinata.

6.14 Brutta scivolata per Flury, che finisce nelle reti. Si rialza subito, ora ci sarà un’interruzione.

6.13 La neve si sta già rovinando. Speriamo che domani Sofia Goggia scelga l’amato pettorale n.5, lo stesso di PyeongChang 2018.

6.12 Anche Marta Bassino ha saltato una porta, ma non ha sciato per niente bene. Chiude a 2″92: non buone indicazioni per la combinata. Ora la svizzera Jasmine Flury.

6.10 Preoccupa che Nadia Delago abbia perso 4 decimi da Puchner sul piano finale: strano perché l’azzurra è molto scorrevole. Va al comando con 42 centesimi di vantaggio, ma ha saltato una porta. Tocca a Marta Bassino, che prova la pista in vista della combinata.

6.08 Nadia Delago era avanti 25 centesimi al primo intermedio, poi ha saltato una porta.

6.07 Scheyer perde tanto nel finale ed è terza a 6 decimi. Ora Nadia Delago, su cui puntiamo molto.

6.05 E infatti Puchner va al comando con 31 centesimi di vantaggio. Vediamo l’austriaca Christine Scheyer, poi Nadia Delago e Marta Bassino.

6.03 Questa pista non piace a Federica Brignone, c’è poco da fare. Dovrà inventarsi qualcosa in combinata. Chiude a 1″33 da Corinne Suter. La pista sembra più lenta dopo la nevicata di ieri. Oggi splende il sole. Ora l’austriaca Mirjam Puchner, che su questa pista potrebbe anche vincere.

6.01 1’34″55 per Suter, che ha spinto dall’inizio alla fine. Vediamo ora Federica Brignone. Ricordiamo che oggi le azzurre non saranno in gara tra di loro per il posto, ma saranno i tecnici a decidere.

6.00 Iniziata la prova con la svizzera Corinne Suter.

05.58: Sale la tensione per l’inizio di quest’ultima prova sulle nevi cinesi di Yanqing.

05.55: 5′ al via della prova di discesa!

05.54: La prima delle azzurre sarà invece Federica Brignone con il pettorale n.2: la valdostana, argento in gigante a Pechino e sesta in superG, dovrà adattarsi a un tracciato non così conforme alle sue caratteristiche.

05.53: La prima atleta a partire sarà una delle favorite, ovvero la svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo di discesa a Cortina l’anno scorso.

05.52: Le atlete dovranno fare i conti con una neve particolare, aggressiva e insidiosa. Non si potrà incidere troppo con le lamine, ma servirà tanto lasciar andare. La scorrevolezza sarà una requisito fondamentale.

05.49: Alle 06.00 italiane si comincia ed è inevitabile capire quali saranno le condizioni della pista.

05.46: Si spera che quest’oggi un’altra prova cronometrata possa disputarsi, visto che il meteo ha impedito la disputa della seconda. Ne ha bisogno Goggia per maturare esperienza su questo tracciato e avere sempre più sicurezze.

05.43: Sembrava impossibile e invece Sofia Goggia con grande forza di volontà è partita per Pechino. Negli ultimi giorni la situazione è migliorata e la prova cronometrata di discesa, unica a essere stata disputata finora, ha confortato non poco l’azzurra che al termine ha tirato un gran sospiro di sollievo.

05.40: La prima delle azzurre a partire sarà Federica Brignone, argento in gigante in questi Giochi e sesta in superG, mentre Goggia è con il pettorale n.17. Vedremo al via anche Marta Bassino, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Francesca Marsaglia.

05.37: Sofia, come tutte del resto, però dovrà fare i conti con un contesto complicato. Vento e freddo (temperature ben al di sotto dello zero) anche oggi saranno compagni di viaggio delle sciatrici.

05.34: La bergamasca, infortunatasi al ginocchio a Cortina, si è resa protagonista di un recupero eccezionale e le condizioni in miglioramento del suo fisico sono state sorprendenti e confortanti.

05.31: Una pista non difficilissima, in cui conta tanto far correre lo sci e fidarsi dei propri materiali. Un aspetto fondamentale soprattutto per Sofia Goggia, bisognosa di testarsi in vista della gara di domani che assegnerà le medaglie.

05.28: Sulle nevi di Yanqing ci si prepara a una prova cronometrata importante. Le atlete, che non hanno potuto disputare la seconda discesa in programma per le condizioni meteo avverse, confidando di potersi “esibire” quest’oggi per carpire nel più breve tempo possibile tutti i segreti del tracciato.

05.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino.

Come seguire la prova di discesa in tv/streaming – Le dichiarazioni di Sofia Goggia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Sulle neve cinese assisteremo all’ultimo test cronometrato prima della gara vera e propria che assegnerà le medaglie olimpiche.

Dopo la cancellazione odierna della seconda prova per via delle condizioni meteorologiche non favorevoli, ci si riprova oggi e la speranza è quella di potersi cimentare sul tracciato a Cinque Cerchi prima della discesa decisiva per il podio. Grandi attese ci sono su Sofia Goggia.

L’azzurra cercherà di trovare il feeling giusto con la pista di Yanqing e di caricarsi in vista della gara di martedì 15 febbraio, con l’obiettivo di essere in forma e di poter tentare il colpaccio assoluto. Per le prove cronometrate, infatti, l’assegnazione dei pettorali di partenza avviene attraverso un sorteggio e l’azzurra ha avuto in dote quello che, alle nostre latitudini, viene considerato il numero sfortunato per eccellenza. Ci si augura che la bergamasca sappia smentire anche la cabala.

Vedremo al via anche Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Francesca Marsaglia. L’obiettivo sarà quello di fare il meglio possibile per avere buone sensazioni in vita di quel che sarà.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via è previsto alle 06.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse