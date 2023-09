LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Paris risale, perchÃ© Casse Ã¨ in Cina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.40 Johannes Strolz si mette in ventiquattresima posizione e cala così il sipario sulla seconda prova cronometrata.

6.38 Fra i big si è fatto notare Beat Feuz, decimo ed autore di una parte centrale magistrale. Molto bene anche Mayer e Kriechmayr: entrambi nei primi quindici e brillanti nelle parti più tecniche. Si è nascosto Odermatt con il pettorale 1: il fuoriclasse svizzero è giunto trentasettesimo studiando accuratamente le linee.

6.36 Quinta posizione per Dominik Paris che è cresciuto notevolmente rispetto a ieri. Nono Innerhofer che ha ancora saltato una porta, ma ha confermato le buone sensazioni. Venticinquesimo Marsaglia che non ha spinto più di tanto.

6.34 Brutta caduta per l’ucraino Kovbasnyuk! Fortunatamente si sono staccati gli sci e tutto è andato per il meglio.

6.33 Miglior tempo quest’oggi per Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese ha confermato le buone sensazioni della prima prova, sciando con margine. Secondo l’austriaco Max Franz che ha corso per ottenere un pettorale per la gara di domenica. Terzo il canadese Thompson e quarto lo sloveno Hrobat, entrambi piuttosto sorprendenti.

6.31 Non c’è alcun crono rilevante fra gli ultimi atleti in pista.

6.29 2″68 di gap per il canadese Trevor Philp, ampiamente dietro anche il ceco Jan Zabystran.

6.27 Salto porta per il monegasco Alessandria: ventisettesima posizione. Lontanissimo l’irlandese Gower.

6.25 Oltre i due secondi il ritardo di Luca Aerni. Anche l’elvetico sarà impegnato in combinata.

6.23 Diciottesima piazza per Murisier: si è disimpegnato egregiamente il gigantista svizzero.

6.20 Non arrivano tempi di rilievo da parte dello sloveno Naralocnik e del cileno von Appen.

6.17 Terzo Broderick Thompson! Il canadese è a soli due decimi da Kilde!

6.15 Trentunesimo Haaser che ha frenato nelle ultime centinaia di metri della pista.

6.13 Tocca a Raphael Haaser: l’austriaco quest’anno ha raccolto il podio in quel di Bormio.

6.11 Esce il canadese Brodie Seger.

6.10 Sesta posizione per lo spagnolo Etxezarreta! Ha saltato una porta in alto, ma l’iberico ha sciato ancora benissimo.

6.08 Parte Etxezarreta, lo spagnolo secondo ieri.

6.06 Dodicesimo Sejersted: brillante il norvegese. In top-25 il classe 1999 svizzero Chabloz.

6.04 E’ andato a spasso anche Schwarz: l’austriaco è ventiseiesimo senza dannarsi più di tanto l’anima.

6.02 Ventiduesimo Meillard: anche lo svizzero punterà alla medaglia in combinata.

6.00 Buona prestazione per Pinturault: il francese scia forte in alto e poi si rialza nel finale. Indicazioni positive in vista della combinata.

5.58 Ventitreesimo Allegre che ha pasticciato nel finale: il francese paga un secondo e mezzo da Kilde.

5.57 Terzo Hrobat! Lo sloveno si mette addirittura davanti a Paris con il pettorale 29!

5.55 Bene anche Ferstl: dodicesima posizione per il teutonico a 0″73 da Kilde.

5.54 Il tedesco Jocher si mette dietro a Sander e probabilmente non riuscirà a qualificarsi per la gara di domenica.

5.52 Si inserisce nel mucchio di atleti sotto al secondo anche Rogentin: lo svizzero, miglior tempo ieri, giunge a 89 centesimi da Kilde.

5.50 Quattordicesima piazza per Muzaton: il francese arriva a poco meno di un secondo da Kilde.

5.47 Discreta prova per lo sloveno Kline che chiude a 0″65 da Kilde in decima posizione.

5.45 Si difende anche il transalpino Giezendanner: quindicesima posizione a 1″09.

5.44 Bailet, che ieri aveva saltato una porta, oggi commette un altro grave errore. Qualche certezza comincia a sgretolarsi per il francese.

5.42 Ultima posizione per Jansrud: è chiaro che la condizione ancora sia lontana da quella dei giorni migliori.

5.40 Parte il norvegese Kjetil Jansrud, bellissimo ritrovare un atleta di questo genere al cancelletto di partenza.

5.38 Non paga la linea di Striedinger: l’austriaco è quattordicesimo e ampiamente dietro al compagno Max Franz.

5.36 Feuz è settimo a 58 centesimi da Kilde, ma lo svizzero ha impressionato nel tratto più tecnico, affrontandolo con una morbidezza eccezionale.

5.34 Ha perso tanto nel finale Cochran-Siegle: 2″68 di ritardo, anche se l’americano non si è preso rischi concreti.

5.32 Sciando con margine, Kilde vola in testa con sei centesimi di vantaggio su Franz. Il norvegese scia con una tranquillità disarmante.

5.30 Un secondo di ritardo da Max Franz per Marsaglia: il romano sembra apprezzare questa pista, anche se deve rimettere qualcosa apposto nella parte alta.

5.28 L’americano Bryce Bennett, vincitore in Val Gardena, non ha fatto la differenza nel finale e si inserisce in undicesima posizione.

5.26 Chiude a mezzo secondo il canadese Crawford che ha saltato una porta in alto ed aveva guadagnato in modo esponenziale.

5.25 Lo svizzero Hintermann non ha spinto particolarmente nel tratto finale: terza posizione subito dietro a Paris.

5.24 Max Franz, ancora a caccia della qualifica per la gara di domenica, spinge e si mette in testa abbattendo il muro dell’1:44.

5.22 Folata di vento favorevole per Paris che va in testa con 0″08 di margine su Baumann. L’altoatesino non si è fidato in un paio di curve verso destra, ma è un passo avanti rispetto a ieri.

5.20 Innerhofer salta una porta come ieri: l’azzurro arriva a due centesimi da Baumann, ma deve rivedere le linee nella parte bassa.

5.19 Che prova per Kriechmayr! L’austriaco spinge nella prima parte, poi paga un po’ di vento nel finale. Terza piazza per lui.

5.17 Sesta posizione per Schwaiger a 0″97 da Baumann: si è messo davanti al connazionale Sander e quindi potrebbe essere in gara domenica.

5.16 Sette centesimi di ritardo per Mayer che rispetto a ieri è parso decisamente più centrato.

5.16 Al via uno dei big: Matthias Mayer.

5.15 1:44.27 per Baumann che va al comando e sembra aver compreso la pista molto bene sin da subito.

5.14 Parte Baumann, altro tedesco a caccia del pass per la gara di domenica.

5.12 Hemetsberger anticipa Ganong di un centesimo, non spingendo nella parte finale. Occhio all’austriaco che arriva a questi Giochi Olimpici senza pressioni.

5.11 Al cancelletto l’austriaco Hemetsberger, sul podio sulla Streif di Kitzbuhel.

5.09 Ha tenuto la posizione fino all’ultimo Ganong: l’americano è in testa con il tempo di 1:44.60.

5.08 Parte Travis Ganong, lo statunitense quinto a Sochi 2014.

5.07 Quasi tre decimi di vantaggio su Sander per Clarey, malgrado che il francese si sia rialzato nel finale. Sta crescendo anche il veterano transalpino.

5.06 Al via il francese Johan Clarey, già veloce ieri.

5.05 58 centesimi di vantaggio di Sander che vola al comando: il tedesco ha spinto sull’acceleratore perché deve qualificarsi per la gara ed entrare nei primi tre teutonici.

5.03 Parte Andreas Sander, tedesco mai sul podio in Coppa del Mondo.

5.02 Un Odermatt più deciso e cattivo di ieri, ma lo svizzero è sembrato perfettibile in qualche passaggio: 1:45.94 il suo tempo.

5.00 Al via c’è il leader di Coppa del Mondo: Marco Odermatt.

5.00 COMINCIA LA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE!

4.57 Già ieri un passaggio al centro della pista ha creato qualche fastidio agli atleti: oggi le linee dovranno essere più precise, a costo di prendersi meno rischi.

4.53 Qualche buona percezione raccolta invece da Beat Feuz: il fuoriclasse svizzero è giunto in diciassettesima posizione nonostante non abbia spinto più di tanto. L’elvetico è un discesista che ben si adatta ad ogni tipo di pendio e potrebbe trovare il giusto feeling con una certa facilità anche sulla pista olimpica.

4.49 Fra i big il migliore in assoluto è stato Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese ha chiuso settimo. Hanno giocato a nascondino Marco Odermatt e i due austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, tutti e tre fuori dalle prime trenta piazze.

4.45 Ha chiuso in ventunesima posizione Matteo Marsaglia: anche il romano può salire di colpi nella giornata odierna. L’azzurro ha dichiarato che bisognerà stare molto attenti al vento, tanto da definirlo un elemento che potrebbe falsare la discesa olimpica.

4.41 Chi è apparso brillante e già a proprio agio con la pista sin dalla prima giornata è stato Christof Innerhofer che ha concluso la prima prova in terza posizione. Queste le parole del 37enne altoatesino: “E’ una pista che mi piace, bisogna sempre essere in movimento e spingere una curva dopo l’altra, sono pochi i punti scorrevoli, mi sono trovato bene. Non ho pensato a quello che voglio fare, bensì a quello che ho sbagliato in passato, soprattutto nell’ultima Olimpiade, il mio obiettivo è fare meglio“.

4.37 Vedremo le indicazioni che riceveremo quest’oggi: ci si arrende una crescita di rendimento da parte di Dominik Paris. L’azzurro ieri ha preso le misure della pista, sciando in maniera guardinga e concludendo in ventisettesima piazza.

4.33 La partenza era stata spostata di un’ora a causa del forte vento, ma gli organizzatori hanno confermato che per le 12.00 locali, le ore 5.00 italiane, si riesce a disputare questa seconda prova.

4.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera maschile.

4.04 La giuria ha confermato che la partenza della seconda prova per le ore 5.00, le 12.00 locali. Il vento è calato d’intensità.

3.24 Buongiorno amici di OA Sport. La partenza della seconda prova della discesa maschile è stata spostata di un’ora, dalle 4.00 alle 5.00, a causa del forte vento. Vedremo se si riuscirà a disputare.

Gli italiani in gara il 4 febbraio – A che ora parte Dominik Paris? – La startlist della prova

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, valevole per lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Dominik Paris deve necessariamente salire di colpi già da questa prova: l’altoatesino non ha trovato il giusto feeling con la pista e non ha spinto più di tanto, chiudendo in ventisettesima posizione. Il classe 1989 dei Carabinieri partirà con il pettorale 11. Pettorale 10 per Christof Innerhofer: buone sensazioni sin dalla prima prova, conclusa in terza piazza, con tanto di dichiarazioni in cui si è detto soddisfatto di aver trovato una pista così difficile alle Olimpiadi. L’ultimo degli azzurri a partire sarà Matteo Marsaglia con il 15: anche il veterano romano vuole crescere di condizione.

Fra i big il più brillante è apparso Kilde che ha concluso in settima posizione. Hanno giocato a nascondino Marco Odermatt e gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer: tutti e tre sono finiti fuori dai trenta, prendendo semplicemente confidenza con la pista e non assumendosi alcun rischio. L’autentica sorpresa è stata il carneade spagnolo Adur Etxezarreta, secondo malgrado la scarsissima esperienza in Coppa del Mondo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera, valevole per lo sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si comincia alle 4.00 ora italiana. Buon divertimento!

