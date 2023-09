LIVE Salto con gli sci, NH uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: trionfa Ryoyu Kobayashi! I veterani Fettner e Kubacki sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.46: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la gara a squadre mista dove non ci sarà l’Italia. Buona domenica!

13.45: Oro al Giappone con il più atteso, Ryoyu Kobayashi, argento all’Austria con Manuel Fettner, bronzo alla Polonia con Dawid Kubacki. Questo il podio del Normal Hill a Pechino 2022

13.42: A completare la top ten lo sloveno Prevc, quarto, il russo Klimov quinto, il polacco Stoch sesto, il norvegese Lindvik settimo, il russo Sadreev ottavo, lo sloveno Zajc nono e l’austriaco Kraft decimo

13.40: Ryoyu Kobayashi, 50 anni dopo la tripletta giapponese di Sapporo, va a vincere il suo primo oro olimpico dopo aver trionfato nella Tournèe dei 4 Trampolini. Argento scintillante per l’austriaco Fettner all’età di 36 anni e altrettanto sorprendente il bronzo di Dawid Kubacki, anche lui trionfatore nella tournèe nel quadriennio olimpico, che sembrava entrato in crisi e invece ha tirato fuori la zampata al momento giusto

13.39: E’ oro per il Giappone con il Concorde!!! Punteggio di 275, ha gestito bene il secondo salto, sapendo di avere un grande vantaggio. Ryoyu Kobayashi!

13.39: KOBAYASHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 99.5 METRI, E’ OROOOOOOOOOOOOOOOO

13.37: Peter Prevc atterra a 99.5 metri e regala a Kubacki la medaglia! 265.4 il punteggio, terzo.

13.36: Salto solo discreto il polacco Stoch che scende dal podio! 97.5 metri e punteggio di 260.9 che significa quarto posto

13.35: Atterra bruscamente il russo Klimov, 100 metri, punteggio di 261.5, è terzo alle spalle di Kubacki

13.34: Grande salto del veterano Fettner che piazza la zampata da 104 metri, punteggio di 270.8, vantaggio con margine

13.32: Salto discreto per il tedesco Schmid che arriva a 98 metri ed è sesto con 257.3 punti

13.31: Il giovane russo Sadreev trova un discreto salto, atterra a 98 metri, punteggio di 258.4 e terzo posto

13.30: Gran salto del polacco Kubacki che atterra a 103 metri, punteggio di 265.9, vantaggio interessante

13.29: Piomba giù nel finale lo sloveno Lanisek che atterra a 98 metri, punteggio di 253.6, quinto posto

13.28: Buon salto del finlandese Aalto che arriva a 99.5 metri, punteggio di 256.1, quarto posto

13.28: Squalificato Granerud per tuta irregolare

13.27: Dopo i primi 20 salti davanti ci sono Lindvik, Zajc, Kraft

13.26: Non male il ceco Koudelka che perde qualche posizione con una misura di 97.5, punteggio di 249.5 e nono posto

13.25: Se la cava bene la sorpresa canadese Boyd Clowes che atterra a 100 metri, punteggio di 252.8, è sesto

13.24: Piomba giù nel finale il tedesco Lehye, atterra a 95 metri, è 13mo con 244.4

13.24: Discreto salto per l’austriaco Kraft che raggiunge 99.5 metri, punteggio di 258.1, terzo posto

13.22: Non un buon salto per l’austriaco Hoerl, 97 metri e punteggio di 248.8, settimo

13.21: Salto deludente del norvegese Johansson che si ferma a 96 metri, punteggio di 248.3, settimo posto

13.20: Bel salto del norvegese Lindvik che si rimette in carreggiata con un salto da 102.5 metri, punteggio di 260.7 e primo posto

13.20: Il vento sta girando, è frontale. Ne approfitta lo sloveno Zajc che atterra a 104.5, totalizza un punteggio di 258.3 e va al comando

13.19: Buon salto per un aggressivo austriaco Huber che atterra a 101.5 metri, punteggio di 253.6 e primo posto

13.18: Lo svizzero Deschwanden atterra a 99 metri e con 250.8 punti è secondo

13.17: Dopo i primi dieci salti Geiger, Granerud, Zyla

13.16: Buon salto anche per il tedesco Geiger che prova a rimontare con una misura di 99 metri, è primo con 252.8 punti

13.15: Buon salto per il norvegese Granerud che però non risalirà la china. Misura di 97.5 metri e primo posto con 249.9 punti

13.14: Salto non straordinario per il polacco Hula che si ferma a 93.5 metri, punteggio di 237.8, quinto posto

13.13: Buon salto del bulgaro Zografski che atterra a 97 metri e totalizza un punteggio di 245.3 che gli vale il secondo posto

13.12: Salto da 97 metri per il veterano svizzero Ammann che si inserisce al terzo posto con 239.5 punti

13.11: Salto deludente di J. Kobayashi che si ferma a 92.5 e terzo posto con 234 punti

13.10: Buon salto per il campione del mondo, il polacco Zyla che atterra a 99 metri, punteggio di 245.5, primo posto

13.09: Lo sloveno Kos arriva a 92 metri, punteggio di 229.6, secondo posto

13.09: Il russo Trofimov arriva a 98 metri, punteggio di 244.7 e primo posto

13.08: Il ceco Kozisek si ferma a 85 metri, punteggio di 211.9

13.07: Tutto pronto per la seconda serie

12.55: Questi i qualificati per la seconda manche: Koudeka, Boyd Clowes, Leyhe, Kraft, Hoerl, Johansson, Lindvik, Zajc, Huber, Deschwanden, Geiger, Granerud, Hula, Zografski, Ammann, J. Kobayashi, Zyla, Kos, Trofimov, Kozisek

12.52: Quarto posto per il russo Klimov (135), quinto l’austriaco Fettner (134.5), sesto il tedesco Schmid (134.4), settimo il russo Sadreeev (134.1), ottavo il polacco Kubacki (133.1), nono lo sloveno Lanisec (130.6), decimo il finlandese Aalto (130.5).

12.50: Spettacolare R. Kobayashi, in condizioni difficilissime, è in testa con un punteggio di 145.4, secondo posto per Peter Prevc che, sfruttando il vento, ha raggiunto quota 139.2, terza piazza per il polacco Stoch, che si fa trovare pronto al momento giusto, con 136.3 punti

12.49: Disastroso il tedesco Geiger, salto da 96 metri, punteggio di 127.5 e 21mo posto

12.48: Va Ryoyu Kobayashi!!!!! Gran salto per il giapponese che atterra a 104.5 e scava un solco, punteggio di 145.4, oltre 6 punti di margine su Prevc

12.47: Non bene anche il norvegese Granerud che si ferma a 97.5 metri, punteggio di 127.4 e 20ma posizione

12.46: Salto deludente del norvegese Lindvik coin forte vento alle spalle: 96.5 metri, punteggio di 128.4, è 16mo

12.45: Buon salto dello sloveno Lanisek che limita i danni col vento, misura di 99 metri, punteggio di 130.6, ottavo posto

12.44: Disastro per il tedesco Eisenbichler che si ferma a 92 metri ed è 26mo, primo degli eliminati con 118.4 punti

12.43: 98 metri anche per l’austriaco Hoerl, il vento sta facendo la differenza. Per lui punteggio di 128.9 e 13mo posto

12.42: Discreta prova dell’austriaco Kraft che atterra a 98 metri, punteggio di 129.2, 12mo posto provvisorio

12.41: Problemi anche per l’austriaco Huber che atterra a 96 metri e con 128.1 punti si inserisce al 14mo posto

12.40: Brutto salto dello svizzero Peier, altra vittima del vento. Misura di 90.5 metri, punteggio di 114.6, è 28mo

12.39: Anche il norvegese Johansson soffre il vento alle spalle: 97 metri e punteggio di 128.8, 12mo posto

12.38: Anche lo sloveno Zajc paga dazio al vento, 97 metri e 128.2 di punteggio, 12mo

12.37: Piomba giù nel finale il giapponese Sato, 95 metri e punteggio di 118.1, 21mo, a rischio eliminazione

12.35: Vento alle spalle, lo sloveno Kos non va oltre a 95 metri, punteggio di 120.9 è 18mo, al momento eliminato

12.34: Qualche sbavature per il tedesco Leyhe che si ferma a 97.5 metri, punteggio di 129.3 e undicesimo posto

12.34: Buon salto del tedesco Schmid che arriva a 102 metri, punteggio di 134.4 e quinto posto

12.33: L’austriaco Fettner arriva a 102.5 metri, punteggio di 134.5 e quarto posto

12.32: Bene anche P. Prevc che arriva a 103 metri e va in testa con il punteggio di 139.2

12.31: Gran salto per il polacco Stoch che, con un salto da 101.5, totalizza 136.3 e va al comando

12.30: Salto di 95 metri per il campione mondiale polacco Zyla che si ferma a un punteggio di 121.6, 12mo

12.28: Il giapponese Nakamura si ferma a 93.5, punteggio di 114.5, 18mo posto, si qualifica Ammann

12.27: Buon salto dello svizzero Deschwanden che attterra a 99.5 metri, punteggio di 127.6 e settimo posto, qualificato

12.26: J. Kobayashi non riesce a trovare un grande salto: 97.5 metri e punteggio di 123 e decimo posto

12.25: Abbassata la stanga al gate 12. Il russo Klimov trova un buon salto da 104 metri, punteggio di 135 e primo posto

12.24: Gran salto del russo Sadreev che arriva a 107.5 metri per un punteggio di 134.1 che, nonostante la compensazione, gli vale il primo posto

12.23: Il polacco Kubacki arriva a 104 metri, punteggio di 133.1 e primo posto provvisorio

12.22: Buon salto dello svizzero Ammann che quando sente profumo di olimpiadi si esalta. Misura di 101 senza telemark, punteggio di 123.7, sesto

12.21: Il bulgaro Zografski riesce a raggiungere 99 metri nonostante il vento alle spalle, punteggio di 126.7, è quarto

12.20: Il russo Trofimov atterra a 97.5, punteggio di 120.8, quinto posto

12.19: Salto deludente per lo svizzero Peter che è ottavo con 95.5 per un punteggio di 116.0

12.18: L’estone Aigro arriva a 97 metri, punteggio di 116.7, settimo posto

12.17: Volo radente del canadese Boyd Clowed, atterra a 100.5, punteggio di 129.8

12.16: Buon salto per il finlandese Aalto che atterra a 101.5 metri, punteggio di 130.5 ed è primo

12.15: Lo statunitense Dean atterra a 90 metri, punteggio di 106.6, 11mo posto

12.14: Discreto il russo Nazarov che arriva a 97 metri, punteggio di 118.1, quarto posto provvisorio

12.13: Peccato per Giovanni Bresadola che piomba giù nel fiinale: 93.5 metri, punteggio di 110.3 e settimo posto, non ci sarà nella seconda serie

12.12: Buon salto del ceco Koudelka che fa valere la sua esperienza, 102 metri e punteggio di 130.4 che gli vale il primo posto

12.11: Il polacco Hula, protagonista a PyeongChang, atterra a 103 metri, punteggio di 127 punti, primo posto. Stanga di partenza abbassata al gate 13

12.10: Il turco Ipcioglu si conferma in crescita: 99 metri, punteggio di 115 e seconda posizione

12.09: Il canadese Soukup raggiunge 92 metri, punteggio di 103 e sesto posto

12.08: Il kazako Vassilyev raggiunge 92 metri per un punteggio di 101, sesto posto

12.07: Il rumeno Cacina salta 89.5, punteggio di 95.8, settimo posto

12.06: Lo statunitense Bickner con un salto da 95 metri si inserisce al quinto posto con 108.1

12.05: Lo statunitense Gasienica si ferma a 87 metri, punteggio di 89.8, penultimo

12.04: Buon salto per il ceco Kozisek che arriva a 100 metri per un punteggio di 119.3 che significa primo posto

12.03: Salto corto del rumeno Feldorean che si ferma a 82 metri, punteggio di 84.3, quinto posto

12.03: Arriva a 95 metri il kazako Tkachenko, punteggio di 110.3 e terzo posto

12.02: Salto da 91.5 per l’ucraino Marusiak che è terzo con 97.4

12.01: Il russo Maltsev atterra a 96.5 ed è secondo con 112.5

12.00: Lo statunitense Larson raggiunge 96.5 metri per un punteggio di 113.2

11.58: -14° a Pechino, il vento, come sempre, sarà un fattore

11.56: Tanti outsider sono pronti però a sfruttare l’occasione per far saltare il banco e cominciare al meglio le Olimpiadi cinesi. In chiave azzurra sarà impegnato il solo Giovanni Bresadola con l’obiettivo di entrare tra i migliori 30 e quindi disputare entrambe le serie di gara.

11.53: Tra i favoriti anche i polacchi Kamil Stoch e Piotr Zyla, l’austriaco Stefan Kraft ed i norvegesi Marius Lindvik e Halvor Egner Granerud.

11.50: Sulla carta i favoriti per il titolo dovrebbero essere il giapponese Ryoyu Kobayashi, i tedeschi Karl Geiger e Markus Eisenbichler

11.47: Aumenta l’attesa dunque per capire chi succederà nell’albo d’oro al tedesco Andreas Wellinger, medaglia d’oro a Pyeongchang 2018 in questo format, per molti obsoleto visto che in Coppa del Mondo ormai non vengono praticamente più utilizzati in Coppa del Mondo

11.44: Secondo evento da medaglia per il salto speciale a Zhangjiakou in questa rassegna a cinque cerchi, dopo il trionfo sloveno di ieri con Ursa Bogataj al femminile.

11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara maschile individuale su trampolino piccolo di salto con gli sci, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022

