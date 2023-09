LIVE Pattinaggio di figura, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri nella storia, sono quinti! Papadakis-Cizeron insuperabili: Ã¨ oro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.45: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. L’appuntamento è fra due giorni per il programma corto del singolo femminile. Buona giornata!

5.43: Questa la classifica finale della gara olimpica delle coppie di danza:

1 FRA PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume 90.83 (1) 136.15 (1) 226.98

2 ROC SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita 88.85 (2) 131.66 (2) 220.51

3 USA HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary 87.13 (3) 130.89 (3) 218.02

4 USA CHOCK Madison / BATES Evan 84.14 (4) 130.63 (4) 214.77

5 ITA GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco 82.68 (7) 124.37 (1) 207.05

6 ROC STEPANOVA Alexandra / BUKIN Ivan 84.09 (5) 120.98 (8) 205.07

7 CAN GILLES Piper / POIRIER Paul 83.52 (6) 121.26 (3) 204.78

8 ESP SMART Olivia / DIAZ Adrian 77.70 (9) 121.41 (2) 199.11

9 CAN FOURNIER BEAUDRY Laurence / SOERENSEN Nikolaj 78.54 (8) 113.81 (6) 192.35

10 GBR FEAR Lilah / GIBSON Lewis 76.45 (10) 115.19 (4) 191.64

11 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 (11) 115.16 (1) 189.74

12 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 (12) 111.01 (2) 184.42

13 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 (13) 108.43 (3) 181.02

14 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 (14) 108.16 (4) 179.82

15 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 (16) 105.65 (5) 173.88

16 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 (17) 101.10 (7) 168.32

17 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 (15) 96.99 (10) 167.31

18 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 (19) 101.16 (6) 167.03

19 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 (18) 97.25 (9) 164.33

20 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 (20) 97.34 (8) 162.87

5.40: Gli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno scritto una pagina importante della storia del pattinaggio italiano. Solo Fusar Poli/Margaglio, terzi a Salt Lake City, sono riusciti a fare meglio di loro che sono quinti, terzi in Europa e l’intenzione degli azzurri è quella di proseguire, probabilmente fino a Milano-Cortina 2026

5.37: Gara strepitosa vinta da una coppia straordinaria come quella francese composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron che hanno chiuso con un punteggio stellare di 226.98, argento per i russi Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov con 220.51 punti, bronzo per gli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue con 218.02

5.36: E’ ORO PER I FRANCESI Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron! Punteggio nel libero di 136.15 (76.75+59.40), totale di 226.98: primato mondiale nell’assoluto, non nella danza libera! Vittoria indiscutibile

5.34: Non c’è partita! Prestazione superlativa della coppia francese che hanno incantato. Qualcosina da rivedere ma punteggio elevatissimo del tecnico, c’è aria di record del mondo del punteggio assoluto

5.29: Si chiude la gara con i dominatori della Rhythm Dance, i grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis, 26 anni di Clermont Ferrand e Guillaume Cizeron, di Montbrison, 27 anni. Sono allenati da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon a Montreal. Dal 2015 sono stati cinque volte oro e una volta argento agli Europei, sempre dal 2015 quattro volte oro e una argento ai Mondiali, argento a PyeongChang. Non gareggiano a livello internazionale dall’Europeo 2020 a causa di un infortunio. La musica. Elegie di Gabriel Faure

5.28: La coppia seconda in classifica dopo la Rhythm Dance, i russi Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov totalizzano un punteggio nel libero di 131.66 (73.43+58.23), totale di 220.51 che significa primo posto provvisorio e argento virtuale

5.25: Punteggio tecnico più basso nel tecnico per i russi che hanno un solo elemento sotto review. Grande prova anche della coppia campione d’Europa e del mondo

5.20: E’ il momento della coppia seconda in classifica dopo la Rhythm Dance, i russi Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Entrambi di Mosca, 26 anni lei, 30 anni lui. Si allenano a Mosca agli ordini di Alexander Zhulin, Petr Durnev. Sono i campioni europei in carica, avendo vinto il titolo nel 2020 e nel 2022 e sono anche i campioni mondiali in carica grazie al titolo ottenuto lo scorso anno a Stoccolma. La musica. Un mix: Piano Concerto No. 2 di Sergei Rachmaninov e Caprice No. 24 di Niccolò Paganini

5.19: I terzi classificati della Rhythm Dance, gli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue totalizzano un punteggio nel libero di 139.89 (73.56+58.33), totale di 218.02 che significa primo posto provvisorio e podio sicuro!

5.17: Programma coinvolgente e di grande qualità artistica per gli statunitensi. C’è stata qualche sbavatura, qualcosa da rivedere ma possono resistere all’assalto dei connazionali. Hanno gestito bene anche la tensione

5.12: Si entra in zona podio. I terzi classificati della Rhythm Dance, gli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue. 30 anni lei, di Lansing e abitante a Sylvana, 30 anni lui, di Madison dove vive. Si allenano a Montreal sotto la guida di M.F. Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer, J. Piche, P. Denis, B. Brisebois. Sono stati tre volte sul podio mondiale, secondi alla rasegna iridata 2021, quarti a PyeongChang, terzi nel Four Continents 2020. Musica. Drowning di Anne Sila

5.11: Gli statunitensi Madison Chock e Evan Bates, quarti dopo il programma corto, totalizzano un punteggio di 130.63 (72.59+58.04), totale di 214.77 che è primato personale, primo posto e assalto al podio

5.09: Trascinante, nonostante qualche piccola sbavatura, il programma libero degli statunitensi che raggiungono un punteggio altissimo e, a meno di detrazioni, andranno in testa

5.04: Ora sul ghiaccio i quarti del programma corto: gli statunitensi Madison Chock e Evan Bates. Di Redondo Beach, 29 anni lei, di Ann Arbor, 32 anni lui. Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer. Sono stati noni agli ultimi Giochi Olimpici, hanno vinto le ultime due edizioni dei Four Continents a cui hanno partecipato, quarti agli ultimi Mondiali. Musica. Un medley dei Daft Punk: Contact, Touch, Within, Touch

5.03: I russi Alexandra Stepanova / Ivan Bukin, quinti dopo il programma corto, totalizzano un punteggio di 120.98 (65.34+55.64), totale di 205.07 e sono secondi alle spalle di Guignard/Fabbri che opera un altro sorpasso e saranno terzi tra le coppie europee

5.00: Un solo errore nel finale per i russi che lasciano sul ghiaccio tanti punti e nel tecnico hanno meno punti rispetto a Guignard/Fabbri. Fino a quel momento nessuna sbavatura e grande interpretazione della coppia d’argento europeo

4.55: Si apre l’ultimo gruppo con la coppia quinta classifica dopo la Rhythm Dance: i russi Alexandra Stepanova / Ivan Bukin. 26 anni lei, di San Pietroburgo, 28 anni lui di Mosca. Sono allenati da Alexander Svinin e Irina Zhuk tra Moswca e Novogorsk. Sono stati quattro volte sul podio europeo, secondi nel 2019 e tre volte teri, l’ultima nel 2020. Mai sul podio mondiale: quarti lo scorso anno a Stoccolma. argento europeo a Tallinn. La musica. Un mix: We Have A Map of the Piano di Mum, A Time For Us (da “Romeo and Juliet”) di Nino Rota, interpretata da Sarah Alainn

4.51: C’è una coppia azzurra in testa quando mancano le migliori cinque della Rhythm Dance. Questa la classifica provvisoria, già un grandissimo risultato per Guignard/Fabbri che erano stati decimi a PyeongChang e male che vada saranno sesti!

1 14 ITA GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco 82.68 (7) 124.37 (1) 207.05

2 15 CAN GILLES Piper / POIRIER Paul 83.52 (6) 121.26 (3) 204.78

3 12 ESP SMART Olivia / DIAZ Adrian 77.70 (9) 121.41 (2) 199.11

4 13 CAN FOURNIER BEAUDRY Laurence / SOERENSEN Nikolaj 78.54 (8) 113.81 (6) 192.35

5 11 GBR FEAR Lilah / GIBSON Lewis 76.45 (10) 115.19 (4) 191.64

6 10 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 (11) 115.16 (1) 189.74

7 9 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 (12) 111.01 (2) 184.42

8 8 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 (13) 108.43 (3) 181.02

9 7 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 (14) 108.16 (4) 179.82

10 5 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 (16) 105.65 (5) 173.88

11 4 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 (17) 101.10 (7) 168.32

12 6 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 (15) 96.99 (10) 167.31

13 2 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 (19) 101.16 (6) 167.03

14 3 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 (18) 97.25 (9) 164.33

15 1 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 (20) 97.34 (8) 162.87

4.49: I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, sesti dopo il programma corto, totalizzano un punteggio nel libero di 121.26 (66.19+55.07), totale di 204.78 e sono secondi alle spalle di Guignard-Fabbri

4.46: Punteggio tecnico nettamente più basso rispetto agli azzurri per la coppia canadese, diverse sbavature per i canadesi. Ci potrebbe essere il sorpasso?

4.42: Si chiude il terzo gruppo con i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, sesti dopo il programma corto. Lei, 30 anni da poco compiuti è nata a Rockford (Usa) e vive a Toronto, lui 30 anni, è nato a Ottawa e vinve a Unionville. Sono allenati a Scarborough (Canada) da Carol and Jon Lane, Juris Razgulajevs. Sono stati terzi ai Mondiali 2022, prima medaglia iridata in carriera, secondi al Four Continents 2020. Musica. Long and Winding Road di Paul McCartney, arrangiato da Govardo

4.41: La coppia italiana Charlene Guignard / Marco Fabbri, settimi dopo la Rhythm Dance, totalizzano un punteggio di 124.37 (69.22+55.15), totale di 207.05 che significa primo posto provvisorio

4.38: Punteggio tecnico di alto livello, siamo sui livelli del personal best. Un paio di review ma non ci sono state grandi sbavature. Grande interpretazione

4.35: Bene i primi due elementi, compresi i twizzles

4.34: Sul ghiaccio ora la coppia italiana che prova la rimonta verso la top5: Charlene Guignard / Marco Fabbri, settimi dopo la Rhythm Dance, 32 anni lei, di Brest (Francia), 33 anni lui, nato a Milano. Li allenano a Milano Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola. Vantano due bronzi europeo nel 2019 e in questa stagione. Sono stati sesti lo scorso anno al Mondiale. La musica. Un mix: la colonna sonora di Atonement di Dario Marianelli, Little Sparrow di Abel Korzeniowski.

4.33: La coppia canadese, ottava dopo il programma corto, Laurene Fournier Beaudry e Nikolaj Soerensen hanno totalizzato nel libero un punteggio di 113.81 (61.05+52.76), totale di 192.35, posizione persa e secondo posto provvisorio

4.30: Punteggio tecnico molto più basso per i canadesi che hanno commesso diversi errori nel programma libero

4.25: E’ il momento della coppia ottava classificata dopo la Rhythm Dance: i canadesi Laurene Fournier Beaudry, 29 anni di Montreal e Nikolaj Soerensen, nato a Copenaghen e di stanza a Montreal. Sono allenati a Montreal da Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer, Josée Piché, Pascal Denis, Benjamin Brisebois, Ginette Cournoyer, Samuel Chouinard, Emilie Josset, Sebastien Soldevila, Emilie Bonnavaud, Eva Airapetian. Sono al debutto olimpico, sono stati decimi ai Mondiali 2019, ottavi alla rassegna iridata dello scorso anno. La musica. Un medley tratto dalla colonna sonora de Il Gladiatore: The Wheat di Hans Zimmer, Lisa Gerrard, The Battle di Hans Zimmer, Lisa Gerrard, Homecoming di Hans Zimmer, Lisa Gerrard, Elysium di Hans Zimmer, Lisa Gerrard, Now We Are Free di Hans Zimmer, Lisa Gerrard

4.24: La coppia spagnola Olivia Smart / Adrian Diaz, nona dopo la Rhythm Dance, totalizza il punteggio nel libero di 121.41 (67.71+53.70), totale di 199.11, personal best e primo posto provvisorio

4.22: Qui ci siamo! Bene l’interpretazione e praticamente tutti gli elementi del programma per la coppia spagnola che può diventare pericolosa anche per Guignard/Fabbri. Sono cresciuti anche rispetto agli Europei quando furono quarti alle spalle degli azzurri

4.17: Si prosegue con la coppia spagnola Olivia Smart / Adrian Diaz, nona dopo la Rhythm Dance. Di Sheffield lei, 24 anni, di Barcellona lui, 31 anni. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Pascal Denis. Sono stati due volte agli Europei del 2019 e 2020 e quarti all’ultima edizione della rassegna continentale a Tallinn. La musica. Un medley tratto dalla colonna sonora di La Maschera di Zorro: I Was Always There di Henry Jackman, The Fencing Lesson di James Horner, I Want To Spend My Lifetime Loving You interpretata da Tina Arena, Marc Anthony, The Plaza Of Execution di James Horner.

4.16: I britannici Lilah Fear / Lewis Gibson, decimi dopo il programma corto, totalizzano un punteggio nel libero di 115.19 /63.21+51.98), totale di 191.64 che li pone al primo posto provvisorio

4.14: Velocità di esecuzione e buon ritmo nella prova della coppia britannica che ha qualche indecisione sui twizzle e nella sequenza di passi. Punteggio libero più alto al momento

4.09: Si riprende con il terzo gruppo, aperto dai decimi classificati dopo il programma corto, i britannici Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 22 anni ed è di greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 27 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn, settimi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Un medley tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone: Circle of Life, Nants’ Ingonyama di Hans Zimmer, They Live In You di Hans Zimmer, He Lives in You di Hans Zimmer, Circle of Life di Hans Zimmer, King of Pride Rock, Circle of Life (Reprise) di Hans Zimmer

3.48: Questa la classifica a metà gara, mentre inizia la pausa per il rifacimento del ghiaccio:

1 10 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 (11) 115.16 (1) 189.74

2 9 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 (12) 111.01 (2) 184.42

3 8 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 (13) 108.43 (3) 181.02

4 7 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 (14) 108.16 (4) 179.82

5 5 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 (16) 105.65 (5) 173.88

6 4 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 (17) 101.10 (7) 168.32

7 6 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 (15) 96.99 (10) 167.31

8 2 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 (19) 101.16 (6) 167.03

9 3 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 (18) 97.25 (9) 164.33

10 1 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 (20) 97.34 (8) 162.87

3.47: La coppia statunitense composta da Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker, 11ma dopo la Rhythm Dance totalizza nel libero un punteggio di 115.16 (62.99+52.17), totale di 189.74 e vanno in testa con margine

3.44: Punteggio tecnico alto per la coppia statunitense ma tanti elementi da revisionare. Programma intenso, vedremo se le piccole sbavature qua e là costeranno la posizione alla coppia a stelle e strisce

3.40: Si chiude il secondo gruppo con la coppia statunitense composta da Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker, 11ma dopo la Rhythm Dance. Lei ha 25 anni ed è nata a Buffalo. Lui ha 28 anni ed è di Burnley (Gran Bretagna). Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, I.AM Coaching Staff. Sono stati noni agli ultimi Mondiali, sesti al Four Continents 2020. La musica. Prelude in E-Minor, Op. 28, No 4 di Frederic Chopin, arrangiato da Janusz Olejniczak, Nocturne in E-Minor, Op. 72, No. 1 di Frederic Chopin, arrangiato da Janusz Olejniczak

3.39: La coppia 12ma dopo la Rhythm Dance, i cinesi Shiyue Wang e Xinyu Liu totalizza un punteggio nel libero di 111.01 (61.34+50.67), totale di 184.42 che significa primo posto provvisorio, il miglior risultato di una coppia asiatica ai Giochi Olimpici

3.37: Credibili e coinvolgenti su musica struggente i cinesi che attendono solo un paio di review sulle sequenze di passi, non sui twizzle. Fanno meglio della prova a squadre nel tecnico. Bella prestazione

3.32: Tocca ora alla coppia 12ma dopo la Rhythm Dance: i cinesi Shiyue Wang, 27 anni di Changchun Jilin, Xinyu Liu, 27 anni, di Changchun Jilin. Si allenano a Pechino sotto la guida di P. Lauzon, M.-F. Dubreuil, R. Haguenauer, P.Denis. Sono stati 13mi all’ultimo Mondiale, quarti al Four Continents 2020, 22mi a Pyeongchang. La musica. Kung Fu Piano: Cello Ascends interpretato da The Piano Guys

3.31: La coppia canadese composta da Marjorie Lajoie e Zachary Lagha, 13ma dopo il programma corto, totalizza nel libero un punteggio di 108.43 (58.93+49.50), totale di 181.02 e primo posto provvisorio, respinto l’assalto dei russi

3.29: Energico e piacevole il programma dei canadesi sulla samba della colonna sonora di rio. Da rivedere alcuni passaggi delle sequenze di passi e dei twizzles. Punteggio tecnico più alto finora

3.24: Sul ghiaccio ora la prima coppia canadese, composta da Marjorie Lajoie e Zachary Lagha, 13mi dopo il programma corto. 21 anni lei, nata a Boucherville, 21 anni lui, di Greenfield Park. Sono allenati a Montreal da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Pascal Denis, Patrice Lauzon. Sono stati 14mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Un medley dalla colonna sonora di Rio: Real in Rio di John Powell, Locked Up di John Powell, Bird Fight di John Powell

3.23: La coppia russa, Diana Davis / Gleb Smolkin, 14mi dopo il programma corto, totalizzano nel libero un punteggio di 108.16 (59.77+48.39), totale di 179.82 e primo posto provvisorio con un buon vantaggio

3.21: Sensazione di deja vu per via della scelta musicale non particolarmente originale, prestazione comunque di buon livello, con qualche sbavatura e un paio di elementi sottoposti a revisione

3.16: Si prosegue con i 14mi del programma corto: la coppia russa, Diana Davis / Gleb Smolkin. Lei, 20 anni, è di Las Vegas, lui, 21 anni di San Pietroburgo. Sono allenati da Igor Shpilband a Novi negli States. Sono stati settimi agli Europei 2022 a Tallinn, dopo essere stati vice-campioni del mondo juniores. La musica. Un medley dalla colonna sonora di Moulin Rouge: El Tango De Roxanne, Your Song

3.15: I polacchi Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev, 15mi dopo il programma corto, totalizzano nel libero un punteggio di 96.99 (54.26+44.73), il peggiore, per un totale di 167.31 che significa terzo posto provvisorio

3.13: Caduta rovinosa nel finale per la coppia polacca che rischia di perdere qualche posizione al termine di un libero non proprio coinvolgente e con diverse sbavature. Non una buona prestazione dei polacchi

3.08: Riparte la gara con i 15mi della Rhyrhm Dance, i polacchi Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev. Lei ha 25 anni ed è di Torun, lui è ucraino di Kharkov. Li allenano Sylwia Nowak-Trebacka e Lloyd Jones a Torun. Sono stati quinti all’Europeo 2019 e noni nel 2020, 12mi al Mondiale dello scorso anno, 14mi agli Europei 2022 di Tallinn. La musica. Un mix: Heart Cry di Perpetual Emotions, Natural degli Imagine Dragones

3.01: La coppia finlandese composta da Juulia Turkkila e Matthias Versluis totalizzano nel libero un punteggio di 105.65 (58.07+47.58), totale di 173.88 che significa primo posto provvisorio con margine

2.58: Cresce il livello con gli allievi di Maurizio Margaglio. Anche loro coinvolgenti, sotto revisione i twizzle e qualche sequenza di passi ma il punteggio tecnico, il più alto di tutti, è alto

2.54: Si chiude il primo gruppo con la coppia finlandese compOsta da Juulia Turkkila e Matthias Versluis, 16ma dopo il programma corto. lei ha 28 anni, è nata e vive a Helsinki, lui è nato in Svizzera a Genolier e vive ad Helsinki. Sono allenati da Maurizio Margaglio, Neil Brown a helsinki. Sono stati undicesimi all’Europeo 2019 e 21mi lo scorso anno al Mondiale. La musica. Un mix: Wild Side di Roberto Cacciapaglia, Bruises di Lewis Capaldi.

2.53: La coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler, 17mi dopo la Rhythm Dance, hanno totalizzato nel programma libero un punteggio di 101.10 (55.42+45.68), totale di 168.32 che significa primo posto provvisorio

2.51: Coinvolgente il tango presentato dalla coppia di fratelli cechi che presenta un programma libero di qualità, con poche revisioni (sui twizzle e su una sequenza di passi). Punteggio più alto nel tecnico rispetto alle coppie che li hanno preceduti

2.46: Penultima coppia del primo gruppo sono i cechi Natalie Taschlerova / Filip Taschler, 17mi dopo la Rhythm Dance. Lei ha 20 anni ed è di Brno, come lui che ha 22 anni. Si allenano in Italia a Bolzano sotto la guida di Matteo Zanni e Barbora Silna Reznícková. Sono stati 11mi agli Europei 2022 e 22mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Un medley di Astor Piazzolla: Oblivion, Primavera Portena, Invierno Porteno.

2.45: La coppia georgiana Maria Kazakova e Georgy Reviya, 18 dopo la prima parte di gara, totalizzano nel libero un punteggio di 97.25 (52.21+45.04), per un totale di 164.33 che significa secondo posto provvisorio

2.43: Punteggio più basso delle coppie precedenti nel tecnico con qualche sbavatura qua e là per i georgiani. Twizzle e sequenze di passi sotto review

2.38: Sul ghiaccio ora la coppia georgiana Maria Kazakova e Georgy Reviya, 18 dopo la prima parte di gara. 20 anni lui, nato a Mosca, 22 anni lei, nata ad Odintsovo, entrambi in Russia. Sono allenati da Denis Samokhin e Maria Borovikova a Balashikha. Sono stati 14mi agli Europei del 2020. La musica. Un mix: Dummy di Charlie Clouser, Texas Gypsy Massacre di Xtortion Audio, Mephisto’s Lullaby di Xtortion Audio

2.37: La coppia armena Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal totalizzano nel programma libero un punteggio di 101.16 (55.78+45.42), per un totale di 167.03 e primo posto provvisorio

2.35: Prova più convincente per la coppia armena che ha lasciato sul ghiaccio qualcosa sui twizzle e sulle sequenze di passi. Ci sono diverse revisioni in atto

2.30: Si procede con la coppia armena Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal, 19mi dopo la Rhythm dance. Lei ha 24 anni ed è nato e vive a Laval in Canada, lui ha 30 anni, è nato e vive a Montreal in Canada. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer, P. Denis e J. Piche. Hanno quattro edizioni degli Europei alle spalle e sono stati 17mi nel 2020 e tredicesimi a gennaio a Tallinn. La musica. Un medley: Autumn Leaves di Joesph Kosma, Johnny Mercer, Luck Be a Lady di Frank Loesser

2.29: La coppia ucraina Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin totalizza nel libero un punteggio di 97.34 (52.30+45.04), per un totale di 162.87

2.26: Qualche sbavatura di troppo nei twizzle e nei sollevamenti, punteggio tecnico piuttosto basso, vediamo cosa succede con le revisioni che non sono poche

2.21: Si apre la gara con la coppia ucraina Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin, 20ma dopo il programma corto. Lei ha 25 anni ed è di Kharkiv, come lui che ha 27 anni. Sono allenati a casa da Galina Churilova, Alexander Zhulin e Petr Durnev. Hanno come miglior risultato un nono posto agli Europei, sono stati decimi nel 2020 e nel 2022, 20mi lo scorso anno ai Mondiali, 21mi a PyeongChang. La musica. Backstage Romance (colonna sonora di Moulin Rouge) interpretata da Mario Biondi, Original Brodway Cast of Moulin Rouge

2.17: Gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, al momento settimi con 82.68, potranno invece tentare di tallonare i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, sesti con 83.52, replicando quando splendidamente fatto al team event.

2.12: La lotta interna in casa Stati Uniti è stata invece vinta da Madison Hubbell-Zacary Donohue, terzi con 87.13 a oltre tre unità dai compagni di allenamento Madison Chock-Evan Bates. Salvo clamorosi ribaltamenti di fronte sarà quindi molto complicato assistere a dei sorpassi

2.08: I francesi hanno tenuto a distanza di quasi 2 punti senza patemi i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, campioni del mondo ed europei in carica, secondi con 88.85

2.04: La situazione dopo la prima porzione di gara sembra abbastanza delineata. Al comando si sono posizionati con margine i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autori di un programma-capolavoro valutato con il nuovo record del mondo di 90.83

2.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della free dance della danza sul ghiaccio, terza prova di pattinaggio di figura ai giochi Olimpici di Pechino 2022

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della free dance della danza sul ghiaccio, terza prova di pattinaggio di figura ai giochi Olimpici di Pechino 2022. Dopo una rhythm dance per palati fini nella giornata di oggi, a partire dalle ore 2:15, verranno assegnate le medaglie in un secondo segmento che promette spettacolo.

La situazione dopo la prima porzione di gara sembra abbastanza delineata. Al comando si sono posizionati con margine i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autori di un programma-capolavoro valutato con il nuovo record del mondo di 90.83 con cui hanno arginato senza patemi i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, secondi con 88.85. la lotta interna in casa Stati Uniti è stata invece vinta da Madison Hubbell-Zacary Donohue, terzi con 87.13 a oltre tre unità dai compagni di allenamento Madison Chock-Evan Bates. Salvo clamorosi ribaltamenti di fronte sarà quindi molto complicato assistere a dei sorpassi, ma l’alto livello offerto dalle coppie protagoniste certamente non lascerà indifferenti gli spettatori.

Gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, al momento settimi con 82.68, potranno invece tentare di tallonare i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, sesti con 83.52, replicando quando splendidamente fatto al team event.