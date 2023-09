LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt oro per 15 centesimi, fuori De Aliprandini, 9Â° un andorrano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022

LA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE

VIDEO LA SECONDA MANCHE DI MARCO ODERMATT

VIDEO LA CADUTA DI LUCA DE ALIPRANDINI

LE PAGELLE DEL GIGANTE MASCHILE

JOAN VERDU AL NONO POSTO PER ANDORRA

9.11 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di mattinata. Un saluto sportivo.

9.10 La classifica finale del gigante:

1) Marco Odermatt (Svizzera)

2) Zan Kranjec (Slovenia) +0.15

3) Mathieu Faivre (Francia) +1.34

4) River Radamus (Usa) +1.60

5) Thibaut Favrot (Francia) +1.69

5) Alexis Pinturault (Francia) +1.69

7) Gino Caviezel (Svizzera) +1.85

8) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.90

9) Joan Verdu (Andorra) +1.93

10) Filip Zubcic (Croazia) +2.74

9.07 Incredibile 9° posto per l’andorrano Joan Verdu, autore addirittura del terzo tempo nella seconda manche alle spalle di Kranjec e Odermatt. Ha sciato davvero bene, può fare strada. Miglior risultato della storia per Andorra alle Olimpiadi nello sci alpino.

9.05 Odermatt ha realizzato un capolavoro. Kranjec ha fatto la manche della vita, solo lo svizzero avrebbe potuto batterlo. Veramente ha mantenuti i nervi saldi come solo i veri fuoriclasse sanno fare. Complimenti.

9.03 Odermatt ha vinto il gigante olimpico con 0.15 su Kranjec e 1″34 su Faivre. 4° Radamus a 1″60, quinti a pari merito Favrot e Pinturault a 1″69. Grande occasione persa per De Aliprandini, fuori dopo poche porte. Nessun azzurro al traguardo, erano usciti nella prima manche Sala e Vinatzer.

9.02 CE LA FA ODERMATT! Che campione lo svizzero! Medaglia d’oro, Kranjec beffato per soli 15 centesimi. E’ stata una gara bellissima, è mancata solo l’Italia…

9.00 FUORI BRENNSTEINER! L’austriaco era dietro di 33 centesimi all’ultimo intermedio, ha buttato via una medaglia, regalandola a Faivre. Manca solo Marco Odermatt: lo svizzero parte con 0.78 su Kranjec. E’ un vantaggio ridotto, considerando la magia che ha compiuto lo sloveno.

8.57 Niente da fare, nessuno tiene il passo di Kranjec. Faivre è 2° a 1″15. Forse solo Odermatt può provare a battere lo sloveno, che intanto è già certo di una medaglia. Tocca all’austriaco Stefan Brennsteiner (-0.74).

8.55 Kristoffersen stava perdendo progressivamente, poi è praticamente scivolato, compromettendo la sua gara. Chiude 6° a 1″71. E’ una gara pazza, continua a nevicare copiosamente. Vediamo ora il francese Mathieu Faivre (-0.70), campione del mondo in carica.

8.53 Favrot sbaglia a ripetizione e torna sulla terra dopo l’assurda prima manche. E’ 3° a 1″50. Ne mancano solo 4! Ora parte il norvegese Henrik Kristoffersen con 0.66 di vantaggio su un super Kranjec.

8.52 Attenzione a Kranjec. Potrebbe aver firmato il capolavoro della vita. Ora parte il francese Thibaut Favrot, 0.59 da gestire.

8.50 Subito fuori De Aliprandini. E’ partito all’arrembaggio. Si era inclinato troppo, poi ha inforcato in un palo. La sua gara è durata 5 porte.

8.49 Subito fuori Feller. C’è Luca De Aliprandini (-0.29): deve provarci, o la va o la spacca!

8.47 ASSURDO KRANJEC! Vola in testa con 1″41 su Radamus. Ha fatto la manche della vita, ora mette pressione a tutti! Potrebbe anche fare una rimonta in stile Vlhova…Non sarà semplice batterlo, aveva 78 centesimi di ritardo da Odermatt a metà gara. Ora l’austriaco Manuel Feller (-0.04).

8.45 Kranjec parte ora con 0.08 su Radamus.

8.44 Ne mancano 8: Kranjec, Feller, De Aliprandini, Favrot, Kristoffersen, Faivre, Brennsteiner e Odermatt.

8.43 Radamus va in rotazione nel finale, ma conserva 9 centesimi di vantaggio su Pinturault: è al comando, ma non sarà da podio.

8.42 Caviezel è secondo a 16 centesimi da Pinturault. Verdu scala in terza piazza a 0.24. Tocca all’americano River Radamus (-0.20): da adesso in poi ogni atleta può giocarsi una medaglia.

8.39 Pinturault sta davanti a Verdu per soli 24 centesimi. Ad ogni modo Andorra ha già ampiamente ottenuto il suo miglior risultato della storia dello sci alpino alle Olimpiadi. Ma la top10 è ancora possibile. Ne mancano 10, parte lo svizzero Gino Caviezel (-0.09).

8.38 Fuori il norvegese Braathen, che ha saltato una porta. Tocca al francese Alexis Pinturault (-0.49), grande deluso di queste Olimpiadi.

8.36 PAZZESCOOOOOOOOOOOO!!! JOAN VERDU! L’andorrano stampa il miglior tempo di manche e si porta in testa con 0.81 su Zubcic! Può ambire ad una clamorosa top10! E’ un classe 1996, se scierà sempre così ne sentiremo parlare…

8.34 Scivola Roenngren ed è fuori. Ora grande curiosità per l’andorrano Joan Verdu, 13° dopo la prima manche. Parte con 0.21 su Zubcic.

8,33 Il croato Filip Zubcic si porta al comando con 3 decimi su Haaser: resterà comunque uno dei grandi delusi di oggi. Parte ora lo svedese Roenngren (-0.21).

8.30 Poco incisiva l’azione di Read che recupera terreno nel finale. Sul traguardo è 3° a 0.05 da Haaser.

8.29 Haaser passa al comando per due soli centesimi! Vediamo se il canadese Erik Read riuscirà a sopravanzarlo.

8.28 Mancano 17 atleti al termine della gara. Il secondo austriaco del lotto Raphael Haaser ha ancora 0.19 da gestire nell’ultimo parziale.

8.26 L’austriaco Marco Schwarz va alle spalle dell’americano per soli 0.06!

8.24 Prestazione oltremodo positiva di Ford, un secondo e mezzo rifilato ad Adam Zampa! Miglior tempo di manche per distacco.

8.23 0.79 il vantaggio in partenza dello statunitense Tommy Ford.

8.22 L’outsider lituano Andrej Drukarov viene sbalzato sul dosso e finisce gambe all’aria… Si rialza subito ma la botta l’ha presa.

8.20 Vince il derby in famiglia il fratello maggiore che va in testa con quattro decimi esatti di gap.

8.19 Partito il fratello di Andreas, Adam Zampa.

8.18 Il neerlandese Maarten Meiners accumula un capitale: terzo a 1.17.

8.16 Andreas Zampa vede ridursi il margine di 1.45 già al primo intermedio… Tanta fatica per lo slovacco che si salva con una buona sciata sul muro: passa al comando per 0.63.

8.15 Deludentissimo il croato, soltanto 4° a 2.34.

8.14 Samuel Kolega in pista, 1.07 da amministrare.

8.13 Forse problemi di sciolina per Philp, manche da dimenticare: 5° a 4.14…

8.12 Ecco il canadese Trevor Philp, subito una grave incertezza alla seconda porta!

8.11 Linee abbondanti per Kryzl, taglia il traguardo in 2° posizione a 0.62 da chi l’ha preceduto.

8.10 Popov va in testa con un margine di 1.28. Al via il ceco Krystof Kryzl.

8.09 Partito a tutta il bulgaro Albert Popov, vantaggio di 0.81 al secondo rilevamento.

8.08 Gara in difesa per Szollos, al traguardo è dietro al teutonico per 1.71.

8.07 Cade il bosniaco Emir Lokmic, accusava già 6 decimi al primo intermedio. Ora tocca all’israeliano Barnabas Szollos, splendido sesto in combinata.

8.05 Manche pulita del tedesco eccezion fatta per una lieve intraversata, il disegno appare molto regolare: occorrerà spingere a tutta per fare la differenza.

8.03 Rauchfuss è sul tracciato!

8.02 Gli addetti alla pista stanno sistemando una buchetta sul muro. Ancora qualche istante di attesa…

8.00 Sta per partire il germanico! Si alza ufficialmente il sipario sull’epilogo del gigante olimpico maschile!

7.59 Questione di attimi ed il teutonico Rauchfuss spalancherà il cancelletto! Elevatissimo il suo distacco dalla testa: oggi ci si qualificava anche con un ritardo superiore ai cinque secondi…

7.57 Condizioni metereologiche decisamente più agevoli: anche la nevicata si sta affievolendo e la luce sul tracciato è ottimale.

7.54 Siamo agli sgoccioli, cinque minuti ed il tedesco Julian Rauchfuss battezzerà la manche di gigante che assegna le medaglie olimpiche!

7.52 Il tracciatore della seconda prova è l’allenatore norvegese Michael Rottensteiner. Buone notizie dunque per Henrik Kristoffersen, quarto provvisorio a soli 0.12 da Odermatt.

7.50 Per chi non avesse seguito la prima manche ricordiamo che la gara è stata condizionata da una fitta nevicata e conseguente visibilità ridotta. Sul pendio cinese i fiocchi continuano a scendere copiosi, ma la visuale è senza dubbio migliore.

7.47 Purtroppo non hanno passato il taglio le seconde linee azzurre Alex Vinatzer e Tommaso Sala, entrambi usciti di pista.

7.44 Vi riproponiamo la classifica dopo metà gara:

1 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:02.93

2 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:02.97 0.04

3 5 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:03.01 0.08

4 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:03.05 0.12

5 17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:03.12 0.19

6 2 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:03.42 0.49

7 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:03.67 0.74

8 13 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:03.71 0.78

9 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:03.79 0.86

10 8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:03.90 0.97

11 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:03.99 1.06

12 14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:04.20 1.27

13 32 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:04.48 1.55

13 26 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:04.48 1.55

15 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:04.69 1.76

16 18 103729 READ Erik 1991 CAN 1:04.77 1.84

17 25 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:04.99 2.06

18 10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:05.04 2.11

19 20 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:05.07 2.14

20 37 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 1:05.78 2.85

21 22 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:05.86 2.93

22 33 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:06.03 3.10

23 35 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:06.15 3.22

24 49 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 1:06.53 3.60

25 23 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:07.14 4.21

26 38 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:07.29 4.36

27 53 92720 POPOV Albert 1997 BUL 1:07.60 4.67

28 52 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:07.89 4.96

29 55 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH 1:08.00 5.07

30 29 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:08.23 5.30

7.41 L’azzurro Luca De Aliprandini è sesto al termine della prima manche con un distacco di 0.49 dal leader provvisorio Marco Odermatt. I primi cinque atleti sono racchiusi in meno di due decimi, ci attende dunque un epilogo esaltante sulle nevi di Yanqing!

7.38 Bentornati amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del gigante maschile. La seconda manche della prova olimpica è stata posticipata alle 8.00 per rimuovere la neve accumulatasi sul tracciato. Non dovrebbero esserci ulteriori ritardi, si parte fra una ventina di minuti!

6.38 Torneremo ad aggiornarvi fra cinquanta minuti circa a meno di altri avvisi dalla direzione gara. A più tardi!

6.36 Attenzione! Giunge in questo istante la comunicazione che la seconda manche è rinviata alle 8.00 ora italiana! Ricordiamo che oggi nevica tanto a Pechino.

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

IL VIDEO DELLA PRIMA MANCHE DI DE ALIPRANDINI

LUCA DE ALIPRANDINI: “PENSAVO DI AVER PRESO 3 SECONDI”

6.33 In questo momento i gatti delle nevi sono ancora all’opera per ripulire la pista. Continua a nevicare abbondantemente, la visibilità però sembra migliore.

6.30 Tantissime le cadute a cui abbiamo assistito nella prima manche, soprattutto da parte delle seconde e terze linee. Degli 87 atleti al via ben 33 hanno concluso anzitempo la prova!

6.27 In meno di due decimi troviamo ben cinque atleti, mentre De Aliprandini, sesto, dista 0.41 dal podio. L’azzurro è uomo da grandi eventi (memorabile l’argento ai Mondiali di Cortina) e sa tirar fuori il meglio di sé quando più conta: è lecito dunque sognare una medaglia.

6.24 Ecco la graduatoria dei primi trenta. Complice una fittissima nevicata i distacchi degli atleti nelle retrovie sono abissali.

1 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:02.93

2 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:02.97 0.04

3 5 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:03.01 0.08

4 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:03.05 0.12

5 17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:03.12 0.19

6 2 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:03.42 0.49

7 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:03.67 0.74

8 13 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:03.71 0.78

9 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:03.79 0.86

10 8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:03.90 0.97

11 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:03.99 1.06

12 14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:04.20 1.27

13 32 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:04.48 1.55

13 26 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:04.48 1.55

15 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:04.69 1.76

16 18 103729 READ Erik 1991 CAN 1:04.77 1.84

17 25 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:04.99 2.06

18 10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:05.04 2.11

19 20 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:05.07 2.14

20 37 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 1:05.78 2.85

21 22 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:05.86 2.93

22 33 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:06.03 3.10

23 35 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:06.15 3.22

24 49 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 1:06.53 3.60

25 23 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:07.14 4.21

26 38 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:07.29 4.36

27 53 92720 POPOV Albert 1997 BUL 1:07.60 4.67

28 52 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:07.89 4.96

29 55 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH 1:08.00 5.07

30 29 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:08.23 5.30

6.21 Il funambolo di Cles ha portato a termine un’ottima prima manche, condizionata da una leggera sbavatura nel finale. Al momento De Aliprandini occupa la sesta posizione con un ritardo di 0.49 dal leader provvisorio Marco Odermatt.

6.18 Luca De Aliprandini è l’unico azzurro qualificato per l’inversione dei trenta, purtroppo non ce l’hanno fatta Alex Vinatzer e Tommaso Sala che sono usciti prematuramente.

6.15 Bentornati amici e amiche di OA Sport! Tra mezzora esatta prenderà il via la seconda manche del gigante olimpico nella bufera di neve di Yanqing.

4.25 Appuntamento alle 6.45 per la seconda manche. Un saluto sportivo e a più tardi.

4.24 La classifica della prima manche del gigante:

Marco Odermatt (Svizzera) Stefan Brennsteiner (Austria) +0.04 Mathieu Faivre (Francia) +0.08 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.12 Thibaut Favrot (Francia) +0.19 Luca De Aliprandini (Italia) +0.49 Manuel Feller (Austria) +0.74 Zan Kranjec (Slovenia) +0.78 River Radamus (Usa) +0.86 Gino Caviezel (Svizzera) +0.97

4.23 Scivola Vinatzer, aveva 1″18 di ritardo al secondo intermedio. Da segnalare il 13° posto dell’andorrano Joan Verdu a 1″55.

4.20 Fuori Tommaso Sala, gli si è staccato lo sci sinistro ed è finito nella neve fresca.

4.14 Ricordiamo che devono ancora scendere due azzurri: Tommaso Sala con il n.39 ed Alex Vinatzer con il 44. Per loro nessuna ambizione, se non prendere confidenza con la pista e la neve in vista dello slalom.

4.12 La classifica è cortissima, primi 5 racchiusi in 19 centesimi, primi 10 in meno di un secondo. C’è una differenza di 3 decimi tra il quinto ed il sesto, che è il nostro Luca De Aliprandini. Può comunque succedere di tutto, l’azzurro deve crederci e provarci.

4.10 La classifica dopo i primi 30:

Marco Odermatt (Svizzera) Stefan Brennsteiner (Austria) +0.04 Mathieu Faivre (Francia) +0.08 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.12 Thibaut Favrot (Francia) +0.19 Luca De Aliprandini (Italia) +0.49 Manuel Feller (Austria) +0.74 Zan Kranjec (Slovenia) +0.78 River Radamus (Usa) +0.86 Gino Caviezel (Svizzera) +0.97

4.07 Scivola Kuznetsov ed è fuori. Ricordiamo che la seconda manche sarà disegnata dall’allenatore di Kristoffersen, dunque aspettiamoci un tracciato ancora più stretto per provare a mettere in crisi Odermatt.

4.06 Rauchfuss è 21° a 5″30. Ora il n.30, il russo Ivan Kuznetsov.

4.03 Brutta caduta per il russo Aleksander Andrienko. Nessuna conseguenza fisica. Il livello chiaramente si è abbassato. Siamo ora al pettorale n. 29, il tedesco Julian Rauchfuss.

4.02 Fuori l’americano Ryan Cochran-Siegle, argento in superG.

4.01 Lo svedese Mattias Roenngren è 13° a 1″55.

3.59 L’austriaco Raphael Haaser è 15° a 2″06.

3.58 Scivola Sarrazin ed è fuori.

3.57 Philp è ultimo a 4″21. Vediamo ora Cyprien Sarrazin, oggi i francesi stanno volando.

3.53 Lo slovacco Adam Zampa è 17° a 2″93. Sulla carta ora non dovrebbero più esserci inserimenti nelle primissime posizioni. Ma occhio al francese Sarrazin. Sono scesi i primi 22, il prossimo sarà il canadese Trevor Philp.

3.51 Niente da fare per l’americano Tommy Ford, al rientro dall’infortunio e 16° a 2″14. Esce il norvegese Atle Lie McGrath.

3.48 Il canadese Erik Read è 14° a 1″84. Fuori il norvegese Rasmus Windigstad.

3.47 Francesi scatenati oggi. Favrot aveva 62 centesimi di vantaggio al secondo intermedio, poi chiude 5° a 0.19. Perde un’altra posizione De Aliprandini, che è 6°. Servirebbe una rimonta alla Vlhova, a questo punto…

3.46 Radamus è 8° a 0.86, non va escluso dalla corsa al podio. Ecco il francese Thibaut Favrot.

3.44 Il distacco di De Aliprandini non è incolmabile, tutt’altro: se avesse evitato lo sbilanciamento nel finale sul piano…Il problema è che ha fin troppi atleti davanti. Dovrà rischiare tutto, a costo di uscire: siamo alle Olimpiadi, bisogna provarci. Attenzione ora all’americano River Radamus.

3.43 Sono scesi i primi 15. Al comando Odermatt con 0.04 su Brennsteiner, 0.08 su Faivre, 0.12 su Kristoffersen, 0.49 su De Aliprandini, 0.74 su Feller, 0.78 su Kranjec. Saranno questi sette atleti a giocarsi le medaglie, ma occhio ad altri possibili inserimenti.

3.41 Scivola Meillard. Sin qui Olimpiade da dimenticare per lui.

3.40 Braathen sbaglia tanto ed è 10° a 1″27. Ora l’elvetico Loic Meillard, grande deluso della combinata.

3.38 Non male lo sloveno Zan Kranjec, 7° a 78 centesimi. La pista tiene benissimo, nonostante la nevicata. Attenzione ora al norvegese Lucas Braathen.

3.36 Grande sorpresa, ma fino ad un certo punto. Brennsteiner è 2° a soli 4 centesimi da Kristoffersen. I primi 4 sono racchiusi in 12 centesimi, poi più staccato De Aliprandini, 5° a 0.49. Si fa dura, ma non è impossibile: servirà rischiare tutto e sperare…

3.34 Fuori Murisier. Odermatt all’arrivo fa finta di disperarsi per il compagno di squadra…Tocca all’austriaco Stefan Brennsteiner.

3.33 Schwarz è 9° a 2″11, lontanissimo dalle medaglie. Tocca allo svizzero Justin Murisier. Odermatt è in testa, ma non ha ammazzato la gara, per niente…L’elvetico ha fatto più fatica del solito su un tracciato molto stretto.

3.30 Ora l’austriaco Marco Schwarz. Piccola pausa per sistemare una porta.

3.29 Fuori Schmid, aveva ben 23 centesimi di vantaggio al primo intermedio!

3.28 Lo svizzero Gino Caviezel è 6° a 97 centesimi. Ora il tedesco Alexander Schmid.

3.26 Feller è quinto a 74 centesimi. De Aliprandini è 4° a 0.49 da Odermatt e a 0.37 dal bronzo virtuale di Kristoffersen. Tutto è ancora possibile, l’azzurro ha commesso due errori importanti, senza i quali forse ora sarebbe lì vicino con lo svizzero.

3.25 Male Pinturault, 5° a 1″06 e fuori dalla corsa per le medaglie. Tocca all’austriaco Manuel Feller.

3.23 Faivre si conferma uomo da grandi appuntamenti. Il francese è secondo a soli 8 centesimi da Odermatt. Il podio si fa difficile ora per De Aliprandini. Tocca al francese Alexis Pinturault.

3.21 Nonostante un errore importante, Odermatt si porta in testa con 12 centesimi su Kristoffersen. Lo svizzero è davvero il migliore, perché ottiene ottimi tempi senza prendersi particolari rischi. Ora De Aliprandini è 3° a 0.49. Tocca al francese Mathieu Faivre, campione del mondo in carica.

3.19 Altissimo il tempo del croato Filip Zubcic, 3° a 1″64. Tocca al favorito n.1, lo svizzero Marco Odermatt.

3.18 De Aliprandini ha attaccato tanto, finendo però diverse volte lungo di linea. Nel finale ha commesso un errore che gli ha fatto perdere velocità. E’ secondo a 37 centesimi da Kristoffersen. Ora vediamo Zubcic.

3.16 1’03″05. Non è un gigante molto difficile, ma nevica tanto e la visibilità è scarsa: servirà il coraggio di osare. Tocca a Luca De Aliprandini.

3.15 Iniziato il gigante, in pista il norvegese Henrik Kristoffersen.

3.12 I pettorali di partenza degli italiani: 2 Luca De Aliprandini, 39 Tommaso Sala, 44 Alex Vinatzer. In pratica schieriamo un solo gigantista, perché Sala e Vinatzer sono slalomisti.

3.11 La prima manche è stata tracciata da Bernd Brunner, allenatore dei tedeschi ormai da quattro anni, cercherà di favorire Alexander Schmid. Il secondo atto, invece, verrà disegnato da Michael Rottensteiner, tecnico dei norvegesi e che è una presenza fissa tra i tracciatori. Ne saranno lieti il quotato Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen.

3.10 I pettorali di partenza:

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR

2 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA

3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

5 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT

8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI

9 202597 SCHMID Alexander 1994 GER

10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT

13 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO

14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR

15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI

16 6532084 RADAMUS River 1998 USA

17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA

18 103729 READ Erik 1991 CAN

19 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

20 531799 FORD Tommy 1989 USA

21 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR

22 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK

23 103865 PHILP Trevor 1992 CAN

24 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA

25 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

26 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE

27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

28 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 ROC

29 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER

30 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 ROC

31 60261 MAES Sam 1998 BEL

32 20398 VERDU Joan 1995 AND

33 400237 MEINERS Maarten 1992 NED

34 180666 TORSTI Samu 1991 FIN

35 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK

36 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

37 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

38 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE

39 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA

40 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

41 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL

42 6531936 WINTERS Luke 1997 USA

43 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

44 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA

45 430633 JASICZEK Michal 1994 POL

46 80077 MACEDO Michel 1998 BRA

47 390044 LAINE Tormis 2000 EST

48 202451 STRASSER Linus 1992 GER

49 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

50 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

51 221117 GOWER Jack 1994 IRL

52 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

53 92720 POPOV Albert 1997 BUL

54 430802 PYJAS Pawel 1999 POL

55 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH

56 680063 JAPHARIDZE Soso 1996 GEO

57 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT

58 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX

59 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB

60 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB

61 240139 KEKESI Marton 1995 HUN

62 958809 YUNG Hau Tsuen Adrian 2004 HKG

63 610003 MILLER Asa 2000 PHI

64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

65 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ

66 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP

67 590038 BRANCAL Ricardo 1996 POR

68 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI

69 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE

70 340495 ARNOUK Cesar 2000 LBN

71 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

72 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL

73 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

74 6292024 ZANON Nicola 1996 THA

75 520192 USTA Berkin 2000 TUR

76 941001 MAEDER Carlos 1978 GHA

77 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX

78 120071 XU Mingfu 1997 CHN

79 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS

80 790022 AOUICH Yassine 1990 MAR

81 962401 ABDI Fayik 1997 KSA

82 450033 GATTI Matteo 2001 SMR

83 840007 ALEXANDER Benjamin 1983 JAM

84 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM

85 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND

86 6191274 NEUMULLER Mathieu 2003 MAD

87 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN

3.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima manche del gigante maschile delle Olimpiadi di Pechino 2022.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile! Il pendio cinese di Yanqing è pronto ad ospitare le due manche tra le porte strette che assegneranno le ambitissime medaglie olimpiche. Per l’Italia tutte le speranze sono riposte nel funambolo di Cles, Luca De Aliprandini.

L’azzurro non gareggia da più di un mese in seguito alla brutta caduta dello scorso gennaio rimediata ad Adelboden. Stando alle sue dichiarazioni i problemi alla caviglia dovrebbero essere superati, motivo per cui è lecito ambire ad una prestazione da medaglia! Saranno al fianco del vice Campione del Mondo anche Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

Il favorito della vigilia risponde al nome di Marco Odermatt: l’elvetico sta facendo sfracelli in questa stagione e punta senza mezzi termini all’oro. Tanti i pretendenti al podio, a cominciare dal Campione iridato Mathieu Faivre e dal connazionale Alexis Pinturault, in cerca della prima affermazione olimpica. Possono dire la loro anche il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec ed il norvegese Henrik Kristoffersen, ma occhio agli inserimenti degli outsiders.

Orario della prima manche fissato alle 3.15, inversione dei trenta alle 6.45. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire le fasi della gara in tempo reale, ci auguriamo che il gigante continui a portare fortuna all’Italia dopo lo splendido argento di Federica Brignone. Rimanete con noi!

Foto: Lapresse