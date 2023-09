LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: LA VINCE MARIUS LINDVIK! Supera Kobayashi con un secondo salto pazzesco, Geiger Ã¨ bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:51 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. È stata una gara meravigliosa, lottata su livelli stellari. Alla fine a spuntarla è stato uno straordinario Marius Lindvik, con 3,3 punti su Ryoyu Kobayashi. I saltatori torneranno con la gara a squadre. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi e approfondimenti su questa gara e su tutti i Giochi Olimpici di Pechino 2022.

13:49 Questa la top10 finale:

1 LINDVIK Marius 296.1

2 KOBAYASHI Ryoyu 292.8

3 GEIGER Karl 281.3

4 STOCH Kamil 277.2

5 EISENBICHLER Markus 275.7

6 ZAJC Timi 273.2

7 FETTNER Manuel 272.7

8 GRANERUD Halvor Egner 271.4

9 HOERL Jan 270.9

10 PREVC Peter 268.7

13:46 Quarta piazza un immenso Kamil Stoch, che anche in un momento difficile, quando conta c’è sempre. Peccato non vederlo sul podio.

13:45 Bronzo per uno straordinario Karl Geiger. Sul podio salgono quelli che sono stati finora i migliori tre atleti in stagione.

13:42 Sfuma la possibilità della doppietta per il giapponese, ma Lindvik riporta un oro individuale al maschile in Norvegia dopo 16 anni, e quello sul trampolino grande dopo 58.

13:41 Kobayashi trova un buon salto ma imparagonabile a quella del norvegese che è stato superlativo!

13:40 LA VINCE MARIUS LINDVIK!

13:39 MARIUS LINDVIIIIK! Il norvegese atterra a 140 metri e va davanti con un punteggio stellare! ORA TOCCA A KOBAYASHI!

13:37 Niente da fare anche per lo sloveno Timi Zajc! Qaurto posto per lo sloveno. KARL GEIGER ANDRÀ SICURAMENTE A MEDAGLIA!

13:37 Kamil Stoch va dietro a Geiger!!! Il tedesco bussa alle porte del podio!

13:36 La giuria abbassa la stanga di partenza per tutti!

13:36 Manuel Fettner difficilmente si ripeterà sul podio. Terzo posto provvisorio per lui con un salto sotto le aspettative. Giù il cappello comunque per il veterano austriaco.

13:35 KARL GEIGER C’È! Abbassamento della stanga per lui, bonus incassato con 138 metri e vola in testa con 281.3 punti!

13:33 Jan Hoerl è terzo! Dietro a Eisenbichler e Granerud e sfuma la medaglia per l’austriaco.

13:32 MARKUS EISENBICHLER PIAZZA LA SUA CANDIDATURA PER LA MEDAGLIA! 140,5 metri e 275.7 punti per lui!

13:31 Abbassamento della stanga richiesto per Granerud. Il norvegese atterra a 135.5 e incassa il bonus! Si mette in testa con 271,4. Difficilmente basterà per le medaglie

13:30 Cene Prevc si mette al terzo posto, dietro al fratello Peter e il connazionale Kos.

13:28 Ci siamo, entriamo nei migliori 10 della prima serie!

13:27 Si conferma su buoni livelli il tedesco Constantin Schmid. Va al quarto posto ma può essere soddisfatto con i suoi 263.9 punti.

13:26 Gran salto di Peter Prevc! Ancora difficoltà sull’atterraggio per lui, ma va comunque in testa grazie ad una misura superiore.

13:25 Ecco il salto che alza il livello della gara! Lovro Kos atterra a 136.5 m e si mette in testa con 268.4 punti

13:24 Terzo posto provvisorio per il russo Danil Sadreev che porta il suo totale a 259.7

13:23 Quarta piazza a pari merito con Klimov per Piotr Zyla. Distacchi che si confermano minimi.

13:22 130.5 m per Roman Trofimov. Il russo ha saltato da stanga 20, senza abbassare quindi. Ottavo posto per lui

13:21 Naoki Nakamura non si conferma sui livelli della prima serie. Peggior salto della serie e tantissime posizioni perse.

13:20 134,5 metri per Yukiya Sato. Il giapponese va alle spalle di Kraft con 260.6 punti

13:19 Grande salto per Stefan Kraft che potrà recriminare per una prima manche sottotono. I suoi 136.5 m gli valgono un totale di 264.1 punti

13:18 Gregor Deschwanden atterra a 131.5 metri e si piazza al quinto posto con 254.2 punti

13:17 La scelta dello staff russo potrebbe dare una buona idea anche ad altri tecnici, che proveranno a sfruttare le potenzialità del trampolino abbassando la stanga di partenza.

13:16 Terza piazza per l’austriaco Daniel Huber che si ferma a 255.1 punti.

13:15 I russi richiedono l’abbassamento della stanga di partenza. Sfortunato Evgenyi Klimov che si ferma a 132.5, mezzo metro dietro la distanza che gli avrebbe permesso di incassare il bonus per la stanga. Secondo posto per lui.

13:14 In difficoltà Pius Paschke che si piazza dietro a Peier, penultimo.

13:13 Nuovo leader. Ottimo salto per il finlandese Antti Aalto che porta il suo totale a 257.2 punti

13:13 Si ferma in quarta piazza il polacco Dawid Kubacki.

13:12 Si confermano le difficoltà di Killian Peier. Lo svizzero batte solo Aigro, quinta piazza provvisoria.

13:11 La leggenda Simon Amman si piazza al terzo posto, appena 6 decimi dietro al giapponese.

13:10 Pawel Wasek va in testa con 254,3 punti.

13:09 Non fa lo stesso l’estone Artti Aigro, che si ferma a 118 metri, punteggio totale di 239,3.

13:08 Il primo a saltare è il fratello di Ryoyu, Junshiro Kobayashi che porta il suo totale a 252 punti con un ottimo secondo salto.

13:06 SI PARTE CON LA SECONDA SERIE! ORA SI FA SUL SERIO!

12:57 La seconda serie inizierà alle 13:06. Rimanete con noi perché si prospetta una lotta all’ultimo centimetro tra Kobayashi e Lindvik per l’oro e con un gruppo foltissimo, di almeno 6 atleti per il terzo gradino del podio!

12:55 Giovanni Bresadola non si qualifica alla seconda serie, chiudendo la gara in 35a posizione, un risultato in linea con le sue possibilità.

12:53 Questa la top 10 alla fine della prima serie:

1 KOBAYASHI Ryoyu 147.0

2 LINDVIK Marius 144.8

3 ZAJC Timi 140.7

4 STOCH Kamil 140.3

5 FETTNER Manuel 138.0

6 GEIGER Karl 136.7

7 HOERL Jan 135.6

8 EISENBICHLER Markus 135.2

9 GRANERUD Halvor Egner 132.4

10 PREVC Cene 131.6

12:50 Finisce una prima serie di livello assurdo! I due favoriti non deludono le aspettative e si giocheranno l’oro con il secondo salto. Ryoyu Kobayashi guida la classifica con 147 punti, con 2,2 punti sul rivale Lindvik.

12:48 RISPONDE ANCHE KARL GEIGER! Il tedesco rimane in gioco per le medaglie piazzandosi al sesto posto con 135.6 punti.

12:47 CHE SALTOOOOOOOOOOOOOO! RYOYU KOBAYASHI SEI UN FENOMENO! 142 METRI E PRIMO POSTO!

12:46 Sotto le aspettative Halvor Egner Granderud. Il norvegese è settimo con 132.4 punti.

12:44 MARIUS LINDVIK VOLA! Il norvegese conferma il suo posto da cofavorito per la gara atterrando a 140.5 metri. Primo con un punteggio di 144.8! La gara ora è di un livello altissimo!

12:43 LA MINA VAGANTE C’È! Markus Eisenbichler atterra a 137.5 ed è quinto.

12:42 L’austriaco Jan Hoerl si piazza al quarto posto, dietro al connazionale Fettner. 135.6 i suoi punti.

12:42 Probabilmente la medaglia olimpica per Stefan Kraft non arriverà neanche oggi. 13° posto con un salto sotto il suo livello degli ultimi giorni.

12:41 Non eccezionale il salto dell’austriaco Daniel Huber. 14° con 127.4 punti

12:40 Cene Prevc si propone come secondo sloveno! E’ quarto, battendo il fratello Peter di appena 3 decimi.

12:39 Rischia anche lo svizzero Killian Peier che si salva, infilandosi in 17a posizione.

12:38 Sottotono il norvegese Robert Johansson, che addirittura rimane fuori dalla seconda serie.

12:37 TIMI ZAJC RISPONDE PRESENTE! Gran salto per lo sloveno che atterra a 138.5 e si mette in testa davanti a Stoch per quattro decimi!

12:36 Il giapponese Yukiya Sato va in decima posizione, dietro al connazionale Nakamura.

12:35 Lo sloveno Lovro Kos non si esprime ai suoi livelli. Quinto posto con 130.7 punti.

12:34 Il tedesco Constantin Schmid va davanti allo sloveno Prevc al terzo posto.

12:33 MANUEL FETTNER VOLA! Miglior misura del round. Secondo posto alle spalle di Stoch, ancora per le valutazioni.

12:32 Risponde Peter Prevc! Lo sloveno arriva a 137 metri ma perde tanti punti per le valutazioni dei giudici. 131.3 i suoi punti.

12:31 KAMIL STOCH NON DELUDE MAI! Grandissimo salto del polacco che esprime il primo acuto della gara. 137,5 m, 140.3 punti e asticella alzata.

12:30 Il polacco va al secondo posto, con 129.7 punti.

12:29 Dopo il buon salto del giapponese Naoki Nakarmura la gara entra nel vivo. Il prossimo a saltare sarà Piotr Zyla.

12:28 Davide Bresadola è al momento quindicesimo. Qualificazione alla seconda serie che diventa proibitiva, servirebbe andare avanti ad altri cinque atleti.

12:27 Distacchi minimi per ora, lo svizzero Gregor Deschwanden si infila in terza posizione con 127.8 punti.

12:26 Avanza alla seconda serie il tedesco Pius Paschke che con 126.7 punti si piazza al quarto posto.

12:24 Stesso discorso per il norvegese Daniel Andre Tande. Dietro al giapponese e difficilmente sarà nella seconda serie.

12:23 Junshiro Kobayashi fa un po’ fatica. 130 metri, 120.4 punti e qualificazione in dubbio.

12:23 Evgeniy Klimov è terzo. Abbiamo tre russi in testa al momento.

12:22 Salto importante per il giovane russo Danil Sadreev che raggiunge i 134 metri e va in testa.

12:22 Dawid Kubacki non ripeterà il risultato della gara dal trampolino piccolo. Si qualifica per la seconda serie ma non va oltre i 131 metri e i 123.7 punti.

12:21 Simon Ammann trova un’eccellente misura ed è qualificato alla seconda serie.

12:20 Il bulgaro Vladimir Zografski è dietro al nostro azzurro che può ancora sperare.

12:19 Abbiamo un nuovo leader. Il russo Roman Trofimov va in testa con 128.8 punti ed è il primo direttamente qualificato alla seconda serie.

12:18 Lo svizzero Dominik Peter va dietro a Bresadola. 114.3 punti

12:17 Anche il polacco Pawel Wasek va davanti all’azzurro. Secondo posto alle spalle di Aalto.

12:16 Secondo punteggio per l’estone Artti Aigro. Putroppo dopo Bresadola la gara è salita molto di livello.

12:15 Buon salto anche per il canadese Mackenzie Boyd-Clowes. Secondo punteggio con 119.2.

12:14 Nuovo leader. Il finlandese Antti Aalto conferma la grande forma atterrando a 131 metri.

12:13 L’americano Decker Dean è dietro a Bresadola con un salto da 100.9 punti.

12:12 Gli va davanti il russo Mikhail Nazharov. Bresadola dovrà battere 7 atleti per entrare nella seconda serie.

12:11 OTTIMO SALTO PER BRESADOLA! 127 metri che gli valgono 114.6 punti e la prima posizione!

12:10 Quarto il veterano ceco, Roman Koudelka.

12:09 Salto debole per il secondo ucraino, Yevhen Marusiak, mentre il turco FatihIpcioglu riesce a piazzarsi in terza posizione con 109.5 punti.

12:07 Si mette in seconda posizione lo statunitense Kevin Bickner con un salto da 110 punti.

12:06 Serie di salti interlocutori da parte del ceco Sakala, dello statunitense Larson e dell’ucraino Kalinichenko che non dovrebbero essere buoni per la seconda serie.

12:04 Dopo un ottimo salto dell’estone Kevin Maltsev da 126,5 metri, il canadese Matthew Soukup non va oltre i 115.

12:02 Stesso risultato per il rumeno Daniel Andrei Cacina. Fa meglio il ceco Cestmir Kozisek, che arriva a 122.5 m

12:01 Primo a saltare è il ceco Radek Rydl, che non va oltre i 118.5 m.

12:00 Ci siamo, INIZIA LA GARA! Il

11:58 Facciamo gli ultimi nomi per una possibile sorpresa: i medagliati della gara dal trampolino piccolo ci riproveranno, il veteranissimo Manuel Fettner, nella miglior condizione della vita, ha una chance. Più indietro Dawid Kubacki, ma attenzione ai polacchi nei grandi appuntamenti. Stesso discorso anche per Kamil Stoch, già plurimedagliato ma mai sazio.

11:56 Un possibile candidato al ruolo di ”outsider di lusso” è l’austriaco Stefan Kraft, che con un risultato di spessore oggi, cementificherebbe il suo posto tra i più grandi di sempre. La medaglia olimpica è l’unico traguardo non ancora raggiunto dal 29enne.

11:53 Il salto di prova, appena terminato, ha visto gli sloveni estremamente in palla. Kos, Prevc e Timi Zajc hanno raggiunto grandi misure, così come Eisenbichler. La migliore impressione l’hanno però destata i due grandi favoriti di oggi: Lindvik si è rialzato, trovando comunque una grande misura, mentre Kobayashi ha già scoperto le carte, trovando il miglior salto del round.

11:50 L’unico azzurro in gara sarà Giovanni Bresadola, per ora leggermente in ombra dall’inizio dei Giochi. L’obiettivo per lui potrebbe essere un ingresso nei migliori 30 con conseguente partecipazione alla seconda serie, ma anche un piazzamento in top40 non sarebbe una totale delusione.

11:48 Da tenere d’occhio anche i tedeschi Karl Geiger e Marcus Eisenbichler. Il primo sembra aver trovato un po’ di feeling con il trampolino grande, mentre il secondo interpreterà il solito ruolo di “variabile impazzita”, con la grande misura sempre in canna.

11:46 I principali candidati a rovinare la festa al giapponese sono i norvegesi Marius Lindvik e Halvor Egner Granderud, con il primo che parte avanti al secondo, e uno schieramento di sloveni, sempre molto performanti nei salti tra allenamento e qualificazioni, guidati da Lovro Kos e Peter Prevc.

11:44 Il giapponese Ryoyu Kobayashi è a caccia della doppietta trampolino piccolo-trampolino grande, impresa riuscita solo 4 volte nella storia, 3 delle quali da atleti ancora in attività ed in gara anche oggi: lo svizzero Simon Ammann (due volte) e il polacco Kamil Stoch.

11:42 Si è appena concluso il trial round, che ha dato qualche prima indicazione per la gara. Il vento potrebbe non essere un grande fattore, e tutti i favoriti hanno saltato alla grande.

11:40 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschile di salto con gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022!

Cronaca qualificazioni – Presentazione della gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della competizione individuale maschile di salto con gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il Large Hill di Zhangjiakou ospita il penultimo evento da medaglia di questa rassegna a cinque cerchi per il salto speciale, in attesa della prova a squadre di lunedì 14 febbraio.

Ryoyu Kobayashi punta al bis olimpico dopo il trionfo su Normal Hill e sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali in ottica vittoria insieme ai norvegesi Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik, gli austriaci Stefan Kraft e Manuel Fettner, lo sloveno Peter Prevc, il russo Daniil Sadreev ed i tedeschi di punta Karl Geiger e Markus Eisenbichler.

Per l’Italia l’obiettivo sarà quello di raggiungere la seconda serie di gara (e quindi le prime 30 posizioni) con Giovanni Bresadola, unico rappresentante azzurro del salto ancora presente in quel di Zhangjiakou per le gare olimpiche.

Appuntamento fissato stamattina alle ore 12 italiane per l’inizio della prima serie, mentre la seconda parte della competizione dovrebbe cominciare verso le 13.06 (meteo permettendo). OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse