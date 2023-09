LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò al comando su Aleix Espargarò. Binder chiude la Top3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.54 Grazie per averci seguito in questa mattinata. Un saluto a tutti!

10.50 L’appuntamento è per domani per capire se Honda ed Aprilia riusciranno a confermarsi sulla concorrenza. ‘Solo’ sesto Jack Miller, non ovviamente al momento il lavoro del marchio di Borgo Panigale.

10.47 Cala il sipario sul day-1 dei test. La classifica finale:

1 44 P. ESPARGARO 1:32.466 2 41 A. ESPARGARO +0.471 3 33 B. BINDER +0.477 4 42 A. RINS +0.592 5 20 F. QUARTARARO +0.642 6 43 J. MILLER +0.648 7 12 M. VIÑALES +0.681 8 36 J. MIR +0.778 9 4 A. DOVIZIOSO +0.779 10 89 J. MARTIN +0.892

10.45. Bandiera a scacchi! Pol Espargarò chiude al comando il primo girono di test in Indonesia per quanto riguarda il Motomondiale. Honda detta il passo in 1.32.466 con 471 millesimi di vantaggio su A. Espargarò (Aprilia) e 477 su Brad Binder (KTM).

10.42 Buona gara anche per Suzuki. Rins ha mostrato un buon passo, la Suzuki sembra in crescita dopo dei discreti parziali in quel di Sepang.

10.39 Caduta per Nakagami, non ci sono conseguenze per lui. Termina nella ghiaia la giornata del nipponico.

10.36 Sta per volgere al termine la prima delle tre giornate di test in Indonesia per quanto riguarda il Motomondiale. I protagonisti avranno altre ore nei prossimi gironi per poter prendere le misure con questo nuovissimo impianto.

10.34 Scivolata per Marco Bezzecchi, non ci sono conseguenze per il romagnolo.

Crash at turn 7 for Bez, rider OK #MandalikaTest — Mooney VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) February 11, 2022

10.31 Honda ed Aprilia sono al comando della classifica generale. Le due case hanno abbattuto insieme a KTM (Binder) il minuto e 33.

10.29 Loris Capirossi parla con Fabio Quartararo in pit lane. Il campione del mondo si confronta con l’ex centauro che è sempre presente a tutti gli eventi da anni con i colori di Dorna.

10.28 I piloti sono fermi in pit lane. Non c’è attività in questo momento. La classifica non dovrebbe cambiare.

10.25 Le classifica aggiornata:

1 44 P. ESPARGARO 1:32.466 2 41 A. ESPARGARO +0.471 3 33 B. BINDER +0.477 4 42 A. RINS +0.592 5 20 F. QUARTARARO +0.642 6 43 J. MILLER +0.648 7 12 M. VIÑALES +0.681 8 36 J. MIR +0.778 9 4 A. DOVIZIOSO +0.779 10 89 J. MARTIN +0.892

10.23 Nessuno sembra in grado di tenere testa a Pol Espargarò! Giro ‘perfetto’ per l’iberico che ha 471 millesimi di scarto su Aleix Espargarò.

10.20 Torna in scena anche Marco Bezzecchi. Il romagnolo si appresta per gli ultimi minuti di questo day-1 in Indonesia.

10.17 Morbidelli, Nakagami e Martin continuano a girare insieme a Vinales. Attendiamo i nuovi parziali cronometrici.

10.15 La classifica aggiornata:

1 44 P. ESPARGARO 1:32.466 2 41 A. ESPARGARO +0.471 3 33 B. BINDER +0.477 4 42 A. RINS +0.592 5 20 F. QUARTARARO +0.642 6 43 J. MILLER +0.648 7 12 M. VIÑALES +0.681 8 36 J. MIR +0.778 9 4 A. DOVIZIOSO +0.779 10 89 J. MARTIN +0.892

10.12 Sale al quarto posto Alex Rins! Lo spagnolo di Suzuki precede al momento Quartararo e Miller.

10.09 Che giro per Pol Espargarò! 1.32.4 è il nuovo giro veloce con quasi 5 decimi di scarto su Binder che è stato il primo a scendere sotto il muro del minuto e 33.

10.06 Caduta per Nakagami (Honda LCR) nel terzo settore della pista. Non ci sono conseguenze per lui.

10.03 La classifica generale:

1 33 B. BINDER 1:32.943 2 43 J. MILLER +0.171 3 12 M. VIÑALES +0.204 4 42 A. RINS +0.263 5 4 A. DOVIZIOSO +0.302 6 20 F. QUARTARARO +0.385 7 89 J. MARTIN +0.415 8 30 T. NAKAGAMI +0.451 9 41 A. ESPARGARO +0.474 10 44 P. ESPARGARO +0.512

10.00 Brad Binder! KTM mette tutti in riga in 1.32.9! Il sudamericano è il primo uomo ad abbattere il crono del 33 in Indonesia. Secondo c’è Miller davanti a Vinales.

9.57 Niente da fare per Binder che dopo due ‘caschi rossi’ nei primi due parziali deve alzare bandiera bianca nel resto del tracciato. Attenzione però al prossimo passaggio.

9.55 Occhi puntati su Brad Binder. Il sudamericano di KTM è ottavo ed al momento con 288 millesimi dalla vetta.

9.52 Vinales prova ad impensierire Miller. L’Aprilia, seconda overall con l’iberico, segna il miglior tempo nel terzo rilevamento cronometrico.

9.48 Poca attività in questo momento in pista. Attendiamo nuovi riferimenti, nessuno in questo momento sembra in grado di impensierire Jack Miller (Ducati).

9.46 La classifica aggiornata:

1 43 J. MILLER 1:33.114 2 12 M. VIÑALES +0.033 3 42 A. RINS +0.092 4 4 A. DOVIZIOSO +0.131 5 20 F. QUARTARARO +0.214 6 89 J. MARTIN +0.244 7 30 T. NAKAGAMI +0.280 8 41 A. ESPARGARO +0.303 9 44 P. ESPARGARO +0.341 10 5 J. ZARCO +0.478

9.43 Quinto posto per Quartararo (Yamaha), Jack Miller è sempre leader con 33 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales.

9.40 Si avvicina anche Joan Mir! Terzo crono a meno di un decimo dalla vetta della classifica per l’ex campione della Suzuki. Attenzione anche a Dovizioso (Yamaha), quarto davanti Martin.

9.38 Jack Miller! Giro veloce per 33 millesimi su Vinales per l’australiano di Ducati! Martin è terzo.

9.37 Tutti in pista nuovamente! Attendiamo i riferimenti cronometrici, la classifica potrebbe ribaltarsi ad 1h dalla conclusione. Ricordiamo che i test sono stati allungati in seguito ad una bandiera rossa che ha interrotto il turno questa mattina.

9.33 Nakagami! Terzo posto per il giapponese che si colloca a +247 millesimi dalla vetta! Martin è secondo, Vinales resta leader.

9.30 Segnali indicativi per Aprilia. Settimana scorsa erano arrivati degli indizi, in Indonesia arrivano delle conferme per ora. Ovviamente sono dei test, tutto deve essere preso con le dovute cautele. In ogni caso ottimi parziali da parte di Vinales ed A. Espargarò.

9.26 Fermo in pit lane Maverick Vinales. L’iberico di Aprilia è al momento al comando, nessuno appare in grado al momento di modificare la classifica generale.

9.23 Nakagami e Bagnaia prendono la via del tracciato di Mandalika che fino ad oggi era conosciuto solo dai protagonisti della Superbike. Ricordiamo che la MotoGP tornerà a marzo per la seconda prova dell’anno.

9.20 Torna in azione anche Andrea Dovizioso, pronto per una stagione con Yamaha. 14° posto per il romagnolo con 39 passaggi all’attivo.

9.17 Bagnaia, Miller, Martin e Bezzecchi sono al momento gli unici in pista. Attendiamo dei nuovi riferimenti cronometrici.

9.14 La classifica aggiornata:

1 12 M. VIÑALES 1:33.147 2 89 J. MARTIN +0.211 3 42 A. RINS +0.266 4 44 P. ESPARGARO +0.308 5 41 A. ESPARGARO +0.488 6 36 J. MIR +0.488 7 5 J. ZARCO +0.609 8 20 F. QUARTARARO +0.709 9 93 M. MARQUEZ +0.741 10 25 R. FERNANDEZ +0.819

9.11 Joan Mir non riesce a copiare la prestazione di Alex Rins. Vinales resta leader su Martin, secondo a +211. Quartararo scivola ottavo.

9.10 Caduta per Marco Bezzecchi. Non ci sono conseguenze per il rookie di Ducati.

9.07 Alex Rins! Terzo tempo per l’alfiere di Suzuki che riduce il gap con Martin che è sempre secondo alle spalle di Vinales. Aprilia si conferma al vertice dopo Sepang.

9.05 Sesto posto per Alex Rins alle spalle del teammate Joan Mir. Segnali positivi per Suzuki che si prepara per una stagione di rivincita.

9.02 Vinales è al momento al comando! Nuovo giro veloce per Aprilia in 1.33.1 con ben 2 decimi su Martin ed Espargarò.

9.00 La classifica aggiornata:

1 12 M. VIÑALES 1:33.147 2 89 J. MARTIN +0.211 3 44 P. ESPARGARO +0.308 4 41 A. ESPARGARO +0.488 5 36 J. MIR +0.488 6 42 A. RINS +0.515 7 20 F. QUARTARARO +0.709 8 93 M. MARQUEZ +0.741 9 25 R. FERNANDEZ +0.819 10 10 L. MARINI +1.018

8.57 Continua a girare Aleix Espargarò. Aprilia in azione dopo aver svelato i colori della propria moto nelle scorse ore.

8.54 Terzo posto per Aleix Espargarò, quattordicesimo per ‘Pecco’. Secondo al momento c’è Pol Espargarò, leader resta in questo momento l’iberico Jorge Martin.

8.50 Riprende l’attività anche di Francesco Bagnaia. Il portacolori di Ducati è in fondo alla graduatoria dopo una scivolata in cui non ha riportato conseguenze.

8.48 Mancano 2 ore al termine dei test. Riprende l’azione di Pol Espargarò che al momento è secondo a meno di un decimo da Martin.

8.45 La classifica aggiornata:

8.43 La classifica aggiornata:

1 89 J. MARTIN 1:33.358 2 44 P. ESPARGARO +0.097 3 42 A. RINS +0.304 4 20 F. QUARTARARO +0.498 5 93 M. MARQUEZ +0.530 6 25 R. FERNANDEZ +0.608 7 36 J. MIR +0.684 8 10 L. MARINI +0.807 9 12 M. VIÑALES +0.836 10 88 M. OLIVEIRA +0.912

8.40 Continuano a migliorare i tempi. La classifica è destinata a cambiare in una pista che nelle ultime ore ha subito molte critiche viste le pessime condizioni dell’asfalto dopo la pioggia di questa notte.

8.37 Decimo tempo per Raul Fernandez. Il rookie di KTM sale in seconda posizione alle spalle di A. Marquez. I due inseguono Bastianini ed Oliveira.

8.35 Si è appena migliorato anche Joan Mir con il quarto crono. Lo spagnolo di Suzuki paga poco più di 5 decimi dal leader di questo test.

8.32 Ritornano in pista coloro che si trovano nella Top5. Martin è leader, secondo c’è Pol Espargarò. Quinta piazza per Quartararo, manca all’appello Bagnaia che è scivolato qualche minuto fa.

8.30 La classifica aggiornata:

1 89 J. MARTIN 1:33.358 2 44 P. ESPARGARO +0.097 3 93 M. MARQUEZ +0.530 4 20 F. QUARTARARO +0.716 5 12 M. VIÑALES +0.836 6 88 M. OLIVEIRA +0.912 7 23 E. BASTIANINI +0.947 8 30 T. NAKAGAMI +1.042 9 33 B. BINDER +1.057 10 4 A. DOVIZIOSO +1.125

8.27 Riprendere l’attività anche per Franco Morbidelli, lontano per ora dalla Top10 quando mancano 2h e 17 al termine dell’attività.

8.25 I protagonisti continuano a prendere confidenza con questa pista oltremodo particolare. Siamo ben oltre ai 60 passaggi compiuti, bisogna anche evidenziare che si gira 30 secondi (circa) in meno rispetto a Sepang.

8.23 Il migliore degli italiani è Enea Bastianini (Ducati), settimo in questo momento alle spalle di Oliveira e Vinales. Dodicesimo crono per Marquez.

8.20 La classifica aggiornata:

1 89 J. MARTIN 1:33.358 2 44 P. ESPARGARO +0.097 3 93 M. MARQUEZ +0.530 4 20 F. QUARTARARO +0.716 5 12 M. VIÑALES +0.836 6 88 M. OLIVEIRA +0.912 7 23 E. BASTIANINI +0.947 8 30 T. NAKAGAMI +1.042 9 33 B. BINDER +1.057 10 4 A. DOVIZIOSO +1.125

8.17 Tanta azione in pista. Ducati sempre al comando con Martin, attendiamo una risposta delle due moto ufficiali. Quinto tempo nel frattempo per Maverick Vinales (Aprilia) alle spalle di Quartararo.

8.14 Primi giri per il Motomondiale in Indonesia, località che accoglierà la seconda prova della stagione a metà marzo

Private or public test? #MandalikaTest ???????? Incredible passion from the locals here! pic.twitter.com/3hfLOtuDIE — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 11, 2022

8.12 La pista continua a migliorarsi, attendiamo altri riferimenti cronometrici. Il leader è sempre Martin in 1.33.358!

8.10 La classifica aggiornata:

1 89 J. MARTIN 1:33.358 2 44 P. ESPARGARO +0.097 3 93 M. MARQUEZ +0.530 4 20 F. QUARTARARO +0.716 5 88 M. OLIVEIRA +0.912 6 23 E. BASTIANINI +0.947 7 30 T. NAKAGAMI +1.042 8 73 A. MARQUEZ +1.136 9 5 J. ZARCO +1.346 10 25 R. FERNANDEZ +1.346

8.06 Si abbassa l’asticella dei tempi. Martin scende ad 1.33.3 con soli 97 millesimi di scarto su Pol Espargarò. Terzo posto per Marquez davanti a Quartararo. Seguono nell’ordine Oliveira e Bastianini.

8.03 Jorge Martin! 1.33.9 è il nuovo riferimento, un tempo destinato a crollare! Il portacolori di Ducati continua a girare ed a migliorarsi.

8.02 Jorge Martin prova a salire al comando. L’iberico scivola in questo momento al terzo posto, Marc Marquez ha appena registrato il secondo best lap di giornata.

8.00 Continua a girare Quartararo. Yamaha continua a lavorare in vista della prossima stagione, sono ben 54 i giri affrontati dalla transalpino.

7.56 Giro veloce per Fabio Quartararo! 1.34.074 è il nuovo giro veloce del day-1 di test per il Motomondiale in Indonesia. Il campione del mondo continua a migliorarsi.

7.54 Buon tempo di Rins, ottavo. Sono in pochi i piloti che stanno girando in questo momento.

7.52 Si migliora ancora il giapponese, ora terzo.

7.50 Torna in top-10 Nakagami, nono.

7.47 Zarco si riprende solo per un attimo il secondo posto, superato da Oliveira.

7.45 Si migliora di molto Zarco, che passa in terza posizione.

7.43 Terzo Miller, uno che si esalta quando la pista non è perfetta.

7.42 Torna nei piani alti Oliveira, secondo.

7.41 Cresce ancora Vinales, ottavo, ma subito scalzato da Oliveira.

7.40 Miglior giro di Mir, ora sesto.

7.39 Iniziano anche i test di Vinales, che dopo 14 giri è tredicesimo.

7.38 Ancora un balzo per Dovizioso, terzo!

7.36 Martin! 1:34.225, migliora il tempo più veloce di tutti! Quinto Dovizioso-

7.35 Sorpasso e contro-sorpasso tra Miller ed Espargarò per il tezo posto.

7.33 Sono cambiate le condizioni della pista e Martin piazza il miglior crono in 1:34.550.

7.32 Altro cambio in vetta, dove sale proprio Fernendez in 1:34.983.

7.31 Succede di tutto in un attimo! Pol Espargarò mette a segno il miglior tempo in 1:35.297, dietro si portano Miller e Rins.

7.30 Fernandez si insedia in sesta posizione.

7.27 Dovizioso in testa! Il pilota italiano mette a segno un giro da 1:35.795 e balza davanti a tutti!

7.26 BASTIANINIIIIII! Nuovo miglior tempo in 1:35.811, Pol Espargarò supera Marquez in quarta piazza.

7.25 Nakagami si riprende il secondo posto su Marquez.

7.23 Caduta amche per Bagnaia, anche lui durante un ottimo giro.

7.21 Torna anche Morbidelli, che si prende il nono tempo.

7.18 Anche Bezzecchi a terra. Peccato perchè aveva appena messo a segno il miglior tempo nel secondo settore.

7.17 Caduta per Di Giannantonio, nulla di grave.

7.14 Sta salendo di ritmo lo spagnolo, Bagnaia invece realizza ottimi tempi nei settori ma non migliora il giro.

7.10 Torna in pista ancora Marquez.

7.09 OLIVEIRA! Ora si va veloce, il portoghese il più veloce di tutti battendo il tempo di Marquez in 1:35.926.

7.08 BEZZECCHIIIII! Solo 74 millesimi dietro Marquez, che giro!

7.07 Miglior tempo personale per Martin, ma anche per un ottimo Aleix Espargarò, quinto.

7.06 Gardner passa quinto, Bagnaia invece ottimo terzo tempo.

7.05 Anche Rins si fa notare e supera proprio Oliveira, secondo.

7.03 Buon giro di Aleiz Espargarò, subito dietro a Pol.

7.02 E il portoghese si riprende la seconda posizione.

7.01 E’ tornato sul tracciato anche Oliveira.

6.58 Giro record di Bastianini, che si porta quinto.

6.57 Bene anche Quartararo, quarto.

6.56 Si fa vedere Rins, che si porta in terza posizione.

6.54 Ancora Nakagami, che ora è secondo dietro solamente a Marquez.

6.51 Nakagami! Il giapponese mette a segno la terza miglior prestazione odierna, solo 103 millesimi da Marquez.

6.49 I migliori sono tornati ai box, la pista non è nelle migliori condizioni.

6.48 Ottavo posto per Quartararo.

6.47 Intanto bene anche Dovizioso, quinto.

6.46 MARQUEZ! Nuovo miglior tempo in 1:36.251!

6.45 Quattro ore al termine dei test.

6.44 Ora è Gardner a spingere forte e scalza Bagnaia in settima posizione, meglio di lui anche Dovizioso.

6.43 Balzo in avanti di Alex Marquez e Jorge Martin, quarto e quinto davanti a Bagnaia. Quartararo si mantiene a ridosso della top-10.

6.41 Torna ai box Oliveira, vedremo se il tempo fatto registrare basterà per rimanere davanti fino al prossimo stint.

6.39 Si riaccende la lotta davanti. Oliveira abbassa ancora il miglior tempo, poi arriva Marquez a 38 millesimi. Nel frattempo Espargaro si porta in terza piazza con un tempo molto simile al precedente di Marquez.

6.38 Torna la Ducati di Pecco Bagnaia.

6.37 Oliveira va molto vicino al proprio record, ancora un giro spaventoso.

6.36 Ci sono anche Andrea Dovizioso e Luca Marini, a ridosso della top-10.

6.35 Rientra anche Bezzecchi, che supera Miller in settima posizione. Riparte anche Marquez.

6.34 OLIVEIRA! Ancora un giro record, ma questa volta il tempo è davvero spaziale! 1:37.788, nove decimi meglio di Marquez.

6.33 Sale in sesta piazza Raul Fernandez.

6.32 E’ tornato a girare anche Fabio Quartararo, ancora ritmi non troppo elevati.

6.31 Altro tempo record per la KTM di Oliveira, 1:38.188.

6.30 Cresce anche Fabio Di Giannantonio, ora decimo.

6.29 Marquez è fermo ai box, non Oliveira che si migliora ancora in 1:38.653.

6.27 In pista anche Pol Espargarò che continua a migliorarsi giro dopo giro, ricoprendo ora la nona piazza.

6.25 Zarco stava viaggiando a ritmi da primo posto, ma proprio nel quarto settore è stato beffato, rimanendo terzo a 125 millesimi da Oliveira.

6.22 OLIVEIRA! Super crono delpilota della KTM che in 1:38.696 fa registrare il miglior crono.

6.20 Zaeco supera Bagnaia, ora ai box.

6.17 Altro giro record per Alex Marquez, ora quarto.

6.15 Che giro di Zarco! Supera Miller e balza al terzo posto. Proprio Miller è da poco tornato ai box insieme a Marque<, ancora in pista Bagnaia.

6.14 Bene anche Alex Marquez, capace di portarsi in quinta posizione.

6.13 Altro giro record di Bagnaia che si porta a 148 millesimi da Marquez.

6.11 Alex Marquez balza in settima piazza, davanti è battaglia tra Marquez e Bagnaia: entrambi al miglior giro con lo spagnolo davanti.

6.08 Si migliotaro Marquez, Bagnaia e Miller, proprio in quest’ordine in classifica.

6.07 Bene anche Zarco, quarto davanti a Bezzecchi.

6.06 Salgono Fernandez e Zarco, rispettivamente quinto e sesto.

6.03 Marquez! 1:40.342, secondo poichè Bagnaia si migliora in 1:39.948. Ora si sta viaggiando fortissimo.

6.02 Spagnolo subito superato da un ottimo Jack Miller, secondo in 1:41.546.

6.02 Continua a crescere Marquez, che in in 1:41.846 balza in terza piazza.

05.59 1’45″147 per Marc Marquez che sale in quinta posizione.

05.58 Tornano in pista anche Jack Miller e Raul Fernandez.

05.57 Torna sul circuito anche Marc Marquez.

05.56 Rientra in pista anche Bagnaia così come Andrea Dovizioso che si lancia nei suoi primi giri di giornata.

05.55 Questa prima parte di giornata ha dunque evidenziato un’ottima Ducati, oltre a Bagnaia (primo) e Miller (terzo) nelle prime quattro posizioni ci sono anche Bezzecchi e Zarco del team non ufficiale.

05.52 Marco Bezzecchi rientra in pista per un nuovo stint, il centauro della Mooney VR46 Racing Team è attualmente secondo con un 1’41″636 fatto registrare al venticinquesimo dei suoi ventisei giri fino a qui completati.

05.50 L’impressione è dunque quella che i tempi possano ulteriormente calare nella seconda parte di giornata. Tutto fermo ora a Mandalika quando mancano meno di cinque ore al termine della prima sessione di test.

05.48 Queste le dichiarazioni di Francesco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia della tre giorni di test in Indonesia: “L’esperienza della Superbike si rivelerà molto utile. Parlando strettamente di noi ducatisti lanuova aerodinamica ci aiuterà molto. Mi aspetto una pista abbastanza neutra per tutte le moto, vedendo il layout mi sembrabuona per noi, sarà divertente. Il problema principale in questi tre giorni di test sarà il caldo, bisognerà fare attenzione per capire bene il consumo delle gomme. Come tempo sul giro in Superbike la pole è stata di 1:33, mi aspetto di girare in 1:32-1:31“.

05.45 Di seguito la nuova classifica aggiornata:

1 63 F. BAGNAIA 1:40.536

2 72 M. BEZZECCHI +1.100

3 43 J. MILLER +1.419

4 5 J. ZARCO +4.294

5 33 B. BINDER +4.689

6 88 M. OLIVEIRA +4.909

7 42 A. RINS +4.914

8 20 F. QUARTARARO +5.744

9 44 P. ESPARGARO +5.772

10 93 M. MARQUEZ +6.281

05.42 Rientra in pit anche Bagnaia ora.

05.40 Francesco Bagnaia si migliora ulteriormente, 1’40″536 al diciottesimo giro completato e consolida la prima posizione.

05.37 In pista ora c’è solo Bagnaia che trova un nuovo casco rosso nel primo settore.

05.36 PECCO BAGNAIA! Il classe 1997 della Ducati è il nuovo leader con un 1’40″897 fatto segnare al sedicesimo giro completato. Rientra intanto Jack Miller.

05.35 Casco rosso per Bagnaia nel primo e secondo settore.

05.33 Marco Bezzecchi rientra in pit dopo l’ottimo stint che lo ha portato attualmente in prima posizione. In pista Bagnaia e Miller, portatisi rispettivamente in seconda e terza posizione.

05.30 Questa prima sessione terminerà dunque alle 10.45 italiane (le 17.45 locali) anzichè alle 10 (17) come originariamente previsto.

05.27 BAGNAIA! 1’41″757 per il ducatista che sale in seconda posizione dopo il suo diciassettesimo giro completato.

05.26 Bezzecchi e Miller si migliorano giro dopo giro restando rispettivamente primo e secondo. In pista anche Pecco Bagnaia (quinto) mentre Takaaki Nakagami è salito in tredicesima posizione.

05.24 BEZZECCHI! Il romagnolo si migliora ulteriormente, 1’42″161 al ventitreesimo giro completato, intanto torna a popolarsi il circuito.

05.23 Nel frattempo è arrivata la comunicazione ufficiale del posticipo del termine della sessione di 45 minuti per via della lunga interruzione avuta per la pulizia del circuito:

New finish time of 17:45 local time (10:45 GMT+1) ???? 45 minutes of extra track time has been added on after the red flag stoppage earlier this morning ????#MandalikaTest — MotoGP™???? (@MotoGP) February 11, 2022

05.20 Continuano a migliorarsi Marco Bezzecchi e Jack Miller con il centauro della Mooney VR46 Racing Team che si è riportato al comando con un 1’42″977 al ventunesimo giro.

05.19 RISPONDE MILLER! Il ducatista trova un 1’44″311 e si prende la prima posizione.

05.18 BEZZECCHI! Il classe 1998 nativo di Rimini fa segnare un 1’44″782 al diciannovesimo giro completato e si porta in testa.

05.18 Torna in pista anche Jorge Martin (Pramac Racing) per un nuovo stint.

05.18 Solo qualche giro di rodaggio per il centauro della Monster Energy Yamaha MotoGP che poi rientra. Ora in pista Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) e Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

05.17 Rientra in pit Fernandez, ora in pista c’è solo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo.

05.16 Ecco il rientro in pista di Raul Fernandez:

05.15 Fernandez si migliora con un 1’47″294 al settimo giro completato e sale in decima posizione.

05.12 Questa la classifica, rimasta chiaramente invariata:

1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 1m 44.830s

2 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.018s

3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.395s

4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.431s

5 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.615s

6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +-0.380s

7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.450s

8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.478s

9 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.987s

10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +3.205s

11 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +3.213s

12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.398s

13 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +3.724s

14 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +4.656s

15 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +5.412s

16 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +5.696s

17 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +6.057s

18 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +7.894s

19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +12.566s

05.09 Il primo a tornare in pista è lo spagnolo della Tech 3 KTM Factory Racing Raul Fernandez.

05.06 Bandiera verde, a Mandalika si può ripartire.

05.03 Ecco qualche immagine del tracciato indonesiano:

05.00 Lavori di pulizia del circuito ancora in corso, ci sarà dunque ancora da attendere per il rientro in pista quando mancano cinque ore al termine della sessione:

Cleaning work still going on! Hang tight everyone! We'll let you know when the green flag waves again ????#MandalikaTest — MotoGP™???? (@MotoGP) February 11, 2022

04.55 Ecco la partenza di Marco Bezzecchi, centauro della Mooney VR46 Racing Team, attualmente quindicesimo (1’50″242 al quarto dei sedici giri completati). Il compagno di squadra Luca Marini non è ancora riuscito a scendere in pista:

04.50 Ancora tutto fermo quando mancano dieci minuti al termine della terza delle otto ore in programma in questo day-1.

One for those of you that appreciate a closer look! ???? Can anyone tell us why the titanium of the exhaust systems turns blue? ????#MandalikaTest pic.twitter.com/NAnYRN1Wvh — MotoGP™???? (@MotoGP) February 11, 2022

04.40 Il circuito di Mandalika ha 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra. Il rettilineo più lungo supera di poco i 500 metri. Si tratta dunque di un tracciato molto diverso rispetto a quello di Sepang (Malesia) che ha ospitato i test la scorsa settimana.

04.30 Ecco il primo giro di Marc Marquez in attesa di poter riprendere la sessione a Mandalika:

A quick look at our first lap of the #MandalikaTest while we wait for the Red Flag to lift ???? pic.twitter.com/wrozm2HX0g — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 11, 2022

04.25 Per quanto riguarda le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, messesi in luce con una due giorni di test brillante a Sepang, il primo occupa attualmente l’undicesima posizione con un 1’48″043 trovato al quinto dei sei giri completati, mentre il secondo non è ancora riuscito a scendere in pista.

04.20 Quella di Mandalika sarà l’ultima tre giorni di test pre-stagionali ufficiali prima dell’inizio del campionato che che scatterà poi tra meno di un mese a Losail, dal 4 al 6 marzo, con il GP del Qatar.

04.15 Johann Zarco è stato dunque il più veloce alla fine dell’ora di apertura prima dell’interruzione necessaria per cercare di pulire la superficie della pista, sporcata dalla pioggia caduta nella notte. Il francese della Pramac Racing ha fatto segnare un 1’44″830 al sesto dei diciotto giri fino a qui completati.

04.10 Questa la classifica aggiornata con i piloti ancora fermi in pit:

1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 1m 44.83s

2 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.018s

3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.395s

4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.431s

5 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.615s

6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +-0.380s

7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.450s

8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.478s

9 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.987s

10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +3.205s

11 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +3.213s

12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.398s

13 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +3.724s

14 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +4.656s

15 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +5.412s

16 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +5.696s

17 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +6.057s

18 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +7.894s

19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +12.566s

04.05 Proseguono le operazioni di pulizia della pista al Mandalika International Street Circuit.

04.00 Queste prime ore hanno messo in luce una buona Ducati con tre piloti nelle prime quattro posizioni e un’altrettanto buona KTM con Brad Binder terzo e Miguel Oliveira quinto. Coperte invece sia la Honda che la Yamaha.

03.55 Ad aver effettuato più giri prima dell’interruzione è stato Alex Rins (attualmente sesto) in sella alla sua Suzuki con 21, poi Johann Zarco con 18, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi con 16.

03.50 Altre immagini di queste prime ore di test in Indonesia:

Clear visors and wet tyres in Mandalika this morning as the riders get their first taste of the Indonesian circuit ????️????????#MotoGP pic.twitter.com/Xsk22yMTXM — Crash MotoGP (@crash_motogp) February 11, 2022

03.45 Ancora tutto fermo quando ci avviciniamo al termine della seconda ora di questa prima sessione della tre giorni di Mandalika:

It's going to be a busy few days ???? What to expect over the three day #MandalikaTest ????#MotoGP | ????️https://t.co/hMZMAmCnnY — MotoGP™???? (@MotoGP) February 11, 2022

03.40 Il circuito presenta numerose vie di fuga, oltre ad alcuni cambi di direzione molto veloci che ricordano la vecchia Hockenheim.

03.36 Altre immagini da Mandalika dove le condizioni per il momento permangono di bagnato (e sporco):

Getting to grips with a new circuit is always tough ???? Grand Prix winner and pit-lane reporter Simon Crafar is on hand to point out the keys to Mandalika ????#MandalikaTest | ????https://t.co/t5gxivzcvm — MotoGP™???? (@MotoGP) February 11, 2022

03.33 Piloti ai box con bandiera rossa per permettere le operazioni di pulizia del circuito sporcatosi con la pioggia scesa durante la notte, invariate dunque al momento le prime dieci posizioni.

???? RED FLAG ???? The session has been stopped as the circuit is being cleaned up. All the rain overnight has meant that the circuit is quite dirty! #MandalikaTest — MotoGP™???? (@MotoGP) February 11, 2022

03.30 In pista ora anche Fabio Di Giannantonio del Gresini Racing MotoGP, attualmente diciottesimo con l’1’52″724 fatto registrare al settimo dei suoi dieci giri fino a qui completati.

03.27 È un circuito molto scorrevole, non da potenza. Anche se ovviamente la potenza aiuta sempre. Ci sono tante curve che obbligano il pilota a frenare con intensità o ad aprire il gas con forza in situazioni di elevati angoli di piega. Ciò potrebbe comportare alcune cadute per via della perdita all’anteriore e senza dubbio non mancheranno le derapate dando gas.

03.24 Per quanto riguarda il Pertamina Mandalika Circuit ci sono solo due notevoli punti di frenata: curva 1 e curva 10.

03.21 Tra i piloti che non sono ancora scesi in pista ci sono Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP Team), Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), Maverick Vinales (Aprilia Racing), Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) e Alex Marquez (LCR Honda Castrol).

03.18 In pista ora c’è solo Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team che sta realizzando dei giri di rodaggio.

03.15 L’ingresso in pista di Marc Marquez, attualmente nono con un tempo di 1’46″817 fatto segnare al sesto giro dei sette fino a qui completati:

And now @marcmarquez93 is heading out for his first taste of Mandalika ???????? pic.twitter.com/HhHkGPkXPi — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 11, 2022

03.12 Ecco le prime immagini della prima sessione di questa tre giorni di Mandalika:

03.09 Condizioni di bagnato sul tracciato indonesiano in questa mattinata.

03.06 Questa la classifica aggiornata:

1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 1m 44.830s 2 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.018s 3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.395s 4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.431s 5 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.615s 6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +-0.380s 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.450s 8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.478s 9 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.987s 10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +3.205s 11 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +3.213s 12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.398s 13 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +3.724s 14 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +4.656s 15 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +5.412s 16 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +5.696s 17 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +6.057s 18 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +7.894s 19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +12.566s

03.03 Superata la prima ora di test a Mandalika con Zarco che per ora comanda in testa davanti a Miller, Binder e Bagnaia, poco movimento in pista in questa fase.

03.00 In questo momento in pista Johann Zarco, Alex Rins e Franco Morbidelli.

02.55 Il computo dei giri percorsi: 16 per Rins e Quartararo, 15 per Zarco, 10 per Morbidelli (12mo a 3.398) e Bagnaia, 7 per Marc Marquez.

02.52 Ci avviciniamo verso la conclusione della prima ora di Test a Mandalika. Per il momento benissimo la Ducati, Quartararo cerca feeling con la Yamaha, totalmente al coperto la Honda, interlocutoria la Suzuki.

02.48 Sono tutti rientrati ai box. L’unico in pista è Fabio Quartararo.

02.45 CLASSIFICA PRIME DIECI POSIZIONI:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:44.830 2 43 J. MILLER +0.018 3 33 B. BINDER +0.395 4 63 F. BAGNAIA +0.431 5 88 M. OLIVEIRA +0.615 6 42 A. RINS +0.620 7 20 F. QUARTARARO +1.450 8 44 P. ESPARGARO +1.478 9 93 M. MARQUEZ +2.286 10 89 J. MARTIN +3.205

02.42 Marc Marquez si migliora ed è nono a 2.286 con la sua Honda, appena alle spalle del compagno di squadra Pol Espargarò. Per il momento è l’unico a girare insieme ad Alex Rins.

02.40 Marc Marquez è entrato in pista, ma sta facendo dei giri di rodaggio: per il momento è 13mo a 4.520 da Zarco.

02.30 Per il momento sono arrivate ottime risposte dalla Ducati, più coperta la Yamaha. Si attende ancora la Honda.

02.26 Ora c’è poca attività in pista, la maggior parte dei piloti è ferma ai box.

02.22 Ai box anche Fabio Quartararo, sesto a 1.450 da Zarco con la sua Yamaha.

02.18 Jack Miller accende un casco rosso al terzo intermedio, poi chiude con 1:44.848 ad appena 18 millesimi di distacco da Johann Zarco. Bagnaia è quarto a 0.431, è appena rientrato ai box.

02.16 Sono ancora ai box Andrea Dovizioso, Luca Marini, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Joan Mir, Marc Marquez.

02.14 Francesco Bagnaia risale la china ed è terzo a 0.431 dal leader.

02.13 Johann Zarco sembra essere in gran palla con la Ducati Pramac e sfreccia in 1:44.830, rifilando 0.395 di distacco a Brad Binder.

02.12 Alex Rins si migliora sensibilmente e timbra 1:45.450 per portarsi al comando con 0.364 di margine su Zarco, poi torna ai box.

02.06 La prima girandola di tempi premia Jack Miller, che svetta con la sua Ducati in 1:46.307, precedendo di appena 11 millesimi Alex Rins. Johann Zarco è terzo a 0.517, poi Fabio Quartararo a 0.981 e Francesco Bagnaia a 1.165 con l’altra Ducati.

02.04 I primi a uscire in pista sono Francesco Bagnaia sulla Ducati, Alex Rins su Suzuki e Fabio Quartararo su Yamaha.

02.00 INIZIA LA GIORNATA DI TEST A SEPANG.

01.55 Cinque minuti all’inizio della prima giornata di Test MotoGP sul circuito indonesiano di Mandalika.

01.52 Le Aprilia sono state strabilianti a Sepang, vedremo se arriveranno conferme. Maverick Vinales è fiducioso.

01.50 Fabio Quartararo si presenta da Campione del Mondo con la Yamaha e di sicuro si aspetta di essere in confidenza con la moto. Attenzione a Marc Marquez con la Honda, rientrato dopo le difficoltà delle ultime due stagioni: lo spagnolo sarà ancora competitivo?

01.48 Si attendono risposte importanti a Mandalika. Gli appassionati italiani sperano che Francesco Bagnaia sia in grande confidenza con la Ducati, l’obiettivo è quello di lottare per il Mondiale.

01.46 Di fatto manca un mese all’inizio della stagione e in questo fine settimana assisteremo alla manovra che porteranno i piloti a settare le moto in maniera pressoché definitiva in vista del debutto a Losail.

01.44 Ricordiamo che si è reduci dai due giorni di Test MotoGP a Sepang e che si resterà in Indonesia per i prossimi tre giorni. Sono gli ultimi passi di avvicinamento alla stagione.

01.42 I piloti avranno a disputare otto ore di tempo sul nuovo circuito indonesiano per testare le nuove moto, provari componenti, affinare il feeling con il mezzo. Si inizia alle ore 02.00 e si andrà avanti fino alle ore 10.00 italiane.

01.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test MotoGP a Mandalika.

Presentazione test Mandalika – Programma prima giornata test Mandalika

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Mandalika, in Indonesia, verso il Motomondiale 2022. Campionato che scatterà poi tra meno di un mese a Losail, dal 4 al 6 marzo, con il GP del Qatar.

I piloti potranno conoscere finalmente la pista che entrerà in calendario in questo Mondiale MotoGP 2022, e già oggi potranno sfruttarla dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le prime 8 ore di lavoro, anche se le previsioni meteo non sono incoraggianti ed è molto concreto il rischio di una sessione bagnata.

Per quanto visto a Sepang (anche se il pomeriggio della seconda giornata è stato funestato dalla pioggia battente con pochissima azione in pista) c’è grande equilibrio nella classe regina, con le Ducati che hanno ripreso da dove avevano lasciato, con Honda, Aprilia e Suzuki molto vicine, mentre la Yamaha appare la moto al momento più indietro tra le big, come confermato dal campione del mondo in carica Fabio Quartararo.

Si comincia alle ore 2.00 della notte italiana per l’inizio della prima giornata dei test MotoGP a Mandalika, che si concluderà alle ore 10.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse